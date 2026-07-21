Apakah ini saatnya Cristiano Ronaldo pensiun bersama timnas Portugal? Tanggalnya dilaporkan sudah ditetapkan bagi sang GOAT untuk mengakhiri karier internasionalnya yang memecahkan rekor dengan 146 gol

Masa depan Ronaldo di kancah internasional telah menjadi topik spekulasi yang intens, namun tampaknya kini telah ditetapkan tanggal akhir yang pasti. Menurut jurnalis olahraga Mohammed Awaad, seorang agen asal Portugal telah mengungkapkan bahwa Ronaldo berencana pensiun dari tim nasional setelah satu pertandingan terakhir bersama Portugal.

Awaad membagikan informasi orang dalam mengenai pertandingan yang akan datang tersebut, dengan menyatakan: "Dia akan bermain melawan Wales di UEFA Nations League, pertandingan tersebut akan digelar di stadion Sporting Lisbon, Jose Alvalade." Ini berarti pertandingan pada 24 September nanti kemungkinan besar akan menjadi kali terakhir para penggemar melihat Ronaldo mengenakan seragam timnas Portugal.