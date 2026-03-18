Apakah ini pertanda pemanggilan ke Piala Dunia? Julian Nagelsmann tampaknya untuk pertama kalinya memanggil seorang pemain berbakat dari Bundesliga ke skuad DFB

Karl dipromosikan ke tim utama Bayern pada musim panas lalu dan menjadi salah satu bintang muda yang menonjol di musim Bundesliga ini. Terutama pada musim gugur, pemain muda ini berulang kali tampil gemilang dan sudah saat itu muncul desakan agar ia dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional senior.

Namun, pada November, Nagelsmann belum memanggilnya; sebagai gantinya, pemain yang saat itu baru berusia 17 tahun itu dipanggil untuk pertama kalinya ke tim U-21 dan langsung tampil meyakinkan di sana. Pada debutnya dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 melawan Malta (6-0), Karl mencetak dua gol, dan beberapa hari kemudian ia membawa tim junior DFB memimpin dalam kemenangan 2-0 di Georgia.

Sejak Jamal Musiala, yang sebelumnya lama cedera, kembali sekitar pergantian tahun, waktu bermain Karl di Bayern memang sedikit berkurang. Namun, pemain kidal ini tetap diturunkan secara reguler; secara keseluruhan, ia telah mencetak tujuh gol dan lima assist dalam 32 pertandingan musim ini.