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USL top signings GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Apakah Javier 'Chicharito' Hernandez merupakan perekrutan terbesar dalam sejarah USL? Peringkat tujuh kedatangan bintang, dari Didier Drogba hingga Tim Howard

FEATURES
Analysis
D. Drogba
J. Hernandez
USL Championship
USL League One

Hernandez bergabung dalam daftar pemain legendaris yang pernah bermain di USL. GOAL memberi peringkat para pemain terbaik yang bergabung dengan liga Amerika tersebut.

Mari kita bicara tentang nama-nama besar.

Aktivitas transfer di USL bisa menjadi hal yang unik. Ini bukan lagi liga pinggiran, tetapi, setidaknya secara historis, liga ini memang tidak terlalu identik dengan banyak perekrutan nama besar. Para pemain, pada umumnya, tidak datang ke USL jika mereka ingin menghasilkan banyak uang.

Namun, USL jelas punya daya tarik. USL itu autentik. Liga ini tidak terduga dan bisa terasa agak hipster. Dalam versi terbaiknya, liga ini juga sangat menyenangkan. Perekrutan Chicharito oleh Atletico Dallas adalah bukti nyata dari hal tersebut.

Para suporter bisa mempertanyakan keputusannya bergabung dengan USL atau, seperti yang anehnya dilakukan seorang reporter, mempertanyakan kemampuan sepak bolanya. Namun, semua itu tidak penting. Chicharito di USL itu menyenangkan. Tetapi siapa lagi yang selama bertahun-tahun telah melakukan kepindahan berkualitas tinggi serupa ke USL?

GOAL melihat beberapa perekrutan terbesar dalam sejarah USL...

  • Shaun Wright PhillipsGetty

    Shaun Wright-Phillips, Phoenix Rising

    Baiklah, jadi Shaun Wright-Phillips mungkin adalah Wright-Phillips "yang lain", setidaknya dalam garis keturunan sepak bola Amerika. Namun setelah periode yang biasa-biasa saja bersama saudaranya, Bradley, di New York Red Bulls, Phoenix menawarkan semacam jalan keluar. Wright-Phillips saat itu berusia 35 tahun, dan membutuhkan tempat untuk menjalani sisa kariernya.

    Masa baktinya di USL sedikit naik-turun, tetapi ia tetap mampu mencatatkan 27 penampilan dan tiga gol untuk Rising. Bukan periode yang buruk bagi seorang pemenang Premier League yang konon kakinya sudah habis.


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  • Eric WynaldaGetty

    Eric Wynalda, Charleston Battery

    Bayangkan apa yang seharusnya bisa terjadi. Wynalda adalah legenda USMNT, dengan ukuran apa pun. Ia merupakan bagian dari angkatan 1994, dan ketika pensiun dari tim nasional AS, ia berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa program tersebut. Ia tampil di tiga Piala Dunia, dan juga memiliki karier klub yang bagus di Jerman serta Eropa.

    Ia bergabung dengan Charleston Battery pada 2002 setelah negosiasi dengan LA Galaxy gagal mencapai kesepakatan. Tim USL itu memberinya kontrak senilai $75.000, membentuk duet yang seharusnya bisa sangat mematikan bersama MVP bertahan Paul Conway. Namun Wynalda mengalami robek ACL pada pramusim, dan tak pernah tampil dalam laga resmi USL.

  • Joe ColeGetty

    Joe Cole, Tampa Bay Rowdies

    Yang satu ini sedikit rumit jika menyangkut aspek USL. Ketika Cole menandatangani kontrak dengan Tampa Bay Rowdies pada usia 34 tahun, waralaba bersejarah itu masih bermain di NASL. Ia meneken kontrak berdurasi dua tahun, dengan opsi klub untuk tahun ketiga. Sementara itu, di balik layar, menjadi jelas bahwa Rowdies akan beralih ke USL. Pada saat itu, Rowdies memiliki target yang jelas untuk suatu hari menjadi waralaba MLS. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu tim NASL terbesar pada masanya, dan Cole adalah nama internasional yang selevel dengan tipe pemain yang direkrut klub itu pada 1970-an.

