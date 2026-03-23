Arsenal women last dance GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Apakah ini penampilan terakhir Arsenal sebagai juara Eropa? The Gunners bersiap melakukan perombakan skuad seiring memanasnya pertarungan mempertahankan gelar Liga Champions Wanita

Umpan balik cerdik Beth Mead dan penyelesaian akhir yang tajam dari Stina Blackstenius akan selamanya terukir dalam ingatan para penggemar Arsenal sebagai aksi yang mengantarkan The Gunners meraih gelar Liga Champions yang luar biasa pada tahun 2025. Tim asal London Utara itu awalnya dianggap tidak diunggulkan saat menghadapi Barcelona, juara tiga kali, namun mereka berjuang keras dan berhasil mengalahkan tim asal Catalan itu di Lisbon pada Mei lalu, mengukir perjalanan di ajang Eropa yang tak terlupakan.

Namun, saat Arsenal memasuki fase akhir pertahanan gelar mereka pekan ini—dengan menjamu rival sekota Chelsea dalam leg pertama babak perempat final pada Selasa—mereka melakukannya di tengah rencana perombakan skuad yang mungkin membuat mereka harus melepas hingga selusin pemain andalan Liga Champions, termasuk Mead dan Blackstenius.

Keduanya hanyalah dua dari 12 nama yang kontraknya bisa habis di Emirates Stadium musim panas ini. Bintang bek tengah Leah Williamson dan kapten Kim Little termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan bertahan, dengan The Athletic melaporkan pada Januari bahwa pembicaraan dengan keduanya 'berjalan dengan baik'. Sementara itu, belum jelas seberapa mendesak situasi Emily Fox, dengan laporan yang bertentangan mengenai durasi kontraknya, yang tidak diungkapkan oleh klub. Namun, Emma Sanders dari BBC Sport memahami pada Januari bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak juga berjalan positif.

Lalu bagaimana dengan sisa skuad yang meraih prestasi luar biasa tahun lalu? Bagaimana dengan Steph Catley, yang dinominasikan untuk Ballon d'Or setelah tampil konsisten di lini belakang bersama Williamson? Bagaimana dengan Caitlin Foord, rekan setimnya dari Australia yang menjadi ancaman di sayap sepanjang babak gugur?

Dengan Katie McCabe, sosok andalan di posisi bek kiri selama bertahun-tahun, yang hampir dipastikan akan hengkang, siapa lagi yang mungkin menyusulnya keluar? Dan bagaimana hal ini memengaruhi pertahanan gelar Liga Champions The Gunners?

    Mempersiapkan diri untuk pembangunan ulang

    Arsenal telah melakukan sejumlah langkah sepanjang musim ini yang mengisyaratkan akan adanya perombakan besar-besaran pada musim panas mendatang. Perubahan struktural tersebut mencakup promosi Jodie Taylor menjadi direktur teknis, sementara pelatih kepala Renee Slegers menandatangani kontrak baru berdurasi tiga setengah tahun—di mana kali ini durasi kontrak tersebut diumumkan secara terbuka. Hal ini memperkuat hierarki klub menjelang musim jeda yang diprediksi akan diwarnai banyak pergerakan pemain.

    Sejak langkah-langkah tersebut diumumkan, banyak pembicaraan mengenai pemain baru yang akan bergabung dengan Arsenal musim panas ini. Georgia Stanway, gelandang Inggris dan Bayern Munich, serta Ona Batlle, bek sayap Spanyol dan Barcelona, dipastikan akan bergabung dengan klub melalui transfer gratis, dalam dua kesepakatan yang sangat mengesankan. Kedua pemain tersebut termasuk yang terbaik di dunia di posisi masing-masing dan, saat Arsenal memburu gelar liga pertama sejak 2019, kedatangan mereka akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat.

    Menurunkan usia rata-rata

    Selain kemampuan mereka sebagai pesepakbola, hal lain yang juga patut diperhatikan dari Stanway dan Batlle adalah usia mereka. Stanway baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-27 dan Batlle akan merayakan hal yang sama pada bulan Juni, dengan keduanya lebih muda daripada 14 anggota dari skuad tim utama Arsenal yang saat ini beranggotakan 24 pemain. Memang, tidak ada tim di Liga Super Wanita musim ini yang memiliki skuad lebih tua daripada The Gunners, dengan Manchester City, Manchester United, dan Chelsea—tiga rival domestik terbesar mereka—memiliki skuad yang rata-rata setidaknya satu setengah tahun lebih muda.

    Jelas bahwa menurunkan rata-rata usia tersebut menjadi fokus utama bagi Arsenal, dan dengan tujuh pemain tertua dalam tim saat ini yang kontraknya akan habis musim panas ini, ada peluang bagi mereka untuk melakukan hal tersebut.

