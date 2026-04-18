Apakah Jose Mourinho akan kembali ke Real Madrid? Florentino Perez berencana untuk bertemu dengan mantan pelatih Chelsea dan Manchester United tersebut guna membahas kembalinya Mourinho ke Bernabeu

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, siap mengambil langkah drastis setelah dua musim berturut-turut tanpa trofi besar. Pihak manajemen di Bernabeu semakin mendapat tekanan untuk melakukan pergantian pelatih, dan menurut laporan dari media Portugal, Record, Mourinho berada di urutan teratas dalam daftar calon pengganti pelatih saat ini.

"The Special One" terkenal pernah menghabiskan tiga tahun di Madrid antara 2010 dan 2013, di mana ia berhasil mematahkan dominasi domestik Barcelona dengan meraih gelar La Liga yang memecahkan rekor serta Copa del Rey. Meskipun kepergiannya diwarnai ketegangan, hubungannya dengan Perez tetap terjalin dengan saling menghormati, dan sang presiden kini dikabarkan sedang merencanakan pertemuan untuk membahas kemungkinan kembalinya Mourinho.