Tepat menjelang dimulainya babak gugur, Nagelsmann tiba-tiba mengubah strategi komunikasinya. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay pada Senin pukul 22.30 di Foxborough, dekat Boston, Nagelsmann menolak memberikan informasi terperinci mengenai susunan pemain dan taktik. Ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan susunan pemain, ia menjawab dengan nada yang penuh makna: "Ada pertimbangan taktis untuk melakukan perubahan. Namun, bisa juga dibahas sebaliknya, yaitu mempertahankan susunan starting eleven seperti semula."

Dengan demikian, Nagelsmann sedikit membuka pintu bagi spekulasi, sebelum ia membukanya sedikit lebih lebar lagi dengan jawaban terakhirnya dalam konferensi pers tersebut. Kali ini, pertanyaannya adalah apakah perubahan yang mungkin dilakukan lebih berkaitan dengan performa timnya sendiri atau gaya permainan lawan. Paraguay dikenal memiliki pertahanan yang kuat dan diperkirakan akan bermain dengan gaya fisik yang serupa seperti Pantai Gading dan Ekuador.

“Ini adalah perpaduan dari semuanya,” kata Nagelsmann membuka penjelasannya. Namun, secara umum, pemikirannya lebih berfokus pada tim sendiri. “Selalu penting, terutama ketika waktu antar pertandingan sangat singkat dan Anda tidak bisa memprediksi 1000 persen apa yang akan dilakukan lawan, untuk sangat fokus pada ide tim sendiri dan menyesuaikannya sedemikian rupa sehingga para pemain merasa nyaman serta memiliki banyak peluang di ruang-ruang yang biasa mereka tempati dan berbahaya, di mana mereka memiliki kekuatan terbesar.”