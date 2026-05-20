Apakah John Stones akan kembali bersatu dengan Vincent Kompany dan Harry Kane? Bayern Munich merencanakan tawaran untuk merekrut bek Manchester City, sementara skuad asal Inggris mereka diperkirakan akan bertambah musim panas ini

Stones bergabung dengan City dari Everton dengan biaya transfer sebesar £47,5 juta pada tahun 2016, menjadi rekrutan kedua Pep Guardiola. Dalam 293 penampilannya, ia mencetak 19 gol dan membantu tim meraih enam gelar Liga Premier serta trofi Liga Champions yang didambakan. Meskipun memiliki status legendaris, cedera-cedera yang dialaminya belakangan ini telah membatasi kontribusinya.

Guardiola baru-baru ini menanggapi hal ini, dengan menyatakan: "Saya tidak bisa menilai penampilannya karena dia sedikit absen. Saya tidak ragu dengan John. Ketika dia mencapai level terbaiknya, dia adalah bek tengah kelas atas. Saya hanya ingin dia fit dan, sayangnya, seperti musim lalu, seringkali hal itu tidak mungkin. Dia adalah rekan setim yang luar biasa dan menyenangkan."