Apakah JJ Gabriel akan segera melakukan debutnya? Bintang muda Manchester United berusia 15 tahun itu berlatih bersama tim utama menjelang laga persahabatan melawan Rosenborg

Gabriel, pemain muda berbakat Manchester United, diprediksi akan melakukan debutnya di tim utama yang telah lama dinantikan dalam laga Red Devils melawan Rosenborg. Tim asuhan Michael Carrick akan menghadapi klub asal Norwegia tersebut dalam laga persahabatan pramusim kedua mereka musim panas ini pada hari Jumat.

Masuknya pemain berusia 15 tahun ini akan menandai tonggak penting bagi akademi, yang terus menghasilkan talenta elit untuk skuad senior di bawah kepemimpinan pelatih saat ini.

Susunan pemain yang diturunkan diperkirakan akan mirip dengan yang baru-baru ini mengalami kekalahan 1-0 dari Wrexham, meskipun dengan beberapa perbedaan. Gabriel ikut serta dalam sesi latihan terbaru United pada hari Senin di Carrington dan sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam skuad yang akan terbang ke Norwegia.



