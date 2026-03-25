Apakah Joao Mario akan bergabung secara permanen ke Bologna? Angka yang memuaskan Juventus

Masa depan João Mário tampaknya akan segera diwarnai secara permanen dengan warna merah-biru. Bek kanan asal Portugal kelahiran tahun 2000 ini, yang bergabung dengan Bologna pada bursa transfer musim dingin melalui status pinjaman dari Juventus, telah mulai mengukir peran penting dalam skema tim asal Emilia tersebut, sehingga meyakinkan manajemen dan staf pelatih untuk secara tegas mengandalkannya juga pada musim depan.





Menurut laporan Sportmediaset, Bologna memang sedang secara serius mempertimbangkan opsi untuk memulai negosiasi dengan klub Bianconeri guna membeli hak kepemilikan pemain tersebut secara permanen. Ini merupakan sinyal kepercayaan yang jelas terhadap bek sayap asal Portugal tersebut, yang dalam beberapa minggu terakhir telah menunjukkan kualitas yang baik baik dalam fase bertahan maupun saat menyerang.