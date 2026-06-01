Sementara itu, Nagelsmann mengungkapkan bahwa ia "tentu saja juga memperhatikan" banyaknya sepatu berwarna pink yang dikenakan para pemainnya saat pemanasan.

"Tapi sejujurnya, saya pikir itu keren. Saya memang suka warna pink, warnanya indah. Terlihat ramah namun tetap memiliki agresivitas yang diperlukan. Menurut saya, itu memberikan kesan yang sangat serasi dan juga cocok dengan warna biru muda dan biru tua (warna seragam dan celana, red.)," kata pelatih timnas Jerman tersebut.

Gol-gol lainnya pada Minggu malam di Mainz dicetak oleh Florian Wirtz (2-0) dan Jamal Musiala (4-0). Secara mengejutkan, tim DFB kembali bermain melawan Finlandia pada Senin pagi; pertandingan latihan tidak resmi tersebut berlangsung di Kampus DFB di Frankfurt di hadapan penonton terpilih. Pertandingan tidak berlangsung dua kali 45 menit, melainkan hanya dua kali 25 menit, dan Nagelsmann memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan waktu bermain dan ritme permainan kepada para pemain yang pada hari Minggu tidak bermain sama sekali atau hanya sebentar.

Pada hari Selasa, rombongan DFB akan terbang ke AS, di mana kamp pelatihan Piala Dunia kedua akan digelar di Chicago. Pada 6 Juni, pertandingan uji coba terakhir melawan tuan rumah bersama AS akan digelar, dua hari kemudian tim Jerman akan menempati markas Piala Dunia mereka di Winston-Salem. Babak final akhirnya akan dimulai pada 14 Juni, ketika Jerman bertemu Curacao dalam pertandingan grup pertama.