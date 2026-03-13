Apakah ini peluang terakhir Jadon Sancho di Man Utd? Michael Carrick memuji 'bakat' sang pemain sayap yang terpinggirkan dan mengisyaratkan kemungkinan kembalinya sang pemain setelah masa peminjaman di Aston Villa

Meskipun masa depan Sancho masih menjadi bahan perbincangan, Carrick juga menyempatkan diri untuk memuji bintang Aston Villa lain yang ia kenal baik: Morgan Rogers. Pemain Muda Terbaik PFA ini telah mengalami transformasi yang menakjubkan sejak meninggalkan Middlesbrough asuhan Carrick pada Januari 2024. “Anda selalu bisa melihat apa yang mungkin bisa dia lakukan dan potensinya dalam hal atributnya, cara dia membawa bola, dia bisa bermain dengan kaki kiri, bermain dengan kaki kanan, menciptakan dan mencetak gol, serta memiliki kemampuan atletik yang sangat baik, jadi ada banyak hal yang kami lihat saat pertama kali merekrutnya,” lanjutnya.

“Tapi melihat dia terus berkembang dan memberikan dampak sebesar ini mungkin melebihi apa yang saya harapkan, atau mungkin melebihi apa yang Morgan sendiri harapkan. Namun, ini sangat menyenangkan untuk dilihat. Saya senang melihat dia tampil begitu baik. Bertemu dengannya di lapangan adalah cerita lain. Bagaimanapun, dia orang yang baik, menyenangkan untuk bekerja sama dengannya, jadi saya sangat senang dia telah tampil begitu baik.”