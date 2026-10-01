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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Apakah Italia berisiko kehilangan Inacio? Apa kata regulasi, peluang bersama Turki, dan keinginan sang pemain

Italy
Brazil
UEFA Nations League A
S. Inacio
France vs Italy
France
Italy vs Turkiye
Turkiye
Borussia Dortmund
Inter
Juventus
AC Milan

Talenta Borussia Dortmund itu kembali dicoret oleh Roberto Mancini dan Brasil bisa kembali mendekatinya.

Tiga dari tiga. Roberto Mancini masih belum berubah pikiran soal Samuele Inacio yang, setelah tidak dipanggil saat menghadapi Belgia dan juga saat melawan Turki, kini mencatat pengecualian ketiga secara beruntun dari skuad Italia juga untuk laga yang dijadwalkan besok melawan Prancis dalam laga tandang di seberang Alpen.

Dengan demikian, talenta Borussia Dortmund itu hanya akan memiliki satu pertandingan tersisa dalam rangkaian Nations League kali ini (melawan Turki di Bologna pada Senin mendatang) untuk bisa menjalani debut dalam pertandingan resmi dengan seragam Italia, jika tidak risiko kehilangannya bisa kembali menjadi sangat nyata.


  • Paspor ganda

    Mengapa Italia bisa kehilangan Inacio? Penyerang berbakat yang lahir di Bergamo pada 2 April 2008 itu sebenarnya adalah putra Inacio Pià, mantan penyerang asal Brasil yang melegenda bersama Napoli, Atalanta, dan Catania, di antara klub lainnya, dan akibatnya ia tidak hanya memegang paspor Italia, tetapi juga paspor Brasil dari ayahnya.

    Karena itu, hingga saat ini sang penyerang masih 100% termasuk di antara para pemain yang bisa menjawab panggilan dari kedua tim nasional.

  • SUDAH MELAKONI DEBUT DI ERA BALDINI, TAPI TAK DIHITUNG

    Inacio sebenarnya sudah menjalani debutnya bersama tim nasional senior Italia. Saat itu tanggal 3 Juni 2026 dan di bangku cadangan ada pelatih interim Silvio Baldini.

    Pertandingannya adalah Luksemburg-Italia dan mantan pemain Atalanta itu hanya tampil selama satu menit pada akhir laga, tetapi debut itu sejatinya tidak dihitung. Sebab, pertandingan tersebut merupakan laga persahabatan dan tidak berlaku untuk menutup kemungkinan mengatakan ya kepada federasi sepakbola Brasil.

  • APA KATA PERATURANNYA

    Regulasi FIFA soal pergantian kewarganegaraan tim nasional (atau soal pilihan saat panggilan pertama) menjelaskan bahwa kemungkinan untuk memilih tetap ada sepanjang jenjang usia muda hingga U-21, lalu menjadi rumit terlebih dahulu dan kemudian tidak bisa diubah lagi saat beralih ke tim nasional senior.


    TIGA PENAMPILAN MENUTUP SEGALA KEMUNGKINAN - Agar bisa dianggap memenuhi syarat untuk dipilih hanya dan secara eksklusif oleh satu federasi saja, seorang pesepakbola harus mencatatkan setidaknya tiga penampilan dalam pertandingan resmi.

    SATU PENAMPILAN, GANTI MASIH MUNGKIN - Jalan itu masih mungkin, tetapi rumit setelah penampilan resmi pertama, meski hanya 1 menit. Seorang pesepakbola yang menjalani debut dalam laga resmi, sebelum bisa berganti tim nasional, harus menunggu setidaknya 3 tahun sejak pertandingan terakhir yang dimainkan bersama federasi sebelumnya.

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  • Keinginan Inacio

    Pemanggilan dan debut di Bologna melawan Turki akan mempersulit, untuk tiga tahun ke depan, kemungkinan perpindahan dari Italia ke Brasil, tetapi tanpa debut, pendekatan dari Brasil bisa kembali menguat.

    Namun pada dasarnya ada satu fakta yang, setidaknya untuk saat ini, tetap menjadi prioritas, yakni keinginan sang pemain yang sejak kecil selalu bermimpi mengenakan seragam Timnas Italia dan merasa dirinya hanya dan sepenuhnya orang Italia. Hal itu ia nyatakan dalam setiap wawancara yang dilakukan sejauh ini, tetapi jika suatu saat pintu itu tidak lagi terbuka, maka peluang perubahan pikiran ke arah Brasil masih bisa muncul di cakrawala.



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