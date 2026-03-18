Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Apakah ini pertanda pemanggilan ke Piala Dunia? Julian Nagelsmann tampaknya untuk pertama kalinya memanggil seorang pemain berbakat dari Bundesliga ke skuad DFB

Lennart Karl bermimpi tampil di Piala Dunia — dan tampaknya Julian Nagelsmann memberikan petunjuk pada hari Kamis bahwa bintang muda Bayern itu akan ikut serta.

Bakat muda Bayern München, Lennart Karl, tampaknya bisa bersuka cita atas nominasi pertamanya untuk tim nasional senior Jerman.

  • Menurut laporan dari Bild, Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann akan memanggil pemain berusia 18 tahun itu ke dalam skuadnya untuk pertama kalinya guna dua pertandingan persahabatan di Swiss (27 Maret) dan melawan Ghana (30 Maret). Nagelsmann akan mengumumkan skuadnya untuk dua pertandingan internasional terakhir sebelum fase persiapan akhir menuju Piala Dunia 2026 pada Kamis sore (19 Maret) pukul 14.00.

    Penunjukan Karl telah diminta oleh banyak pihak dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Misalnya, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, Lothar Matthäus, mendesak agar pemain serang berbakat ini dibawa ke Piala Dunia: "Dia adalah pemain yang harus dibawa, karena dia bisa langsung memberikan dampak besar pada pertandingan dalam waktu singkat. [...] Karena kemampuannya yang luar biasa, dia harus dibawa ke Piala Dunia," kata Matthäus pada pertengahan Januari di Sky.

    Lennart Karl baru saja melakukan debutnya bersama timnas U-21 Jerman pada bulan November lalu

    Karl dipromosikan ke tim utama Bayern pada musim panas lalu dan menjadi salah satu bintang muda yang menonjol di musim Bundesliga ini. Terutama pada musim gugur, pemain muda ini berulang kali tampil gemilang dan sudah saat itu muncul desakan agar ia dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional senior.

    Namun, pada November, Nagelsmann belum memanggilnya; sebagai gantinya, pemain yang saat itu baru berusia 17 tahun itu dipanggil untuk pertama kalinya ke tim U-21 dan langsung tampil meyakinkan di sana. Pada debutnya dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 melawan Malta (6-0), Karl mencetak dua gol, dan beberapa hari kemudian ia membawa tim junior DFB memimpin dalam kemenangan 2-0 di Georgia.

    Sejak Jamal Musiala, yang sebelumnya lama cedera, kembali sekitar pergantian tahun, waktu bermain Karl di Bayern memang sedikit berkurang. Namun, pemain kidal ini tetap diturunkan secara reguler; secara keseluruhan, ia telah mencetak tujuh gol dan lima assist dalam 32 pertandingan musim ini.

  • Peluang Lennart Karl untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar

    Dengan masuknya Karl dalam daftar pemanggilan untuk pertandingan internasional bulan Maret, peluangnya untuk ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pun semakin besar. Lagipula, Nagelsmann menekankan dalam wawancara dengan majalah kicker pada awal Maret bahwa skuad untuk pertandingan melawan Swiss dan Ghana akan "sangat mirip" dengan skuad Piala Dunia. "Tentu saja masih ada kemungkinan terjadi perubahan setelah itu, tetapi secara umum ide dasarnya adalah bahwa skuad bulan Maret dan skuad Piala Dunia memiliki kesamaan," kata Nagelsmann.

    Karl berpotensi melakukan debut internasionalnya pada 27 Maret di Basel, di mana timnas Jerman akan bertandang ke Swiss, yang juga lolos ke Piala Dunia. Tiga hari kemudian, Jerman akan bertanding di Stuttgart melawan Ghana yang dilatih oleh mantan pemain Bundesliga Otto Addo, yang juga berhasil lolos ke Piala Dunia.

    Tepat sebelum turnamen dimulai, Jerman akan menjalani uji coba melawan Finlandia (31 Mei) dan tuan rumah bersama AS (6 Juni), sebelum Piala Dunia bagi tim DFB dimulai pada 14 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Curacao. Lawan lain di babak penyisihan grup adalah Pantai Gading (20 Juni) dan Ekuador (25 Juni).

  • Pertandingan-pertandingan berikutnya timnas Jerman


    Tanggal

    Kompetisi

    Pertandingan

    Jumat, 27 Maret, pukul 20.45

    Pertandingan Persahabatan

    Swiss vs. Jerman

    Senin, 30 Maret, pukul 20.45

    Pertandingan Persahabatan

    Jerman vs. Ghana

    Minggu, 31 Mei, pukul 20.45

    Pertandingan persahabatan

    Jerman vs. Finlandia

    Sabtu, 6 Juni, pukul 20.30

    Pertandingan persahabatan

    AS vs. Jerman

    Minggu, 14 Juni, pukul 19.00

    Piala Dunia 2026

    Jerman vs. Curacao

    Sabtu, 20 Juni, pukul 22.00

    Piala Dunia 2026

    Jerman vs. Pantai Gading

    Kamis, 25 Juni, pukul 22.00

    Piala Dunia 2026

    Jerman vs. Ekuador


Friendlies
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Germany crest
Germany
GER
Friendlies
Germany crest
Germany
GER
Ghana crest
Ghana
GHA
0