AFP
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'Apakah ini pembelian trofi?' - Fans Liverpool menuntut jawaban saat konsorsium Jeff Bezos membidik saham minoritas
Keuntungan finansial besar bagi Fenway Sports Group
Menurut laporan dari BBC Sport, konsorsium yang melibatkan Bezos sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli 30% saham Liverpool. Fenway Sports Group membeli klub itu seharga £300 juta pada 2010 ketika mereka dilaporkan berada di ambang kebangkrutan. Jika penjualan yang diusulkan ini terealisasi, Fenway Sports Group akan menerima £1,35 miliar, yang menilai klub tersebut sebesar £4,5 miliar.
Ahli keuangan sepakbola Kieran Maguire menjelaskan keuntungan besar bagi pemilik saat ini. "Ini kesepakatan yang luar biasa bagi FSG," kata Maguire. "Mereka menghasilkan lebih dari £1 miliar dari kesepakatan ini dan tetap mempertahankan kendali, ini mewakili yang terbaik dari kedua sisi." Grup itu sebelumnya pernah menerima investasi dari luar, tetapi angka ini jauh melampaui nilai sebelumnya.
- Getty Images News
Pendiri Amazon menargetkan ekspansi Premier League
Bezos memiliki kekayaan pribadi sekitar $257 miliar dan bergabung dengan salah satu pendiri Facebook Eduardo Saverin serta Amit Bhatia dalam konsorsium tersebut. Meski grup ini memiliki kekayaan sangat besar, BBC Sport mencatat bahwa aturan finansial rasio biaya skuad Premier League berarti para pendukung tidak seharusnya berharap Liverpool akan langsung mulai mengeluarkan biaya transfer yang jauh lebih besar.
Sebaliknya, dana terkait dengan pemasukan komersial. "Kesepakatan ini bisa berupa penjualan saham langsung oleh FSG kepada grup baru, dalam hal ini tidak akan ada implikasi finansial bagi klub itu sendiri," tambah Maguire. Bezos baru-baru ini mengajukan penjualan 15 juta saham Amazon, yang menunjukkan betapa besarnya sumber daya finansial yang dimilikinya.
Suporter menyoroti kekhawatiran atas investasi baru
Terlepas dari besarnya kekayaan para calon investor, pendukung Liverpool menyikapi situasi ini dengan hati-hati. Para suporter memiliki kekhawatiran tentang bagaimana pekerja Amazon sebelumnya diperlakukan dan bertekad melindungi nilai-nilai kelas pekerja yang secara historis dipegang klub. Penolakan ini dipimpin oleh Spirit of Shankly, serikat suporter independen yang bertindak sebagai pengawas untuk melindungi warisan klub dan kepentingan penggemar dari langkah-langkah yang murni kapitalistis.
Mereka secara resmi telah mengajukan beberapa pertanyaan penting. "Kami ingin tahu apa yang akan didapat konsorsium pembeli sebagai imbalan atas 30 persen saham mereka," kata juru bicara SOS. "Secara spesifik, sejauh mana tingkat keterlibatan mereka dalam pengendalian klub dan apakah mereka akan mengambil satu atau beberapa kursi di dewan? Dan yang sangat penting, uji tuntas apa yang sedang dilakukan terhadap calon konsorsium investor ini? Apakah calon konsorsium ini menempatkan kepentingan terbaik klub sebagai prioritas utama atau ini merupakan pembelian 'trofi'?"
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi pada Liverpool di masa depan?
Ke depannya, konsorsium itu harus merampungkan negosiasi dengan Fenway Sports Group sebelum pengumuman resmi apa pun dibuat. Jika investasi minoritas awal itu terbukti sukses, akuisisi penuh pada akhirnya bisa menjadi kenyataan. Namun, fokus dalam waktu dekat akan tetap tertuju pada apakah suntikan modal besar ini akan benar-benar meningkatkan skuad di lapangan atau hanya mengisi kantong pemilik saat ini.
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