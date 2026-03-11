"Apakah itu sesuai aturan?": Pelatih Leverkusen mempertanyakan taktik kontroversial FC Arsenal menjelang laga besar Liga Champions

Dalam konferensi pers sebelum pertandingan Arsenal melawan Bayer Leverkusen, pelatih B04 mengajukan pertanyaan apakah tindakan ini seharusnya dihukum lebih keras oleh wasit.

"Kami melakukan blok untuk memberi ruang bagi pemain lain. Terkadang hal itu terjadi jauh dari bola. Dan menurut pemahaman saya tentang sepak bola: jika Anda melakukan bodycheck, bola harus berada dalam situasi permainan," kata pria berusia 53 tahun itu. "Kita semua melakukannya. Saya hanya bertanya-tanya: apakah sesuai dengan aturan jika Anda melakukan blok tanpa bola berada di dekat Anda?"

Pada saat yang sama, pria asal Denmark itu juga memuji lawannya, Mikel Arteta, atas strateginya yang cerdik: "Mereka telah memikirkannya dengan sangat matang. Mereka menggunakan lima, enam pemain sekaligus untuk menciptakan ruang dan kemudian menyerang ruang tersebut."