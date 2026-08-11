Menurut laporan dari BBC Sport, konsorsium yang melibatkan Bezos sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk membeli 30% saham Liverpool. Fenway Sports Group membeli klub itu seharga £300 juta pada 2010 ketika mereka dilaporkan berada di ambang kebangkrutan. Jika penjualan yang diusulkan ini terealisasi, Fenway Sports Group akan menerima £1,35 miliar, yang menilai klub tersebut sebesar £4,5 miliar.

Ahli keuangan sepakbola Kieran Maguire menjelaskan keuntungan besar bagi pemilik saat ini. "Ini kesepakatan yang luar biasa bagi FSG," kata Maguire. "Mereka menghasilkan lebih dari £1 miliar dari kesepakatan ini dan tetap mempertahankan kendali, ini mewakili yang terbaik dari kedua sisi." Grup itu sebelumnya pernah menerima investasi dari luar, tetapi angka ini jauh melampaui nilai sebelumnya.