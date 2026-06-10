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Apakah ini pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo bersama Portugal di kandang sendiri? Roberto Martinez menjelaskan makna di balik laga persahabatan melawan Nigeria menjelang Piala Dunia keenam CR7
Kapten tidak memiliki rencana pensiun
Pelatih kepala Portugal, Martinez, menegaskan bahwa Ronaldo tidak memandang pertandingan persahabatan Rabu ini melawan Nigeria sebagai perpisahan potensial bagi para penggemar Portugal. Di usia 41 tahun, bintang Al-Nassr ini berada di ambang mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia keenamnya, namun mantan pemain Real Madrid ini tetap fokus seperti biasa pada tugas yang ada di depan mata.
Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan di Leiria, Martinez dengan cepat menyoroti standar profesional yang ditetapkan oleh striker veteran tersebut. "Kapten kami menjadi teladan dalam segala hal yang dilakukannya," kata Martinez tentang Ronaldo pada hari Selasa. "Dia memberikan segalanya, 24 jam sehari, untuk membantu tim nasional. Kapten kami dan para pemain lainnya tidak memikirkan masa depan. Kami tidak tahu apa yang bisa terjadi di masa depan karena mereka bisa cedera dan ada keputusan yang berada di luar kendali mereka."
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Rahasia di balik karier Ronaldo yang panjang
Meskipun kebanyakan pemain pada usia 41 tahun sudah lama pensiun, Ronaldo terus menantang batas-batas biologis. Martinez meyakini bahwa kondisi fisik pemenang Ballon d'Or lima kali itu hanyalah hasil dari kekuatan mentalnya. Pelatih tersebut sebelumnya pernah mencatat bahwa rahasia Ronaldo adalah "semangat juangnya", yang tetap tak surut meski kariernya telah dipenuhi dengan semua trofi besar kecuali Piala Dunia itu sendiri.
"Fokusnya ada pada latihan, menjadi yang terbaik, menerapkan konsep-konsep tersebut, dan menunjukkan kebanggaan saat mengenakan seragam," lanjut pelatih asal Spanyol itu. "Itulah teladan yang ia berikan. Tujuan utamanya adalah memanfaatkannya untuk hari esok agar bisa menjadi lebih baik." Ronaldo, yang merupakan pemimpin sepanjang masa dalam hal penampilan internasional pria (227) dan gol (143), tampaknya siap memimpin lini depan sekali lagi saat Portugal mengejar kejayaan global di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Pendekatan eksperimental terhadap Nigeria
Pertandingan persahabatan melawan Nigeria menjadi kesempatan terakhir bagi Martinez untuk menyempurnakan skuadnya sebelum berangkat ke turnamen. Meskipun Ronaldo diperkirakan akan menjadi starter, sang manajer berencana memanfaatkan seluruh kedalaman skuadnya yang sarat talenta untuk memastikan semua pemain memiliki ketajaman ritme sebelum pertandingan pembuka fase grup melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni.
"Rencananya adalah melakukan sebelas pergantian pemain dan memastikan semua pemain mendapat waktu bermain," tambah Martinez. "Bagi lima atau enam pemain kami, ini akan menjadi pertandingan pertama mereka. Fokusnya tetap pada individu dan memberikan menit bermain bagi mereka yang membutuhkannya. Prioritas utama kami adalah memastikan para pemain yang akan terbang ke Piala Dunia siap. Kekuatan Portugal terletak pada komitmen semua pemain. Tanggung jawab kami adalah mempersiapkan para pemain untuk membantu tim. Menggunakan bakat mereka untuk meraih kemenangan."
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Fleksibilitas taktis dan ujian di Afrika
Martinez memandang Nigeria sebagai persiapan yang sempurna menjelang laga pembuka turnamen mereka, dengan mengutip kesamaan antara Super Eagles dan lawan pertama mereka di Piala Dunia. Pelatih tersebut menekankan bahwa meskipun bakat individu dalam skuad Portugal sangat luar biasa, fokus tetap tertuju pada struktur tim dan gaya permainan menekan tinggi yang telah ditanamkan dalam tim nasional selama lebih dari satu dekade.
"Kami memiliki kesempatan untuk mengasah aspek-aspek yang mirip dengan apa yang akan kami hadapi melawan Kongo," katanya. "Ini adalah kelompok pemain yang sangat berbakat. Kami memiliki struktur dan disiplin untuk memenangkan setiap pertandingan. Statistiknya berbicara sendiri: gol, kemenangan... Komitmen penuh untuk menekan tinggi di lapangan dan bertahan dengan cepat - itulah gaya permainan, hasil dari 15 tahun kerja di sepak bola pemuda Portugal. Mengenai taktik, saya sudah mengatakan pada hari pertama. Ide dasarnya adalah memiliki fleksibilitas taktik untuk menyesuaikan bakat individu dalam struktur tim."