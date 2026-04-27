Apakah Jamie Vardy akan kembali ke Leicester setelah dua kali berturut-turut terdegradasi? Mantan striker The Foxes ini membahas transfer mengejutkan tersebut serta apa yang salah dalam kejatuhan yang ‘mengejutkan’ dari puncak kejayaan

Mungkinkah striker legendaris Jamie Vardy — yang mengakhiri kariernya musim panas lalu dengan catatan 200 gol dari 500 penampilan — kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya pada usia 39 tahun setelah satu musim bersama Cremonese di Italia dan membuktikan diri sebagai semacam penyelamat?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Dickov, mantan penyerang The Foxes - yang masih sangat mencintai klub tersebut - mengatakan kepada GOAL saat berbicara secara eksklusif bersama MrQ: “Mereka memang membutuhkan sesuatu, entah itu Jamie atau bukan.

“Saya sangat sedih untuk semua orang yang terlibat dengan klub ini. Ada banyak orang baik yang bekerja di balik layar, dan terutama para penggemar; melihat King Power Stadium beberapa malam lalu dengan banyaknya kursi kosong, itu sebenarnya cukup menyedihkan bagi saya.

“Saya memiliki dua periode fantastis di sana. Pada periode pertama, klub masuk ke dalam administrasi setelah baru saja terdegradasi. Satu-satunya hal yang menyelamatkan klub adalah dukungan para penggemar. Saat itu kami baru pindah ke Walker’s Stadium, tiketnya selalu habis terjual. Ada semacam mentalitas bertahan di sana yang benar-benar memotivasi kami sebagai pemain.

“Pada periode kedua, mereka berada di Liga Satu dan stadionnya hampir selalu penuh. Ada ikatan yang nyata antara apa yang terjadi di lapangan dan di tribun penonton bersama para penggemar. Ikatan itu sepertinya sudah hilang, yang sungguh menyedihkan.”