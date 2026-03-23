Apakah ini penampilan terakhir Arsenal sebagai juara Eropa? The Gunners bersiap melakukan perombakan skuad seiring memanasnya pertarungan mempertahankan gelar Liga Champions Wanita

Namun, saat Arsenal memasuki fase akhir pertahanan gelar mereka pekan ini—dengan menjamu rival sekota Chelsea dalam leg pertama babak perempat final pada Selasa—mereka melakukannya di tengah rencana perombakan skuad yang mungkin membuat mereka harus melepas hingga selusin pemain andalan Liga Champions, termasuk Mead dan Blackstenius.

Keduanya hanyalah dua dari 12 nama yang kontraknya bisa habis di Emirates Stadium musim panas ini. Bintang bek tengah Leah Williamson dan kapten Kim Little termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan bertahan, dengan The Athletic melaporkan pada Januari bahwa pembicaraan dengan keduanya 'berjalan dengan baik'. Sementara itu, belum jelas seberapa mendesak situasi Emily Fox, dengan laporan yang bertentangan mengenai durasi kontraknya, yang tidak diungkapkan oleh klub. Namun, Emma Sanders dari BBC Sport memahami pada Januari bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak juga berjalan positif.

Lalu bagaimana dengan sisa skuad yang meraih prestasi luar biasa tahun lalu? Bagaimana dengan Steph Catley, yang dinominasikan untuk Ballon d'Or setelah tampil konsisten di lini belakang bersama Williamson? Bagaimana dengan Caitlin Foord, rekan setimnya dari Australia yang menjadi ancaman di sayap sepanjang babak gugur?

Dengan Katie McCabe, sosok andalan di posisi bek kiri selama bertahun-tahun, yang hampir dipastikan akan hengkang, siapa lagi yang mungkin menyusulnya keluar? Dan bagaimana hal ini memengaruhi pertahanan gelar Liga Champions The Gunners?