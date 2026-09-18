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Apakah Jeremy Jacquet adalah tiruan William Saliba? Liverpool mendapatkan calon ‘superstar’ masa depan seharga £60 juta ketika Danny Murphy memberi tahu bek Prancis itu tentang ‘kualitas terbesar’ yang harus ia pelajari
Liverpool mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan potensi Jacquet
Mereka yang berada di Anfield sudah melihat potensi itu sejak beberapa waktu lalu, dengan paket transfer senilai £60 juta ($80 juta) dengan Rennes disepakati pada Februari. Jacquet tetap berada di negara asalnya sebelum menuju Merseyside pada musim panas.
Ia langsung menyatu dengan mulus dalam rencana Andoni Iraola. Sempat muncul pertanyaan tentang bagaimana Liverpool akan tampil secara defensif musim ini setelah kehilangan Andy Robertson dan Ibrahima Konate karena berstatus bebas transfer.
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Pemain Prancis yang bersinar bersama kapten klub Van Dijk
Jacquet membantu meredakan segala kekhawatiran yang ada, dengan rangkaian penampilan meyakinkan yang ia tampilkan bersama kapten klub Virgil van Dijk. Dalam diri maestro Belanda itu, pemain internasional Prancis U21 tersebut memiliki mentor terbaik yang bisa ia dapatkan.
Bukannya ia terlihat membutuhkan banyak arahan dan pembentukan, dengan berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh kehidupan di kasta tertinggi Inggris dihadapinya secara langsung. Ia terlihat kuat dalam tekel, tenang saat menguasai bola, dan mampu melepaskan umpan dari lini belakang.
Bisakah Jacquet mencapai level bintang Arsenal, Saliba?
Jacquet tampaknya memiliki kemiripan dengan bintang Arsenal, Saliba. Mantan gelandang Liverpool, Murphy, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL ketika perbandingan itu diajukan kepadanya: “Sulit untuk tidak antusias ketika Anda melihat betapa bagusnya dia dan betapa elegannya dia saat membawa bola keluar dari belakang.
“Saya rasa kita masih belum melihat kemampuan bertahannya dalam periode waktu yang panjang. Dia terlihat memiliki semua atribut untuk menjadi pemain luar biasa, tetapi yang paling penting sebagai bek tengah, menurut saya, kualitas terbesar yang Anda pelajari adalah pengambilan keputusan. Anda bisa memiliki semua kualitas di dunia, tetapi jika pengambilan keputusan Anda tidak bagus, maka Anda tetap bisa terlihat rentan.
“Jadi untuk saat ini, masih ada sedikit pekerjaan yang harus dia lakukan untuk meyakinkan saya soal perbandingan dengan Saliba, kalau boleh dibilang begitu, tetapi potensinya jelas ada. Dan seperti bek muda bagus lainnya, Anda membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar Anda.
“Saya rasa, khususnya saat ini, situasi full-back di Liverpool tidak membantu para bek tengah karena meskipun [Ronald] Araujo telah datang dan memberi mereka sedikit lebih banyak stabilitas, mereka tetap terlihat agak rentan pada beberapa momen. Fulham punya cukup banyak peluang, Atletico juga, Forest juga. Jadi saya merasa dia akan mengalami pasang surut musim ini, begitu juga timnya. Tetapi ya, dia terlihat berpotensi menjadi superstar sejati bagi tim.
“Saya pikir terkadang kita membesar-besarkan pemain dengan sangat cepat alih-alih menganalisis mereka selama satu musim dan benar-benar melihat seperti apa mereka ketika bulan-bulan musim dingin datang dan laga-laga sulit tiba saat Anda lelah, dan ketika pemain di sekitar Anda, mungkin akan ada periode dalam musim ketika Van Dijk tidak bermain di sisinya, lalu kita akan melihat lebih banyak tentang dirinya. Jadi itulah ujian-ujian kecil yang ada di depannya.”
- Getty
Jadwal Liverpool 2026-27: Bertandang ke Bournemouth
Jacquet telah membantu mencatatkan dua nirbobol musim ini, saat menghadapi Ipswich dan Fulham, tetapi Liverpool masih belum tampil sepenuhnya sebagai sebuah kolektif. Itu terjadi meski mereka tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan di semua kompetisi.
Mereka akan kembali melakoni laga tandang akhir pekan ini, dengan bertandang ke mantan klub Iraola, Bournemouth, dan Liverpool berharap lini pertahanan mereka bisa memberikan fondasi untuk membangun penampilan yang menghasilkan kemenangan.
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