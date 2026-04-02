Apakah Italia akan mendapat kesempatan baru untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia?

Ketidakjelasan sikap Iran membuka peluang tipis bagi tim-tim yang gagal lolos

Timnas Italia masih memelihara secercah harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, meskipun mereka tersingkir secara mengecewakan dari final play-off Eropa oleh Bosnia dan Herzegovina.

Setelah kalah 1-4 melalui adu penalti di final play-off, Azzurri absen dari ajang dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, tetapi apakah ada peluang untuk mengubah nasib ini?

  • Harapan terakhir bagi Italia?

    Satu-satunya peluang bagi tim nasional Italia untuk tampil di turnamen yang akan digelar musim panas mendatang adalah jika tim nasional Iran mundur dari kompetisi, mengingat partisipasinya masih diselimuti ketidakpastian akibat ketegangan yang terus berlanjut dengan Amerika Serikat, salah satu negara tuan rumah turnamen tersebut.

    Menurut laporan jaringan RMC Sport Prancis, beberapa penggemar Italia mulai memimpikan kemungkinan kualifikasi administratif jika Iran mengumumkan mundur dari turnamen, namun hal itu tampaknya hampir mustahil.

    Sebagian pihak berpendapat bahwa jika Iran tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, Italia mungkin akan dipanggil untuk menggantikannya dan bergabung dengan Grup 7 yang terdiri dari Belgia, Selandia Baru, dan Mesir, mengingat Azzurri adalah tim dengan peringkat tertinggi di antara tim-tim yang belum lolos.

  • Ketegangan politik dan pernyataan tegas

    Amerika Serikat dan entitas Zionis telah melancarkan serangan rudal bersama terhadap Iran pada bulan Februari, yang mengakibatkan tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

    Perkembangan ini menimbulkan keraguan mengenai partisipasi Iran di Piala Dunia, terutama setelah pernyataan Menteri Olahraga Iran yang menyebutkan bahwa negaranya "tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi".

    Presiden AS Donald Trump juga menyerukan agar Iran mundur "demi keselamatannya". Ia menulis di platform "Truth Social": "Timnas Iran dipersilakan di Piala Dunia, tapi saya tidak yakin partisipasinya tepat, demi keselamatannya."

    Iran menanggapi pernyataan tersebut dengan marah, menegaskan bahwa "mereka tidak bisa dikecualikan", dan mengusulkan agar Amerika Serikat yang mundur sebagai gantinya.

    Namun, setelah itu Kementerian Olahraga Iran mengeluarkan pernyataan tegas yang menimbulkan keraguan, di mana mereka mengumumkan keputusan resmi yang melarang perjalanan semua tim dan delegasi olahraga nasional ke negara-negara yang dikategorikan Teheran sebagai "musuh", hingga pemberitahuan lebih lanjut.

  • FIFA tidak mempertimbangkan untuk mendiskualifikasi Iran

    Namun hingga saat ini, posisi Iran di grupnya tetap sama; tim nasional Iran telah lolos melalui kualifikasi AFC dan masih bercita-cita untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Selain itu, FIFA dan ketuanya, Gianni Infantino, saat ini tidak berencana untuk mendiskualifikasi Iran dari kompetisi.

    FIFA menegaskan dukungannya terhadap partisipasi Iran, di mana pembicaraan terbaru antara delegasi Iran dan Infantino menunjukkan bahwa rencana untuk partisipasi tim nasional Iran dalam turnamen tersebut tetap berlaku, termasuk memainkan pertandingan-pertandingannya di Amerika Serikat.

    Infantino menyatakan di sela-sela kehadirannya pada pertandingan persahabatan antara Iran dan Kosta Rika di Turki pada Selasa lalu bahwa tim Asia tersebut akan berpartisipasi dalam turnamen, dan tidak ada rencana alternatif.

    Selain itu, gagasan untuk memindahkan pertandingan Iran ke Meksiko tidak dibahas saat ini. Oleh karena itu, saat ini tidak ada peluang untuk memasukkan kembali Italia.

    Timnas Iran dijadwalkan memulai perjalanan mereka di turnamen ini pada 16 Juni dengan menghadapi Selandia Baru, sebelum bertemu Belgia di California, dan kemudian menghadapi Mesir di Stadion "Lumen Field" di Seattle.

  • Jika Iran mundur, keunggulan akan jatuh ke Asia, bukan ke Italia

    Jika Iran mengumumkan pengunduran dirinya beberapa hari atau minggu sebelum turnamen dimulai—kemungkinan yang bisa terjadi mengingat kondisi geopolitik—FIFA akan menghadapi krisis organisasi dan logistik.

    Namun, menurut RMC Sport, kecenderungan saat ini adalah menggantikan Iran dengan tim nasional Asia, demi menjaga keseimbangan kuota antarbenua dan memastikan distribusi tim tidak terganggu.

    Meskipun peraturan tidak secara eksplisit mewajibkan FIFA untuk melakukan hal tersebut, opsi ini dianggap sebagai pilihan yang paling masuk akal.

  • Apa yang diatur dalam peraturan Piala Dunia 2026?

    Pasal 6 ayat 7 menyatakan bahwa "jika salah satu federasi peserta mengundurkan diri atau didiskualifikasi, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan yang sesuai, termasuk mengganti tim tersebut dengan tim lain".

    Asosiasi Sepak Bola Asia (AFC) tetap menjalin komunikasi yang terus-menerus dengan FIFA, mengantisipasi perkembangan apa pun, meskipun kemungkinan penarikan diri Iran masih belum pasti hingga saat ini.

  • Mengapa Italia tidak dianggap sebagai pilihan yang masuk akal?

    Mengembalikan Italia berarti memberikan satu kursi tambahan bagi Eropa, yang mungkin akan memicu penolakan dari benua-benua lain, terutama karena Uni Eropa sudah memiliki jumlah kursi terbanyak di turnamen tersebut (16 tim dari total 55 asosiasi).

    Mengingat sifat politis dari pembagian kursi di Piala Dunia, FIFA berupaya menjaga keseimbangan antarbenua, yang secara signifikan mengurangi, jika tidak menghilangkan, peluang Italia untuk berpartisipasi.

  • Apakah Uni Emirat Arab akan menjadi alternatifnya?

    Berdasarkan logika ini, Uni Emirat Arab mungkin menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Iran, jika Iran mundur.

    Setelah Irak lolos melalui babak play-off regional dengan mengalahkan Bolivia (2-1), Uni Emirat Arab dianggap sebagai tim Asia terbaik yang belum lolos ke turnamen tersebut. Dengan demikian, mereka mungkin menjadi pilihan terdekat jika skenario ini terjadi.

    Namun, semuanya masih bergantung pada perkembangan situasi Iran dan keputusan akhir FIFA, yang membuat peluang tetap terbuka, meskipun kecil, bagi beberapa tim, termasuk Uni Emirat Arab dan bahkan Italia, meskipun peluang yang terakhir tampaknya sangat tipis.