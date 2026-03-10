Apakah itu benar-benar bijaksana? Mengapa FC Bayern mungkin menghadapi larangan bermain yang lebih lama untuk Joshua Kimmich dan Michael Olise?

Apa yang terjadi? Pada menit ke-77, saat skor 6-0 untuk juara Jerman, Olise menghabiskan banyak waktu untuk tendangan sudut. Tampaknya alasannya sama dengan Kimmich, yang mendapat kartu kuning pada menit ke-83 karena melakukan tendangan bebas terlalu lambat.

"Sebenarnya itu tidak perlu. Saya mencari rekan yang tepat untuk menerima umpan. Anda tidak ingin bermain dalam tekanan. Lawan memberi Tom (Bischof) sedikit ruang. Saya merasa mereka memberinya ruang hanya untuk kemudian menekan," kata Kimmich tentang situasi tersebut di Prime Video. "Saya rasa, jika pemain lawan tidak menyerang saya, mungkin dia tidak akan memberikan kartu kuning. Saya ingin mengoper bola, tetapi sudah terlambat - sangat menjengkelkan."

Kedua pemain telah menerima dua kartu kuning, dan sekarang mereka akan absen dalam pertandingan leg kedua yang tidak berpengaruh secara olahraga minggu depan. Apa yang pada pandangan pertama tampak bijaksana, namun memiliki sejarah yang mungkin akan membawa malapetaka yang lebih besar bagi keduanya.