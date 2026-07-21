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Apakah JJ Gabriel akan segera melakukan debutnya? Bintang muda Manchester United berusia 15 tahun itu berlatih bersama tim utama menjelang laga persahabatan melawan Rosenborg
Prodigy bersiap untuk tur ke Norwegia
Gabriel, pemain muda berbakat Manchester United, diprediksi akan melakukan debutnya di tim utama yang telah lama dinantikan dalam laga Red Devils melawan Rosenborg. Tim asuhan Michael Carrick akan menghadapi klub asal Norwegia tersebut dalam laga persahabatan pramusim kedua mereka musim panas ini pada hari Jumat.
Masuknya pemain berusia 15 tahun ini akan menandai tonggak penting bagi akademi, yang terus menghasilkan talenta elit untuk skuad senior di bawah kepemimpinan pelatih saat ini.
Susunan pemain yang diturunkan diperkirakan akan mirip dengan yang baru-baru ini mengalami kekalahan 1-0 dari Wrexham, meskipun dengan beberapa perbedaan. Gabriel ikut serta dalam sesi latihan terbaru United pada hari Senin di Carrington dan sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam skuad yang akan terbang ke Norwegia.
- Getty
Carrick mengakui bakat yang luar biasa
Berbicara tentang Gabriel musim lalu, manajer United Carrick mengatakan: "Dia belum diizinkan [melakukan debut], dia masih terlalu muda. JJ tampil sangat bagus. Kami memiliki beberapa pemain muda yang sangat bagus di akademi dan kami berusaha sebisa mungkin untuk memanggil pemain-pemain muda itu [ke tim utama]. Kami selalu berusaha memberikan kesempatan kepada para pemain untuk datang berlatih dan merasakan atmosfernya."
Manajer United itu menambahkan: "JJ adalah talenta besar, hal itu cukup jelas terlihat, dan dia menjalani musim yang sangat bagus bersama tim U-18. Kami jelas sangat menghargainya, tetapi kesabaran sangat penting dalam mengelola segala hal yang menyertainya serta membimbing perkembangannya, seperti yang kami lakukan terhadap semua pemain muda lainnya, dan memilih momen yang tepat untuk mempromosikannya."
Kenaikan pangkat yang memecahkan rekor
Gabriel telah menjadi bagian dari sistem akademi muda United sejak 2022 dan terus naik pangkat dengan cepat. Pada 2025, ia menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang membela tim U-18 klub tersebut, sementara ia juga secara rutin diberi kesempatan untuk berlatih bersama tim utama.
Pemain muda ini menggunakan media sosial untuk merefleksikan perjalanannya setelah pertandingan persahabatan tim baru-baru ini. Melalui Instagram setelah kekalahan dari Wrexham, remaja tersebut menulis: “Semakin lama kamu menunggu sesuatu, semakin kamu menghargainya saat mendapatkannya, karena segala sesuatu yang layak dimiliki juga layak untuk ditunggu.”
- Getty Images Sport
United terus gencar merekrut pemain
Selain Gabriel, United telah memperkuat jajaran pemain mudanya dalam beberapa hari terakhir dengan menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Tynan Thompson dari Spurs seharga £4 juta ditambah £4 juta dalam bentuk bonus. Klub ini jelas berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dengan mengamankan talenta-talenta domestik paling menjanjikan. Meskipun pengembangan pemain muda menjadi prioritas, United juga aktif di bursa transfer pemain senior karena saat ini mereka memimpin perburuan untuk merekrut Manu Kone dari AS Roma guna memperkuat lini tengah mereka.
Upaya merekrut Kone menunjukkan ambisi United untuk memadukan bintang-bintang muda hasil binaan sendiri dengan pemain internasional yang sudah mapan. Namun, untuk saat ini, sorotan tetap tertuju pada Gabriel yang sedang bersiap untuk terbang ke Norwegia.
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