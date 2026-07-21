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Apakah ini saatnya Cristiano Ronaldo pensiun bersama timnas Portugal? Tanggalnya dilaporkan sudah ditetapkan bagi sang GOAT untuk mengakhiri karier internasionalnya yang memecahkan rekor dengan 146 gol
Salam perpisahan terakhir saat melawan Wales
Masa depan Ronaldo di kancah internasional telah menjadi topik spekulasi yang intens, namun tampaknya kini telah ditetapkan tanggal akhir yang pasti. Menurut jurnalis olahraga Mohammed Awaad, seorang agen asal Portugal telah mengungkapkan bahwa Ronaldo berencana pensiun dari tim nasional setelah satu pertandingan terakhir bersama Portugal.
Awaad membagikan informasi orang dalam mengenai pertandingan yang akan datang tersebut, dengan menyatakan: "Dia akan bermain melawan Wales di UEFA Nations League, pertandingan tersebut akan digelar di stadion Sporting Lisbon, Jose Alvalade." Ini berarti pertandingan pada 24 September nanti kemungkinan besar akan menjadi kali terakhir para penggemar melihat Ronaldo mengenakan seragam timnas Portugal.
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Yesus menegaskan kelangsungan skuad
Kabar perpisahan ini sejalan sempurna dengan penunjukan pelatih kepala baru Portugal, Jorge Jesus, yang baru-baru ini menandatangani kontrak berdurasi empat tahun. Jesus menegaskan bahwa ia tidak akan langsung merombak skuad, sehingga pintu tetap terbuka bagi Ronaldo. Dalam wawancara dengan Canal 11, Jesus menyatakan: "Orang-orang mungkin berpikir bahwa manajer baru akan datang dan mengganti banyak pemain.
"Itu tidak akan terjadi. Saya bukan orang bodoh. Selain itu, saya tidak punya cukup waktu untuk mendatangkan beberapa pemain yang tidak dipanggil kali ini." Pendekatan pragmatis ini memastikan Ronaldo mendapatkan perpisahan yang layak sebelum skuad mengalami perubahan.
Warisan internasional yang memecahkan rekor
Jika Ronaldo pensiun setelah laga melawan Wales mendatang, ia akan mengakhiri karier internasionalnya dengan catatan statistik yang tak tertandingi. Ronaldo telah tampil dalam 233 pertandingan dan mencetak 146 gol untuk Portugal, menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional.
Koleksi trofi mengesankan bersama tim nasionalnya mencakup satu gelar Kejuaraan Eropa yang diraih pada 2016, serta dua gelar Liga Bangsa-Bangsa UEFA yang diraih pada 2019 dan 2025. Meskipun Ronaldo kini berusia 41 tahun, Al-Nassr masih terikat kontrak dengannya hingga musim panas 2027, saat ia terus mengejar pencapaian baru di level klub.
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Apa langkah selanjutnya bagi Ronaldo?
Meskipun perjalanan karier internasionalnya tampaknya akan berakhir pada 24 September, Ronaldo masih memiliki satu tujuan akhir yang tersisa dalam karier profesionalnya. Saat ini, Ronaldo telah mencetak 976 gol sepanjang kariernya dan bertekad untuk mencapai tonggak bersejarah 1.000 gol sebelum pensiun sepenuhnya. Begitu tugasnya bersama timnas Portugal berakhir, seluruh fokusnya akan beralih ke kompetisi klub.
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