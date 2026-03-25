Joao Mario 2-1Getty Images
Apakah Joao Mario akan bergabung secara permanen ke Bologna? Angka yang memuaskan Juventus

Bek sayap tersebut berhasil meyakinkan Bologna, yang sedang mempertimbangkan untuk membelinya secara permanen dari Juventus, di mana pemain asal Portugal itu tidak termasuk dalam rencana tim

Masa depan João Mário tampaknya akan segera diwarnai secara permanen dengan warna merah-biru. Bek kanan asal Portugal kelahiran tahun 2000 ini, yang bergabung dengan Bologna pada bursa transfer musim dingin melalui status pinjaman dari Juventus, telah mulai mengukir peran penting dalam skema tim asal Emilia tersebut, sehingga meyakinkan manajemen dan staf pelatih untuk secara tegas mengandalkannya juga pada musim depan.


Menurut laporan Sportmediaset, Bologna memang sedang secara serius mempertimbangkan opsi untuk memulai negosiasi dengan klub Bianconeri guna membeli hak kepemilikan pemain tersebut secara permanen. Ini merupakan sinyal kepercayaan yang jelas terhadap bek sayap asal Portugal tersebut, yang dalam beberapa minggu terakhir telah menunjukkan kualitas yang baik baik dalam fase bertahan maupun saat menyerang.

  • POSISI JUVENTUS

    Di sisi lain, Juventus tampaknya tidak lagi menganggap João Mário sebagai bagian penting dalam rencana teknis mereka ke depan. Meskipun telah melakukan investasi pada musim panas lalu — sebesar 11,4 juta euro yang dibayarkan kepada Porto ditambah 1,2 juta euro biaya tambahan — manajemen Bianconeri dilaporkan bersedia mendengarkan tawaran, dengan menetapkan nilai sekitar 10 juta euro untuk transfer permanen.


    Transaksi ini, jika terkonfirmasi, akan memungkinkan Juventus menghindari kerugian finansial dan memungkinkan Bologna mendapatkan pemainyang sudah memiliki pengalaman internasional serta potensi perkembangan yang menjanjikan.

  • KINERJA

    Di lapangan, João Mário mulai menunjukkan performa yang mengesankan: sejak bergabung dengan Bologna, ia telah mencatatkan 8 penampilan, yang juga dihiasi dengan satu gol. Angka-angka ini menambah 13 penampilannya di paruh pertama musim bersama Juventus, sehingga total penampilannya musim ini melebihi 20 kali di semua kompetisi.


    Terikat dengan Bianconeri melalui kontrak jangka panjang yang akan berakhir pada 30 Juni 2030, bek sayap asal Portugal ini menjadi sosok yang menarik di bursa transfer menjelang musim panas. Banyak hal akan bergantung pada keinginan Bologna untuk merekrutnya dan strategi Juventus, namun diperkirakan negosiasi akan mulai memanas dalam beberapa bulan ke depan.


