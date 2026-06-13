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Apakah James Trafford akan pindah? Newcastle kembali membidik kiper tersebut setahun setelah kalah dalam persaingan transfer dari Man City
Magpies memburu target jangka panjang
Menurut laporan dari The Athletic, Newcastle telah menjalin kontak baru dengan City untuk menyampaikan keinginan mereka merekrut Trafford. Klub asal Tyneside ini awalnya kalah dalam perebutan pemain berusia 23 tahun tersebut pada musim panas lalu ketika ia meninggalkan Burnley untuk bergabung dengan Etihad Stadium dengan kontrak lima tahun. Namun, setelah hanya tampil dalam 17 pertandingan musim lalu, Trafford terbuka untuk pindah lagi, sehingga mendorong The Magpies untuk kembali mengupayakan perekrutannya guna memperkuat barisan penjaga gawang senior mereka.
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Trafford merasa frustrasi dengan hierarki
Kiper tersebut memutuskan pindah ke Manchester dengan keyakinan bahwa ia akan menjadi pilihan utama bagi manajer saat itu, Pep Guardiola. Namun, perkembangannya terhambat secara signifikan ketika klub raksasa Liga Premier itu secara tak terduga merekrut Gianluigi Donnarumma, sehingga kiper asal Inggris itu harus puas menjadi cadangan. Akibatnya, Trafford enggan mengambil keputusan segera terkait masa depannya di level domestik hingga ia kembali dari tugas internasional, dan lebih memilih untuk mengevaluasi opsi karier klubnya bersama perwakilannya setelah turnamen tersebut.
Perombakan St James' Park
Howe sedang gencar-gencarnya memperkuat kedalaman lini pertahanan timnya, setelah sebelumnya merekrut pemain muda berbakat berusia 20 tahun, Ewen Jaouen, dari Reims menyusul berakhirnya masa peminjaman Aaron Ramsdale. Kedatangan kiper senior seperti Trafford berpotensi menandai akhir karier kiper utama saat ini, Nick Pope, yang diperkirakan akan hengkang jika klub berhasil mendatangkan kiper utama lain yang sudah mapan. Namun, negosiasi resmi antara kedua klub belum dimulai secara resmi karena pemain tersebut sedang menjalani tugas internasional.
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Tugas-tugas turnamen menunda pembicaraan
Trafford saat ini berada di Amerika Serikat sebagai salah satu dari tiga kiper yang dipilih oleh Thomas Tuchel untuk skuad Inggris di Piala Dunia. Meskipun ia tetap fokus untuk mendukung Jordan Pickford dan Dean Henderson, Newcastle menghadapi tenggat waktu logistik yang ketat menjelang musim 2026-27. Howe lebih memilih agar para pemain bertahan barunya sudah bergabung sebelum latihan pramusim dimulai, yang berarti penundaan yang berkepanjangan dari sang pemain dapat memaksa The Magpies untuk mencari alternatif lain.