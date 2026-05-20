Apakah John Stones akan kembali bersatu dengan Vincent Kompany dan Harry Kane? Bayern Munich merencanakan tawaran untuk merekrut bek Manchester City, sementara skuad asal Inggris mereka diperkirakan akan bertambah musim panas ini
Bayern Munich berencana melakukan perombakan lini pertahanan
Menurut laporan Daily Mail, Bayern sedang secara serius menjajaki langkah mengejutkan untuk mendatangkan Stones. Klub raksasa Jerman tersebut telah mengidentifikasi pemain berusia 31 tahun itu sebagai target utama dalam upaya mereka memperkuat barisan pertahanan. Jika klub tersebut melanjutkan minatnya, mereka akan berada dalam posisi yang kuat untuk mendapatkan tanda tangannya. Stones akan menjadi pemain bebas transfer musim panas ini setelah menghabiskan 10 tahun yang luar biasa di Manchester, menjadikannya salah satu opsi paling menarik di bursa transfer. Pindah ke Jerman akan memungkinkannya untuk bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya, Kompany, yang kini melatih tim Bavaria tersebut, sekaligus bergabung dengan kapten tim nasionalnya, Kane.
Akhir dari satu dekade yang gemilang
Stones bergabung dengan City dari Everton dengan biaya transfer sebesar £47,5 juta pada tahun 2016, menjadi rekrutan kedua Pep Guardiola. Dalam 293 penampilannya, ia mencetak 19 gol dan membantu tim meraih enam gelar Liga Premier serta trofi Liga Champions yang didambakan. Meskipun memiliki status legendaris, cedera-cedera yang dialaminya belakangan ini telah membatasi kontribusinya.
Guardiola baru-baru ini menanggapi hal ini, dengan menyatakan: "Saya tidak bisa menilai penampilannya karena dia sedikit absen. Saya tidak ragu dengan John. Ketika dia mencapai level terbaiknya, dia adalah bek tengah kelas atas. Saya hanya ingin dia fit dan, sayangnya, seperti musim lalu, seringkali hal itu tidak mungkin. Dia adalah rekan setim yang luar biasa dan menyenangkan."
Berhadapan dengan persaingan di seluruh benua
Meskipun juara Bundesliga itu merupakan pilihan yang sangat menarik, mereka bukanlah satu-satunya klub yang memantau situasi ini. Ada spekulasi tentang kembalinya sang pemain ke Everton yang sarat dengan nilai sentimental, sementara raksasa Spanyol Barcelona dan Coventry City yang baru promosi juga telah menunjukkan minat. Namun, daya tarik yang sangat besar untuk bermain di Bayern, ditambah dengan kesempatan untuk bekerja di bawah asuhan Kompany, bisa jadi menjadi faktor penentu. Tim asal Jerman ini sangat ingin memperbarui skuad mereka setelah menderita kekalahan agregat 6-5 yang menyakitkan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, meskipun mereka berhasil merebut kembali gelar liga domestik dengan mudah. Menambahkan seorang pemenang berulang yang serba bisa ke dalam barisan mereka tidak diragukan lagi akan meningkatkan soliditas pertahanan mereka.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi sang bek?
Sebelum memutuskan masa depannya di klub, Stones diperkirakan akan memainkan peran penting bagi skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sementara itu, Bayern sepenuhnya fokus untuk meraih gelar ganda domestik saat mereka menghadapi Stuttgart di final DFB-Pokal akhir pekan ini, dengan harapan dapat membangun momentum untuk musim depan.