Apakah ini pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo bersama Portugal di kandang sendiri? Roberto Martinez menjelaskan makna di balik laga persahabatan melawan Nigeria menjelang Piala Dunia keenam CR7

Pelatih kepala Portugal, Martinez, menegaskan bahwa Ronaldo tidak memandang pertandingan persahabatan Rabu ini melawan Nigeria sebagai perpisahan potensial bagi para penggemar Portugal. Di usia 41 tahun, bintang Al-Nassr ini berada di ambang mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia keenamnya, namun mantan pemain Real Madrid ini tetap fokus seperti biasa pada tugas yang ada di depan mata.

Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan di Leiria, Martinez dengan cepat menyoroti standar profesional yang ditetapkan oleh striker veteran tersebut. "Kapten kami menjadi teladan dalam segala hal yang dilakukannya," kata Martinez tentang Ronaldo pada hari Selasa. "Dia memberikan segalanya, 24 jam sehari, untuk membantu tim nasional. Kapten kami dan para pemain lainnya tidak memikirkan masa depan. Kami tidak tahu apa yang bisa terjadi di masa depan karena mereka bisa cedera dan ada keputusan yang berada di luar kendali mereka."