Apakah James Trafford akan pindah? Newcastle kembali membidik kiper tersebut setahun setelah kalah dalam persaingan transfer dari Man City

Menurut laporan dari The Athletic, Newcastle telah menjalin kontak baru dengan City untuk menyampaikan keinginan mereka merekrut Trafford. Klub asal Tyneside ini awalnya kalah dalam perebutan pemain berusia 23 tahun tersebut pada musim panas lalu ketika ia meninggalkan Burnley untuk bergabung dengan Etihad Stadium dengan kontrak lima tahun. Namun, setelah hanya tampil dalam 17 pertandingan musim lalu, Trafford terbuka untuk pindah lagi, sehingga mendorong The Magpies untuk kembali mengupayakan perekrutannya guna memperkuat barisan penjaga gawang senior mereka.