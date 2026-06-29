Dalam tiga pertandingan Piala Dunia sejauh ini, susunan pemain inti dan formasi taktis Jerman sudah sangat jelas sejak awal. Sepuluh pemain lapangan yang dipilih untuk pertandingan pembuka melawan Curaçao telah diturunkan oleh Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann dalam laga uji coba terakhir melawan Amerika Serikat, sementara kiper Manuel Neuer, seperti yang sudah diperkirakan, masuk sebagai pengganti.
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Apakah isyarat Julian Nagelsmann itu ditujukan kepada Joshua Kimmich? Ada satu hal yang sangat berbeda menjelang pertandingan Piala Dunia Jerman melawan Paraguay dibandingkan dengan tiga pertandingan sebelumnya
Ketika muncul kritik terhadap Leroy Sane setelah kemenangan 7-1 atas Curacao, Nagelsmann secara de facto menjamin bahwa pemain sayap kanan itu akan diturunkan dalam pertandingan kedua melawan Pantai Gading (2-1). Setelah itu, Nico Schlotterbeck (cedera ligamen dalam) dan Nathaniel Brown (masalah betis) harus absen. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan terakhir fase grup melawan Ekuador (1:2), Nagelsmann mengungkapkan siapa yang akan menggantikan mereka, sekaligus menegaskan bahwa tidak akan ada pergantian pemain lainnya.
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Julian Nagelsmann bersikap tertutup menjelang pertandingan melawan Paraguay
Tepat menjelang dimulainya babak gugur, Nagelsmann tiba-tiba mengubah strategi komunikasinya. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Paraguay pada Senin pukul 22.30 di Foxborough, dekat Boston, Nagelsmann menolak memberikan informasi terperinci mengenai susunan pemain dan taktik. Ketika ditanya mengenai kemungkinan perubahan susunan pemain, ia menjawab dengan nada yang penuh makna: "Ada pertimbangan taktis untuk melakukan perubahan. Namun, bisa juga dibahas sebaliknya, yaitu mempertahankan susunan starting eleven seperti semula."
Dengan demikian, Nagelsmann sedikit membuka pintu bagi spekulasi, sebelum ia membukanya sedikit lebih lebar lagi dengan jawaban terakhirnya dalam konferensi pers tersebut. Kali ini, pertanyaannya adalah apakah perubahan yang mungkin dilakukan lebih berkaitan dengan performa timnya sendiri atau gaya permainan lawan. Paraguay dikenal memiliki pertahanan yang kuat dan diperkirakan akan bermain dengan gaya fisik yang serupa seperti Pantai Gading dan Ekuador.
“Ini adalah perpaduan dari semuanya,” kata Nagelsmann membuka penjelasannya. Namun, secara umum, pemikirannya lebih berfokus pada tim sendiri. “Selalu penting, terutama ketika waktu antar pertandingan sangat singkat dan Anda tidak bisa memprediksi 1000 persen apa yang akan dilakukan lawan, untuk sangat fokus pada ide tim sendiri dan menyesuaikannya sedemikian rupa sehingga para pemain merasa nyaman serta memiliki banyak peluang di ruang-ruang yang biasa mereka tempati dan berbahaya, di mana mereka memiliki kekuatan terbesar.”
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Tim DFB: Apakah Joshua Kimmich akan pindah ke lini tengah?
Petunjuk-petunjuk ini sangat menarik, terutama jika dilihat dari sudut pandang Joshua Kimmich. Kapten timnas Jerman itu mengalami kesulitan besar di posisi bek kanan saat menghadapi Pantai Gading dan Ekuador akibat lawan-lawan yang lincah; sementara itu, duet gelandang bertahan yang terdiri dari Aleksandar Pavlovic dan Felix Nmecha juga kurang stabil dan kurang kompak.
Oleh karena itu, belakangan ini sejumlah pakar, termasuk dua kapten juara dunia Lothar Matthäus dan Philipp Lahm, dengan tegas mendesak agar Kimmich dipindahkan dari posisi bek kanan ke lini tengah, di mana ia juga telah bermain selama bertahun-tahun bersama FC Bayern. Berdasarkan pernyataan Nagelsmann, lini tengah adalah “ruang yang biasa” bagi Kimmich, di mana ia tentu saja juga memiliki “kekuatan terbesarnya”.
Masalah besarnya: kurangnya bek sayap alternatif. Jika Kimmich benar-benar pindah ke lini tengah, Nagelsmann memiliki dua opsi untuk posisi bek kanan. Ia bisa menempatkan bek kiri Nathaniel Brown—yang telah pulih dan siap bermain—di posisi tersebut, serta mempertahankan David—yang tampil lemah saat melawan Ekuador—di posisi bek kiri dalam susunan pemain inti. Atau Brown tetap bermain di sisi kiri seperti biasa, dan di sisi kanan ditempatkan bek tengah ketiga, kemungkinan besar Waldemar Anton atau mungkin Malick Thiaw. Dengan demikian, formasi empat bek bisa dengan cepat berubah menjadi formasi tiga bek.
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Tim DFB: Perubahan apa lagi yang mungkin dilakukan?
Namun, mungkin saja isyarat Nagelsmann itu juga dapat diartikan bahwa Kimmich—seperti yang sering dilakukannya—hanya perlu lebih sering masuk ke dalam dari sisi kanan sesuai situasi dan mengendalikan permainan dari lini tengah. Atau mungkin isyarat itu juga mengacu pada pemain lain. Mungkin Jamal Musiala dan Florian Wirtz akan bertukar posisi? Mungkin “superjoker” Deniz Undav yang akan diturunkan sebagai starter? Atau Leon Goretzka?
Berbeda dengan sebelum tiga pertandingan fase grup, kali ini Nagelsmann tidak mengakhiri perdebatan mengenai susunan pemain melalui konferensi pers malam sebelumnya. Kali ini, perdebatan tersebut kemungkinan akan terus berlanjut hingga pengumuman resmi susunan pemain inti sekitar satu jam sebelum kick-off.
Pendekatan ini jelas memiliki satu keuntungan: Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, harus mempersiapkan timnya untuk berbagai skenario. “Ini sama sekali bukan soal ingin menyembunyikan hal ini dari kalian,” kata Nagelsmann kepada para wartawan yang hadir. “Melainkan juga agar tidak membuat pekerjaan pelatih lawan pada malam sebelumnya jauh, jauh lebih mudah daripada yang seharusnya.”