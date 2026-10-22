Anderson kemudian berbicara tentang keinginan Neymar untuk lepas dari sorotan yang terus tertuju kepadanya di Brasil: “Ada begitu banyak pembicaraan sebelum Piala Dunia. Orang-orang berkata, ‘Kenapa kamu membawanya?’ Kalau tidak membawanya, orang-orang bicara. Kalau membawanya, orang-orang juga bicara.

“Media di Brasil sangat keras terhadap Neymar. Kalau Neymar bermain untuk tim nasional lain mana pun, Inggris atau siapa pun, orang-orang pasti tergila-gila kepadanya. Orang-orang tidak memahami apa yang dilakukan Neymar untuk PSG. Tidak ada yang mengenal PSG sebelum Neymar pergi ke sana. Kalau Anda melihat semua pertandingan yang dimainkan Neymar untuk PSG, itu luar biasa. Dia mempermainkan para pemain!

“Anda bisa menelepon seseorang dari televisi di Brasil, lalu dia berkata, ‘Menurut saya Neymar bukan pemain top.’ Neymar mencetak gol terbanyak untuk tim nasional. Neymar hanya belum memenangkan Piala Dunia. Neymar memenangkan Copa America. Neymar memenangkan Olimpiade. Neymar memenangkan Liga Champions. Neymar mencetak gol terbanyak. Apa maksudnya Neymar bukan pemain top?!

“Orang itu membantu 2.000 anak setiap hari. Sebutkan satu pemain lain yang melakukan itu? Sadio Mane, dia melakukan banyak hal di Afrika. Orang itu memberi dari kantongnya sendiri. Dia menyediakan makanan untuk 2.000 orang. Setiap hari. 2.000 anak setiap hari. Kenapa orang-orang tidak membicarakan itu?

“Orang-orang yang memahami sepakbola selalu membelanya karena kami tahu bagaimana keadaan di Brasil. Anak-anak saya menangis ketika Neymar meninggalkan tim nasional. Anak-anak saya tidak menangis untuk saya! Mereka menangis untuk Nemar.

“Bagi generasi itu, selama 20 tahun terakhir, orang itu telah membahagiakan begitu banyak anak. Orang itu membantu begitu banyak orang di negara ini ketika pemerintah tidak membantu. Butuh banyak uang untuk membantu 2.000 anak. Makanan setiap hari. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dia mengeluarkannya dari kantong sendiri.

“Orang-orang terus berkata, ‘karakternya buruk, gennya buruk’. Sebutkan satu pemain lain yang menyediakan makanan setiap hari untuk 2.000 anak. Dari kantongnya sendiri. Saya tidak tahu. Tidak masalah, saya akan selalu membelanya. Karena menurut saya Neymar adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat bermain. Pemain yang benar-benar top. Lihat semua generasi tim nasional Brasil. Semua pemainnya. Neymar berada di jajaran teratas.

“Lain soal kalau Anda tidak menyukai orangnya. Kalau Anda punya uang, Anda boleh punya helikopter, punya kapal, Anda harus membelanjakannya. Kalau Anda tidak membelanjakannya, anak-anak Anda yang akan membelanjakannya. Ada anak-anak yang menghamburkan uang Anda untuk hal-hal tidak jelas. Anda bekerja begitu keras, jadi Anda harus menikmatinya.

“Dan ada beberapa pemain dari Brasil yang tidak menyukai orang itu. Saya senang ketika dia membeli helikopter. Dia pantas mendapatkannya. Dia bekerja untuk itu. Itu uangnya sendiri. Anda tidak menyukainya karena dia punya helikopter? Ayolah. Itu bodoh.

“Orang-orang lupa bahwa dia membantu 2.000 anak setiap hari. Tidak ada yang mengatakan itu. Tidak ada di televisi. Saya tidak pernah melihatnya. Dia tidak membicarakannya. Dia tidak berkata, ‘Saya membantu’. Dia diam saja. Dia diam setiap tahun. Setiap tahun, lewat kegiatan amalnya, dia mengumpulkan 30 juta, 40 juta untuk kegiatan amalnya.

“Saya menghormati orang seperti itu karena di tempat asal saya, saya sangat miskin. Saya meninggalkan rumah ketika berusia 11 tahun, tanpa uang. Tanpa apa-apa. Ibu saya punya empat anak. Dia orang tua tunggal. Dan syukurlah Neymar punya ayah yang baik yang menjaganya. Kalau saya punya seseorang seperti ayahnya, seperti ibunya, mungkin saya punya lebih banyak uang.

“Tidak banyak orang di Brasil yang seberuntung itu. Banyak pemain berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saya tinggal di klub Gremio selama dua tahun. Di bawah. Tepatnya di bawah stadion. Di tempat orang-orang stadion duduk. Saya tinggal di sana. Saya dan Lucas Leiva dari Liverpool. Kami berdua tinggal bersama di bawah sana.

“Beberapa pemain tidak memiliki keluarga. Neymar punya ayah dan ibu yang baik untuk membantu dia dan kariernya. Mereka selalu peduli dan menjaganya. Anak itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan.

“Dia tidak hanya memenangkan satu trofi. Dia memenangkan Liga Champions, memenangkan liga, meraih kemenangan bersama tim nasional, dan mencetak gol terbanyak. Bagi saya, saya pikir itu sudah cukup. Dia pemain top.

“Sangat menyedihkan dia tidak memenangkan Ballon d’Or. Bagaimana Anda bisa mengatakan kepada orang-orang bahwa pada masa saya dia tidak memenangkan Ballon d’Or? Itu gila. Tapi dia pemain yang benar-benar top. Lihat saja Ronaldo. Tidak pernah memenangkan Liga Champions. Anda mengatakan Ronaldo pemain top. Itulah indahnya sepakbola. Orang-orang mengkritik Neymar tanpa alasan.”