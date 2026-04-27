Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah Jamie Vardy akan kembali ke Leicester setelah dua kali berturut-turut terdegradasi? Mantan striker The Foxes ini membahas transfer mengejutkan tersebut serta apa yang salah dalam kejatuhan yang ‘mengejutkan’ dari puncak kejayaan
Kejatuhan Leicester: Dari juara Liga Premier hingga Liga Satu
Ketika trofi-trofi bergengsi diangkat tinggi-tinggi di bawah kepemimpinan Claudio Ranieri dan Brendan Rodgers, dengan keberhasilan mereka membalikkan prediksi yang sudah-sudah secara spektakuler, tak banyak yang bisa menduga betapa memalukannya kejatuhan Leicester dari puncak kejayaan.
Setelah kembali tergelincir ke divisi bawah pada tahun 2025, pengurangan enam poin akibat pelanggaran peraturan keuangan musim ini tidak banyak membantu tim secara keseluruhan. Namun, The Foxes tetap akan berada di zona degradasi Championship meskipun mereka memiliki poin penuh.
Penurunan ke divisi ketiga telah dipastikan, namun belum ditentukan siapa yang akan memimpin dari pinggir lapangan musim depan - dengan Gary Rowett saat ini memimpin - seperti apa skuad tim utama nantinya, dan berapa banyak pendukung yang akan mengisi kursi di King Power Stadium pada musim 2026-27.
- Getty Images Sport
Apakah Vardy akan menanggapi seruan darurat dari Leicester?
Mungkinkah striker legendaris Jamie Vardy — yang mengakhiri kariernya musim panas lalu dengan catatan 200 gol dari 500 penampilan — kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya pada usia 39 tahun setelah satu musim bersama Cremonese di Italia dan membuktikan diri sebagai semacam penyelamat?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Dickov, mantan penyerang The Foxes - yang masih sangat mencintai klub tersebut - mengatakan kepada GOAL saat berbicara secara eksklusif bersama MrQ: “Mereka memang membutuhkan sesuatu, entah itu Jamie atau bukan.
“Saya sangat sedih untuk semua orang yang terlibat dengan klub ini. Ada banyak orang baik yang bekerja di balik layar, dan terutama para penggemar; melihat King Power Stadium beberapa malam lalu dengan banyaknya kursi kosong, itu sebenarnya cukup menyedihkan bagi saya.
“Saya memiliki dua periode fantastis di sana. Pada periode pertama, klub masuk ke dalam administrasi setelah baru saja terdegradasi. Satu-satunya hal yang menyelamatkan klub adalah dukungan para penggemar. Saat itu kami baru pindah ke Walker’s Stadium, tiketnya selalu habis terjual. Ada semacam mentalitas bertahan di sana yang benar-benar memotivasi kami sebagai pemain.
“Pada periode kedua, mereka berada di Liga Satu dan stadionnya hampir selalu penuh. Ada ikatan yang nyata antara apa yang terjadi di lapangan dan di tribun penonton bersama para penggemar. Ikatan itu sepertinya sudah hilang, yang sungguh menyedihkan.”
Dickov menganalisis apa yang salah di Leicester
Dickov menambahkan alasan di balik kemunduran Leicester, dengan pria Skotlandia berusia 53 tahun itu tak bisa menahan emosinya: “Saya sangat ingin melihat mereka bangkit secepat mungkin. Saya tahu dewan direksi sedang mendapat kritikan, begitu pula para anggota dewan dan pemilik klub, tapi para pemain harus bersikap tegas dan menunjukkan peran mereka.
“Melihat skuad yang mereka miliki, para pemain yang mereka miliki, pengalaman yang mereka miliki, menjadi salah satu favorit untuk promosi lagi dan kemudian terdegradasi dengan hanya beberapa pertandingan tersisa sungguh kacau balau.
“Sangat mudah bagi para pemain; mereka sangat pandai menyalahkan orang lain. Saya sendiri pernah seperti itu, dan kita sangat pandai mengatakan bahwa ini kesalahan orang lain. Terkadang, ketika berada dalam posisi itu, kita harus melihat diri sendiri. Menurut saya, terlalu banyak dari mereka yang telah mengorbankan klub demi kepentingan pribadi.
“Ini adalah sesuatu yang saya rasakan sangat kuat. Saya biasanya tidak seperti itu, tapi melihat klub yang luar biasa dengan basis penggemar yang mereka miliki berada dalam posisi seperti itu, dengan pemain-pemain yang mereka miliki, rasanya tidak benar.”
- Getty
Vardy, sang juara, mungkin akan tersedia pada usia 39 tahun
Leicester perlu mencari dorongan semangat dari mana pun pada musim panas ini, dan itu mungkin berarti menghubungi Vardy, sang juara Liga Premier. Ia hanya menandatangani kontrak satu tahun saat bergabung dengan Serie A sebagai pemain bebas transfer, meskipun kesepakatan tersebut mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan.
Mungkin saja mantan pemain internasional Inggris yang sudah berpengalaman ini tidak berminat untuk bergabung dalam misi penyelamatan pada tahap kariernya saat ini, meskipun ia bukanlah tipe orang yang mundur dari tantangan. The Foxes masih memiliki satu pertandingan lagi yang harus dilalui musim ini, tandang ke Blackburn pada hari Sabtu, sebelum upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah dapat dimulai dengan sungguh-sungguh.