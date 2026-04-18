Apakah Jose Mourinho akan kembali ke Real Madrid? Florentino Perez berencana untuk bertemu dengan mantan pelatih Chelsea dan Manchester United tersebut guna membahas kembalinya Mourinho ke Bernabeu
Perez mengincar reuni yang sensasional
Presiden Real Madrid, Florentino Perez, siap mengambil langkah drastis setelah dua musim berturut-turut tanpa trofi besar. Pihak manajemen di Bernabeu semakin mendapat tekanan untuk melakukan pergantian pelatih, dan menurut laporan dari media Portugal, Record, Mourinho berada di urutan teratas dalam daftar calon pengganti pelatih saat ini.
"The Special One" terkenal pernah menghabiskan tiga tahun di Madrid antara 2010 dan 2013, di mana ia berhasil mematahkan dominasi domestik Barcelona dengan meraih gelar La Liga yang memecahkan rekor serta Copa del Rey. Meskipun kepergiannya diwarnai ketegangan, hubungannya dengan Perez tetap terjalin dengan saling menghormati, dan sang presiden kini dikabarkan sedang merencanakan pertemuan untuk membahas kemungkinan kembalinya Mourinho.
Rapat dewan yang sangat penting di Bernabeu
Situasi terkait posisi pelatih kepala masih belum jelas, namun tekanan dari luar semakin meningkat akibat hasil yang terus menurun dan kegagalan dalam mencapai target ambisius klub. Sebuah rapat penting dijadwalkan di dalam klub untuk menentukan arah akhir tim utama, yang melibatkan Pérez dan tokoh-tokoh kunci seperti Arbeloa.
Meskipun belum ada kontak resmi atau pendekatan langsung kepada Mourinho sejauh ini, statusnya sebagai kandidat semakin menguat. Pria berusia 63 tahun itu dikabarkan memantau perkembangan di Madrid dengan sangat cermat dari Lisbon, menyadari bahwa lowongan di salah satu klub paling bergengsi di dunia itu bisa segera menjadi kenyataan jika dewan direksi memutuskan untuk melakukan perubahan.
Mourinho terbuka untuk kembali melatih Real Madrid
Meskipun saat ini masih terikat kontrak dengan Benfica, Mourinho dilaporkan terbuka terhadap gagasan untuk kembali ke Real Madrid. Mantan pelatih Chelsea, Manchester United, dan Roma ini masih mendapat dukungan besar dari sebagian suporter Madrid dan jajaran petinggi klub, yang mengingat masa jabatannya sebagai periode kebangkitan semangat kompetitif melawan Barcelona era Pep Guardiola yang sedang berada di puncak kejayaannya.
Saat ini belum ada negosiasi resmi yang berlangsung, namun prospek Mourinho menangani skuad yang membutuhkan "revolusi" merupakan hal yang menarik bagi dewan direksi. Selain itu, namanya selalu dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ia dalam pencarian pelatih baru yang dilakukan klub belakangan ini. Rekam jejak pelatih asal Portugal ini dalam meraih gelar di lingkungan yang penuh tekanan sesuai dengan profil yang dibutuhkan klub yang tidak bisa lagi menanggung kekecewaan untuk musim ketiga berturut-turut.
Zidane dan Klopp juga masuk dalam daftar calon
Meskipun Mourinho menjadi nama yang sering disebut dalam pembahasan dewan direksi, ia bukanlah satu-satunya manajer ternama yang dipertimbangkan. Madrid tetap membuka berbagai kemungkinan saat mereka mencari pemimpin yang paling tepat untuk membawa klub ini menuju musim 2026/27 dan seterusnya.
Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, juga masuk dalam radar klub, meskipun ia secara konsisten menolak kemungkinan kembali ke pinggir lapangan. Nama-nama lain seperti Mauricio Pochettino dan pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps, yang akan digantikan oleh legenda Madrid Zinedine Zidane setelah Piala Dunia, juga telah dibahas. Namun, dengan Perez memimpin pencarian ini, kembalinya sosok yang sudah dikenal seperti Mourinho tetap menjadi kemungkinan yang nyata dan menarik.