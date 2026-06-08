Apakah Jennifer Lopez penggemar Tottenham? Brett Goldstein, bintang serial Ted Lasso yang mengagumi Harry Kane, menjelaskan mengapa bintang papan atas Hollywood itu ‘tak punya pilihan lain’ selain mendukung Spurs

Goldstein, yang terkenal berkat perannya sebagai Roy Kent dalam serial populer Ted Lasso, telah mengungkapkan upayanya untuk mengajak J-Lo bergabung dengan Tottenham. Saat mempromosikan film komedi Netflix terbaru mereka 'Office Romance', Goldstein menyiratkan bahwa penyanyi dan aktris tersebut sedang diarahkan ke gaya hidup 'COYS'. Ketika ditanya apakah ia berhasil merekrut lawan mainnya untuk mendukung Spurs, Goldstein menegaskan bahwa J-Lo tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. “Dia tidak punya pilihan lain,” kata Goldstein kepada talkSPORT.

Kecintaan sang aktor terhadap The Lilywhites sudah tidak diragukan lagi, meskipun ia mengakui bahwa kehidupan sebagai penggemar Tottenham sering kali penuh dengan ujian kesabaran. Merenungkan masa-masa sulit yang dialami klub, ia sebelumnya mengatakan: “Oh, itu benar-benar mengerikan. Menjadi penggemar sepak bola, terutama untuk tim yang kita dukung, adalah bentuk menyakiti diri sendiri. Itu sungguh menyakitkan. Dan kemudian perasaan kita saat tidak terdegradasi itu seperti kita baru saja memenangkan Piala Dunia.”