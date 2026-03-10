FC Bayern München kehilangan dua pemain dalam waktu singkat selama kemenangan telak mereka atas Atalanta Bergamo. Joshua Kimmich dan Michael Olise tampaknya sengaja mendapatkan kartu kuning ketiga mereka dalam kompetisi ini. Apakah duo ini kini terancam hukuman larangan bermain yang lebih lama dari satu pertandingan?
Apakah itu benar-benar bijaksana? Mengapa FC Bayern mungkin menghadapi larangan bermain yang lebih lama untuk Joshua Kimmich dan Michael Olise?
Apa yang terjadi? Pada menit ke-77, saat skor 6-0 untuk juara Jerman, Olise menghabiskan banyak waktu untuk tendangan sudut. Tampaknya alasannya sama dengan Kimmich, yang mendapat kartu kuning pada menit ke-83 karena melakukan tendangan bebas terlalu lambat.
"Sebenarnya itu tidak perlu. Saya mencari rekan yang tepat untuk menerima umpan. Anda tidak ingin bermain dalam tekanan. Lawan memberi Tom (Bischof) sedikit ruang. Saya merasa mereka memberinya ruang hanya untuk kemudian menekan," kata Kimmich tentang situasi tersebut di Prime Video. "Saya rasa, jika pemain lawan tidak menyerang saya, mungkin dia tidak akan memberikan kartu kuning. Saya ingin mengoper bola, tetapi sudah terlambat - sangat menjengkelkan."
Kedua pemain telah menerima dua kartu kuning, dan sekarang mereka akan absen dalam pertandingan leg kedua yang tidak berpengaruh secara olahraga minggu depan. Apa yang pada pandangan pertama tampak bijaksana, namun memiliki sejarah yang mungkin akan membawa malapetaka yang lebih besar bagi keduanya.
UEFA juga menjatuhkan sanksi larangan bermain kepada Sergio Ramos.
Pada Februari 2019, pertandingan Liga Champions melawan Ajax Amsterdam memiliki konsekuensi tak terduga bagi bek Real Madrid saat itu, Sergio Ramos. Pemain Spanyol itu absen lebih lama dari yang diperkirakan semula setelah UEFA menjatuhkan sanksi tambahan kepadanya.
Pemicunya adalah sebuah insiden dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar, yang dimenangkan Real dengan skor 2-1 di Amsterdam. Sesaat sebelum peluit akhir, Ramos melakukan pelanggaran terhadap penyerang Ajax, Kasper Dolberg, dan menerima kartu kuning ketiganya dalam kompetisi tersebut. Dengan demikian, ia secara otomatis akan diskors dalam pertandingan leg kedua.
Namun, pemain asal Spanyol itu kemudian mengisyaratkan bahwa ia mungkin sengaja menerima kartu kuning tersebut agar dapat bermain di babak berikutnya tanpa beban kartu. "Dengan hasil yang ada, saya akan berbohong jika mengatakan bahwa saya tidak memaksakannya. Itu adalah sesuatu yang telah saya pikirkan," kata Ramos menurut Marca.
Kekecewaan yang muncul kemudian tidak membantu Ramos.
UEFA menilai tindakan ini sebagai pelanggaran aturan. Menurut Pasal 15 Peraturan Disiplin, seorang pemain akan dikenakan sanksi tambahan jika ia "secara sengaja" mendapatkan kartu kuning atau merah.
Komisi Etika dan Disiplin yang berwenang memutuskan untuk menjatuhkan sanksi larangan bermain dalam dua pertandingan. Selain harus absen dalam pertandingan leg kedua, Ramos juga harus absen dalam pertandingan Liga Champions berikutnya.
Upaya bek tengah tersebut untuk meredam pernyataannya tidak mengubah keputusan yang telah diambil. Sehari setelah pertandingan di Amsterdam, Ramos menyatakan melalui situs web klub bahwa ia "kesal" karena harus absen dalam pertandingan leg kedua akibat skorsing kartu kuning. UEFA tetap pada pendiriannya, sama seperti pada Desember 2017, ketika mereka mengambil tindakan tegas terhadap rekan setimnya, Dani Carvajal, dalam kasus yang serupa.