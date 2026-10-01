Apakah Italia berisiko kehilangan Inacio? Apa kata regulasi, peluang bersama Turki, dan keinginan sang pemain

Tiga dari tiga. Roberto Mancini masih belum berubah pikiran soal Samuele Inacio yang, setelah tidak dipanggil saat menghadapi Belgia dan juga saat melawan Turki, kini mencatat pengecualian ketiga secara beruntun dari skuad Italia juga untuk laga yang dijadwalkan besok melawan Prancis dalam laga tandang di seberang Alpen.

Dengan demikian, talenta Borussia Dortmund itu hanya akan memiliki satu pertandingan tersisa dalam rangkaian Nations League kali ini (melawan Turki di Bologna pada Senin mendatang) untuk bisa menjalani debut dalam pertandingan resmi dengan seragam Italia, jika tidak risiko kehilangannya bisa kembali menjadi sangat nyata.