    Meski begitu, liga sebenarnya tidak terlalu penting bagi Cole; ia adalah pemain yang memberi dampak. Ia menutup periode kariernya bersama Rowdies di era USL dengan 48 penampilan dan menjalani musim 2018 sebagai pemain-asisten manajer.

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  • RomarioGetty

    Romario, Miami FC

    Ini benar-benar kisah yang aneh. Romario berusia 40 tahun ketika ia meneken kontrak dengan Miami FC. Pada saat itu, melihatnya masih bermain sepak bola saja sudah mengejutkan. Ia telah pensiun dari tugas bersama Brasil, dan, meski mengemas 22 gol di Serie A Brasil pada 2005, tampaknya tidak ada banyak alasan bagi pemenang Piala Dunia 1994 itu untuk terus bermain.

    Namun, Miami FC merekrutnya, sebagian besar berkat kepemilikan klub yang berasal dari Brasil. Romario merespons dengan baik lewat 19 gol dan membantu Miami FC mencapai penampilan pertama mereka di playoff USL-1. Perlu dicatat bahwa ia bukan bintang pertama yang bermain di South Florida: George Best, Gordon Banks, dan Gerd Muller semuanya pernah bermain untuk Fort Lauderdale Strikers di NASL versi asli. Meski begitu, ini adalah transfer yang sangat besar.

  • Tim HowardGetty

    Tim Howard, Memphis 901

    Tim Howard secara teknis sudah pensiun pada 2019 ketika ia setuju menjadi direktur olahraga klub USL yang sedang terpuruk, Memphis 901, yang juga ia miliki sebagian sahamnya. Hanya delapan hari berlalu antara berakhirnya kontrak MLS terakhirnya bersama Colorado Rapids dan pengumuman bahwa ia akan belajar sambil bekerja di jajaran manajemen Memphis.

    Howard menghadapi pekerjaan berat. Saat ia mengambil jabatan itu, Memphis baru memiliki sembilan pemain yang terikat kontrak. Mereka tidak memiliki kiper. Jadi, legenda USMNT itu langsung mengisi peran tersebut untuk beberapa pertandingan.

  • Didier Drogba Phoenix RisingGetty

    Didier Drogba, Phoenix Rising

    Kepindahan Drogba tidak terlalu berbeda dengan Howard. Ia sebenarnya bisa pensiun setelah kontraknya dengan Montreal berakhir usai babak playoff MLS 2016. Pindah ke Brasil sempat menjadi kemungkinan, tetapi ia menolaknya. Sebagai gantinya, ia menjadi pemain-pemilik di Phoenix Rising di USL. Pada saat itu, Phoenix memiliki ambisi untuk masuk MLS, dan dukungan Drogba sebagai pemilik dianggap bisa meningkatkan peluang mereka. Kontribusinya di lapangan pada dasarnya hanyalah bonus. Meski begitu, masih ada cukup banyak sepakbola tersisa di kakinya untuk mencetak 13 gol dalam 21 penampilan.

    Lagipula, lihat saja gol pertamanya itu. Drogba klasik.



  • imago-sport-28568441.jpgZUMA Press Wire

    Chicharito, Atletico Dallas

    Apakah Chicharito lebih layak disebut legenda dibandingkan beberapa pemain dalam daftar ini? Tentu tidak. Namun, arti kehadirannya bagi wilayah tempat ia akan segera bermain sulit untuk dilebih-lebihkan. Atletico Dallas memosisikan diri sebagai jawaban berbasis jalanan terhadap pendekatan FC Dallas yang lebih korporat. Mereka menyasar para penggemar lokal, kata mereka, serta populasi Latino yang besar. Jadi, bagaimana jika Anda merekrut bintang paling menonjol dalam sepakbola Meksiko selama 15 tahun terakhir?

    Chicharito belum bermain sejak Desember 2025, tetapi ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih bisa memberi dampak. Atletico Dallas baru akan memainkan pertandingan pada 2027, tetapi mereka telah memberi Chicharito kontrak dua tahun dengan opsi untuk tahun ketiga. Itu salah satu cara untuk menjual beberapa jersey...