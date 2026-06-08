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Apakah Jennifer Lopez penggemar Tottenham? Brett Goldstein, bintang serial Ted Lasso yang mengagumi Harry Kane, menjelaskan mengapa bintang papan atas Hollywood itu ‘tak punya pilihan lain’ selain mendukung Spurs
Misi Goldstein untuk mengubah J-Lo
Goldstein, yang terkenal berkat perannya sebagai Roy Kent dalam serial populer Ted Lasso, telah mengungkapkan upayanya untuk mengajak J-Lo bergabung dengan Tottenham. Saat mempromosikan film komedi Netflix terbaru mereka 'Office Romance', Goldstein menyiratkan bahwa penyanyi dan aktris tersebut sedang diarahkan ke gaya hidup 'COYS'. Ketika ditanya apakah ia berhasil merekrut lawan mainnya untuk mendukung Spurs, Goldstein menegaskan bahwa J-Lo tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. “Dia tidak punya pilihan lain,” kata Goldstein kepada talkSPORT.
Kecintaan sang aktor terhadap The Lilywhites sudah tidak diragukan lagi, meskipun ia mengakui bahwa kehidupan sebagai penggemar Tottenham sering kali penuh dengan ujian kesabaran. Merenungkan masa-masa sulit yang dialami klub, ia sebelumnya mengatakan: “Oh, itu benar-benar mengerikan. Menjadi penggemar sepak bola, terutama untuk tim yang kita dukung, adalah bentuk menyakiti diri sendiri. Itu sungguh menyakitkan. Dan kemudian perasaan kita saat tidak terdegradasi itu seperti kita baru saja memenangkan Piala Dunia.”
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Penampilan kejutan Harry Kane di Hollywood
Meskipun klub tersebut kesulitan mempertahankan konsistensi di lapangan, mantan kapten Kane justru mencuri perhatian di layar perak. Striker Inggris yang pindah ke Bayern Munich pada tahun 2023 ini tampil dalam sebuah adegan cameo di film 'Office Romance' yang meninggalkan kesan mendalam bagi para pemainnya. Goldstein memuji sang penyerang, menyeimbangkan kekagumannya terhadap bakat Kane dengan rasa hormat yang mendalam terhadap karakternya di luar lapangan.
“Maksudku, aku sangat menyukai Harry Kane,” tambah Goldstein. “Dia bukan hanya salah satu pesepakbola terbaik kita, tetapi dari semua yang kulihat, dia tampaknya memiliki hati yang paling murni. Dia adalah orang yang tulus. Tidak ada yang lebih kusukai daripada pesepakbola yang tulus. Dia tampak seperti pria yang sangat, sangat baik. Dan pesepakbola yang luar biasa. Sangat senang dia bisa ikut dalam film ini.”
J-Lo terkesan dengan bakat komedi Kane
Ternyata penampilan Kane bukan sekadar gimmick belaka, karena J-Lo sendiri sangat terkesan dengan kontribusi sang striker dalam film tersebut. Ia mengenang bagaimana adegan yang melibatkan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spurs itu langsung menjadi sorotan sejak tahap awal produksi. Meskipun tim produksi awalnya merasa cemas tentang bagaimana seorang pesepakbola akan menafsirkan naskah komedi, hasilnya ternyata sukses.
“Itu adalah adegan yang sangat bagus,” jelas J-Lo. “Saya ingat ketika kami melakukan pembacaan naskah pertama dengan seluruh pemain sebelum mulai syuting, dan saya rasa kalian mengatakan bahwa kalian khawatir tentang adegan itu dan bagaimana hasilnya nanti. Lalu saya membacanya, dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Saya berpikir, ‘Ya ampun, ini sangat menyenangkan,’ dan kami pun bersenang-senang saat syuting adegan itu.”
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Kesulitan Tottenham pasca kepergian Kane terus berlanjut
Sementara Kane tengah menikmati masa-masa gemilang di Bundesliga dan menjalin pertemanan dengan para bintang Hollywood, Tottenham masih berjuang mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergiannya. Perbedaan statistiknya sangat mencolok; Kane mencetak 61 gol di semua kompetisi untuk Bayern Munich hanya dalam musim 2025-26 saja, sementara seluruh skuad Tottenham secara keseluruhan hanya mencetak 48 gol di Liga Premier pada periode yang sama. Tim asal London Utara ini kesulitan menggantikan kontribusi mantan bintang andalan mereka. Manajer Roberto De Zerbi kini dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali Spurs agar tidak mengalami nasib yang sama seperti dua musim terakhir.