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Apakah ini penerus Vincent Kompany? Ketua Bayern Munich, Uli Hoeness, mengusulkan keponakannya sendiri untuk kembali secara mengejutkan di tengah hasil gemilang di Bundesliga
Acara keluarga di Allianz Arena
Dalam wawancara dengan DAZN, Uli Hoeness memicu spekulasi dengan mengisyaratkan bahwa keponakannya, Sebastian Hoeness, merupakan kandidat serius untuk menduduki kursi kepelatihan Bayern di masa depan. Pria berusia 43 tahun itu kini semakin diperhitungkan berkat penampilan gemilangnya bersama Stuttgart, di mana ia telah mengubah klub tersebut menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Bundesliga dan bahkan berhasil meraih gelar juara.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pelatih Stuttgart itu suatu hari nanti mengambil alih kendali di Bavaria, Uli Hoeness bersikap sangat jujur mengenai prospek tersebut. “Setidaknya dia adalah salah satu kandidat,” aku pria berusia 74 tahun itu.
- Getty Images Sport
Dukungan terhadap Kompany tetap tak tergoyahkan
Meskipun membahas calon penggantinya, Uli dengan cepat menegaskan bahwa ia tetap menjadi penggemar berat kinerja yang saat ini ditunjukkan oleh Kompany. Pelatih asal Belgia itu mendapat pujian meriah atas caranya merestrukturisasi skuad dan menerapkan gaya permainan menyerang yang telah membawa Bayern kembali ke puncak klasemen. Jelas ia tidak berencana melakukan pergantian dalam waktu dekat.
"Menurut saya, ia bisa tetap di sini selama lima atau sepuluh tahun lagi," tegas Hoeness dalam wawancaranya. Ia memuji Kompany atas perkembangan pesat skuad saat ini, dengan menyatakan: "Perasaan istimewa ini, perkembangan ini, jelas saya kaitkan dengan pelatih kami. Dari sekelompok 15, 16, atau 18 pemain individu yang sangat bagus, telah terbentuk sebuah tim yang kompak. Ia telah membuat semua pemain menjadi lebih baik."
Pujian tinggi bagi arsitek taktik Stuttgart
Hoeness senior tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas kinerja Sebastian di Stuttgart, terutama mengingat tekanan tinggi yang ada di Bundesliga. Setelah mengambil alih tim saat sedang berjuang menghindari degradasi pada 2023, Sebastian berhasil membawa klub tersebut dari ambang degradasi ke gelar juara DFB-Pokal pada 2025, membuktikan bahwa ia mampu menanggung beban ekspektasi tersebut.
"Saya benar-benar angkat topi untuknya," kata Hoeness saat membahas prestasi keponakannya. "Sebastian mendapat rasa hormat terbesar dari saya, hanya kalah dari pelatih kami sendiri."
Ia secara khusus menyoroti kemampuan sang pelatih dalam membangun kembali skuad setelah kehilangan pemain-pemain kunci, sambil menambahkan: "Ia bangkit kembali, terus melangkah, dan selalu kembali. Ia telah menstabilkan klub di fase kritis."
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Apakah kembalinya Bayern Munich sudah di depan mata?
Kepindahan ke Munich akan menjadi kembalinya Sebastian Hoeness ke rumah, mengingat ia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang seluk-beluk klub tersebut. Sebelumnya, ia pernah berkiprah di jajaran akademi muda Bayern, berhasil melatih tim U-19 dan tim cadangan sebelum menorehkan prestasi di kasta tertinggi bersama Hoffenheim dan kemudian Stuttgart.
Perbincangan seputar kedua pelatih ini akan mencapai puncaknya pada akhir bulan ini. Pada 23 Mei, pelatih saat ini dan calon penggantinya akan berhadapan di Berlin saat Stuttgart mempertahankan gelar DFB-Pokal mereka melawan Bayern Munich.