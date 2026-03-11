Pada musim ini, The Gunners mencatat tingkat gol yang sangat tinggi menurut standar mereka sendiri, terutama dari tendangan sudut, baik di Liga Premier domestik maupun di Liga Champions. Para pemain sering mencoba untuk menghalangi atau bahkan mengganggu kiper lawan agar lebih mudah mencetak gol.
"Apakah itu sesuai aturan?": Pelatih Leverkusen mempertanyakan taktik kontroversial FC Arsenal menjelang laga besar Liga Champions
Dalam konferensi pers sebelum pertandingan Arsenal melawan Bayer Leverkusen, pelatih B04 mengajukan pertanyaan apakah tindakan ini seharusnya dihukum lebih keras oleh wasit.
"Kami melakukan blok untuk memberi ruang bagi pemain lain. Terkadang hal itu terjadi jauh dari bola. Dan menurut pemahaman saya tentang sepak bola: jika Anda melakukan bodycheck, bola harus berada dalam situasi permainan," kata pria berusia 53 tahun itu. "Kita semua melakukannya. Saya hanya bertanya-tanya: apakah sesuai dengan aturan jika Anda melakukan blok tanpa bola berada di dekat Anda?"
Pada saat yang sama, pria asal Denmark itu juga memuji lawannya, Mikel Arteta, atas strateginya yang cerdik: "Mereka telah memikirkannya dengan sangat matang. Mereka menggunakan lima, enam pemain sekaligus untuk menciptakan ruang dan kemudian menyerang ruang tersebut."
Leverkusen melawan FC Arsenal sebagai tim yang jelas-jelas tidak diunggulkan
Leverkusen akan menghadapi Arsenal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu malam. Werkself jelas merupakan tim yang tidak diunggulkan dalam pertandingan ini, karena Arsenal berhasil finis di posisi pertama grup, di atas FC Bayern München, dan juga memimpin klasemen Liga Premier.
Namun, mereka tidak ingin menyerah sebelum pertandingan dimulai. "Kami berada di antara 16 besar. Kami harus menikmati situasi ini dan pertandingan-pertandingan besar ini. Arsenal tentu saja adalah favorit utama. Tapi kami sudah bermain sangat baik melawan tim-tim besar," kata Hjulmand.
Dari segi personel, pelatih berusia 53 tahun ini bisa memanfaatkan hampir semua pemainnya. Penyerang Patrik Schick kembali ke skuad setelah mengalami masalah otot. Namun, bintang muda Christian Kofane juga bisa kembali bermain sebagai penyerang melawan Arsenal.