    Pengambilan keputusan yang cermat

    Namun, hal itu tidak bisa sesederhana membiarkan semua pemain di atas usia tertentu pergi dan mendatangkan banyak pemain muda. Umumnya, sepak bola tidak berjalan seperti itu. Little, misalnya, akan merayakan ulang tahunnya yang ke-36 pada akhir Juni, tetapi akan sulit menemukan penggemar Arsenal yang tidak ingin kapten tersebut kembali. Dia masih sering menjadi pemain paling berkelas di lapangan saat bermain dan kualitasnya sebagai pemimpin sama berharganya dengan bakatnya dalam mengolah bola, sehingga tidak mengherankan jika negosiasi perpanjangan kontrak sedang berlangsung.

    Di sinilah The Gunners harus berhati-hati. Ada keseimbangan yang harus dicapai saat mengambil keputusan-keputusan ini, terutama ketika ada begitu banyak keputusan yang harus diambil. Jika keseimbangan yang tepat tidak ditemukan, hal itu bisa berakibat buruk, baik dengan menghilangkan terlalu banyak pengalaman, mengucapkan selamat tinggal kepada pemain-pemain yang benar-benar mampu mengubah permainan dan masih memiliki banyak hal untuk diberikan, melepaskan tokoh-tokoh kunci, atau hal lain yang sama sekali berbeda.

    Kontrak berjangka masih belum pasti

    Selain Little dan Williamson, yang keduanya diperkirakan akan tetap bertahan, belum jelas siapa saja yang mungkin akan hengkang. McCabe tampaknya akan menjadi salah satunya. The Guardian telah memberitakan hal tersebut pada bulan Januari, dan sang bek sayap sepertinya mengonfirmasi kabar tersebut saat membela tim nasional Irlandia awal bulan ini.

    "Ada minat," katanya. "Saya akan melihat perkembangan dalam beberapa bulan ke depan dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya."

    Dari pemain lain yang kontraknya habis, Laia Codina mungkin akan mencari klub lain untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler, setelah ia menjadi pemain senior dengan menit bermain terendah kedua di Arsenal musim ini, sementara Victoria Pelova juga termasuk di antara pemain yang kurang terlibat musim ini. Selalu ada kemungkinan Blackstenius ingin menjadi penyerang tengah utama di klub lain, meskipun ia memainkan peran penting di belakang Alessia Russo, sementara masa depan Manuela Zinsberger menjadi rumit akibat cedera ACL yang dialaminya pada Oktober.

    Lalu ada Mead, yang saat ini berada di peringkat kedua dalam hal keterlibatan langsung dalam gol di Arsenal musim ini, hanya di bawah Russo; Foord, yang telah bermain selama delapan menit terbanyak untuk The Gunners di WSL dan Liga Champions musim ini; serta Catley, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar menit bermain tersebut. Siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tetap tinggal?

    Menyambut perubahan

    Banyak pendukung Arsenal yang akan menyambut baik musim panas penuh perubahan ini. Lagipula, The Gunners belum pernah menjuarai WSL selama tujuh tahun, dan kecuali Man City mengalami kemerosotan drastis dalam beberapa pekan ke depan, penantian itu akan terus berlanjut. Ditambah lagi dengan laporan The Athletic yang menyebutkan adanya "ketegangan di ruang ganti" yang telah "berlangsung selama bertahun-tahun", sehingga awal yang relatif bersih mungkin adalah hal yang dibutuhkan untuk membangun tim yang mampu kembali bersaing secara konsisten memperebutkan gelar juara.

    Namun, itu tidak berarti beberapa minggu dan bulan ke depan tidak akan terasa pahit manis bagi para penggemar Arsenal. Banyak dari para pemain yang kontraknya telah habis ini telah memberikan momen-momen penting, berperan dalam berbagai kemenangan gelar, dan menjadi pelayan yang hebat bagi klub.

    Saatnya menciptakan kenangan baru

    Mungkin perasaan 'tarian terakhir' itu bisa menjadi elemen tak kasat mata namun sangat penting bagi atmosfer Arsenal saat mereka memasuki fase krusial musim ini, di mana ada gelar Piala FA yang dipertaruhkan, kebutuhan untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan, dan yang paling penting, upaya mempertahankan gelar Eropa yang harus dijalani.

    Saat banyak bintang Arsenal yang dicintai ini melangkah ke lapangan dengan seragam merah-putih yang terkenal untuk beberapa kali terakhir, sebagai bagian dari kelompok yang telah mencapai sesuatu yang istimewa namun tidak akan lagi bersatu sebagai satu kesatuan setelah musim panas ini, mereka akan memiliki kesempatan terakhir untuk menghadirkan momen-momen yang lebih luar biasa.

    Umpan Mead dan gol Blackstenius di final Liga Champions musim lalu akan tetap dikenang jauh setelah keduanya meninggalkan klub ini, entah itu pada musim panas ini atau setelahnya. Sebelum proses rekonstruksi yang menarik dimulai, apa lagi yang bisa diciptakan oleh para pembuat sejarah Slegers dalam dua bulan terakhir mereka bersama?

    Kemenangan atas rival London, Chelsea, pada pekan depan, yang akan mengakhiri harapan The Blues di kompetisi Eropa dan berpotensi mempertahankan status Arsenal sebagai satu-satunya klub Inggris yang pernah menjuarai gelar tersebut, kemungkinan besar akan memberikan kenangan yang lebih berharga.

