Mari kita bicara tentang nama-nama besar.

Aktivitas transfer di USL bisa menjadi hal yang unik. Ini bukan lagi liga pinggiran, tetapi, setidaknya secara historis, liga ini memang tidak terlalu identik dengan banyak perekrutan nama besar. Para pemain, pada umumnya, tidak datang ke USL jika mereka ingin menghasilkan banyak uang.

Namun, USL jelas punya daya tarik. USL itu autentik. Liga ini tidak terduga dan bisa terasa agak hipster. Dalam versi terbaiknya, liga ini juga sangat menyenangkan. Perekrutan Chicharito oleh Atletico Dallas adalah bukti nyata dari hal tersebut.

Para suporter bisa mempertanyakan keputusannya bergabung dengan USL atau, seperti yang anehnya dilakukan seorang reporter, mempertanyakan kemampuan sepak bolanya. Namun, semua itu tidak penting. Chicharito di USL itu menyenangkan. Tetapi siapa lagi yang selama bertahun-tahun telah melakukan kepindahan berkualitas tinggi serupa ke USL?

GOAL melihat beberapa perekrutan terbesar dalam sejarah USL...