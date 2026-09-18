Jacquet tampaknya memiliki kemiripan dengan bintang Arsenal, Saliba. Mantan gelandang Liverpool, Murphy, yang berbicara bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan kepada GOAL ketika perbandingan itu diajukan kepadanya: “Sulit untuk tidak antusias ketika Anda melihat betapa bagusnya dia dan betapa elegannya dia saat membawa bola keluar dari belakang.

“Saya rasa kita masih belum melihat kemampuan bertahannya dalam periode waktu yang panjang. Dia terlihat memiliki semua atribut untuk menjadi pemain luar biasa, tetapi yang paling penting sebagai bek tengah, menurut saya, kualitas terbesar yang Anda pelajari adalah pengambilan keputusan. Anda bisa memiliki semua kualitas di dunia, tetapi jika pengambilan keputusan Anda tidak bagus, maka Anda tetap bisa terlihat rentan.

“Jadi untuk saat ini, masih ada sedikit pekerjaan yang harus dia lakukan untuk meyakinkan saya soal perbandingan dengan Saliba, kalau boleh dibilang begitu, tetapi potensinya jelas ada. Dan seperti bek muda bagus lainnya, Anda membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar Anda.

“Saya rasa, khususnya saat ini, situasi full-back di Liverpool tidak membantu para bek tengah karena meskipun [Ronald] Araujo telah datang dan memberi mereka sedikit lebih banyak stabilitas, mereka tetap terlihat agak rentan pada beberapa momen. Fulham punya cukup banyak peluang, Atletico juga, Forest juga. Jadi saya merasa dia akan mengalami pasang surut musim ini, begitu juga timnya. Tetapi ya, dia terlihat berpotensi menjadi superstar sejati bagi tim.

“Saya pikir terkadang kita membesar-besarkan pemain dengan sangat cepat alih-alih menganalisis mereka selama satu musim dan benar-benar melihat seperti apa mereka ketika bulan-bulan musim dingin datang dan laga-laga sulit tiba saat Anda lelah, dan ketika pemain di sekitar Anda, mungkin akan ada periode dalam musim ketika Van Dijk tidak bermain di sisinya, lalu kita akan melihat lebih banyak tentang dirinya. Jadi itulah ujian-ujian kecil yang ada di depannya.”