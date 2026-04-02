Namun hingga saat ini, posisi Iran di grupnya tetap sama; tim nasional Iran telah lolos melalui kualifikasi AFC dan masih bercita-cita untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Selain itu, FIFA dan ketuanya, Gianni Infantino, saat ini tidak berencana untuk mendiskualifikasi Iran dari kompetisi.

FIFA menegaskan dukungannya terhadap partisipasi Iran, di mana pembicaraan terbaru antara delegasi Iran dan Infantino menunjukkan bahwa rencana untuk partisipasi tim nasional Iran dalam turnamen tersebut tetap berlaku, termasuk memainkan pertandingan-pertandingannya di Amerika Serikat.

Infantino menyatakan di sela-sela kehadirannya pada pertandingan persahabatan antara Iran dan Kosta Rika di Turki pada Selasa lalu bahwa tim Asia tersebut akan berpartisipasi dalam turnamen, dan tidak ada rencana alternatif.

Selain itu, gagasan untuk memindahkan pertandingan Iran ke Meksiko tidak dibahas saat ini. Oleh karena itu, saat ini tidak ada peluang untuk memasukkan kembali Italia.

Timnas Iran dijadwalkan memulai perjalanan mereka di turnamen ini pada 16 Juni dengan menghadapi Selandia Baru, sebelum bertemu Belgia di California, dan kemudian menghadapi Mesir di Stadion "Lumen Field" di Seattle.