"Saya rasa itu bukan karena Lenny. Tapi saya rasa Lenny juga senang," kata Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann dalam konferensi pers setelah pertandingan.
Apakah itu karena Lennart Karl? Timnas Jerman menciptakan kejadian unik saat melawan Finlandia
Latar belakangnya: Bintang serang Bayern München, Karl, yang tampil gemilang saat melawan Finlandia, memang dikenal memiliki kecenderungan menyukai warna pink. Tak terkecuali penampilannya yang serba pink pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real Madrid pada pertengahan April lalu, saat ia harus menonton dari pinggir lapangan karena cedera, yang sempat menjadi perbincangan hangat.
Sementara itu, Karl sendiri menjelaskan alasan sederhana di balik warna sepatu yang mencolok dan seragam (hanya kiper Oliver Baumann yang tidak memakai sepatu merah muda) dari starting eleven DFB: "Itu adalah model baru dari Nike. Adidas juga menambahkan sedikit warna pink. Itu adalah warna-warna unggulan Piala Dunia," kata pemain berusia 18 tahun itu, yang telah mempersiapkan gol menjadi 3-0 sementara oleh Deniz Undav dengan umpan terobosan yang indah dan juga berperan penting dalam terciptanya gol 1-0 melalui tendangan sudut pendek kepada pemberi umpan Joshua Kimmich.
Julian Nagelsmann menganggap sepatu merah muda para bintang DFB "sangat keren"
Sementara itu, Nagelsmann mengungkapkan bahwa ia "tentu saja juga memperhatikan" banyaknya sepatu berwarna pink yang dikenakan para pemainnya saat pemanasan.
"Tapi sejujurnya, saya pikir itu keren. Saya memang suka warna pink, warnanya indah. Terlihat ramah namun tetap memiliki agresivitas yang diperlukan. Menurut saya, itu memberikan kesan yang sangat serasi dan juga cocok dengan warna biru muda dan biru tua (warna seragam dan celana, red.)," kata pelatih timnas Jerman tersebut.
Gol-gol lainnya pada Minggu malam di Mainz dicetak oleh Florian Wirtz (2-0) dan Jamal Musiala (4-0). Secara mengejutkan, tim DFB kembali bermain melawan Finlandia pada Senin pagi; pertandingan latihan tidak resmi tersebut berlangsung di Kampus DFB di Frankfurt di hadapan penonton terpilih. Pertandingan tidak berlangsung dua kali 45 menit, melainkan hanya dua kali 25 menit, dan Nagelsmann memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan waktu bermain dan ritme permainan kepada para pemain yang pada hari Minggu tidak bermain sama sekali atau hanya sebentar.
Pada hari Selasa, rombongan DFB akan terbang ke AS, di mana kamp pelatihan Piala Dunia kedua akan digelar di Chicago. Pada 6 Juni, pertandingan uji coba terakhir melawan tuan rumah bersama AS akan digelar, dua hari kemudian tim Jerman akan menempati markas Piala Dunia mereka di Winston-Salem. Babak final akhirnya akan dimulai pada 14 Juni, ketika Jerman bertemu Curacao dalam pertandingan grup pertama.
Tim DFB: Inilah jadwal pertandingan Jerman di Piala Dunia
Tanggal
Acara
Selasa, 2 Juni
Berangkat ke AS, Dimulainya Kamp Latihan Piala Dunia ke-2 di Chicago
Sabtu, 6 Juni
Pertandingan persahabatan melawan AS di Chicago
Senin, 8 Juni
Menempati markas Piala Dunia di Winston-Salem
Kamis, 11 Juni
Pertandingan pembuka Piala Dunia (Meksiko vs. Afrika Selatan)
Minggu, 14 Juni
Pertandingan grup pertama melawan Curacao
Sabtu, 20 Juni
Pertandingan Grup Kedua melawan Pantai Gading
Kamis, 25 Juni
Pertandingan grup ketiga melawan Ekuador