Getty/ GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah ini peluang terakhir Jadon Sancho di Man Utd? Michael Carrick memuji 'bakat' sang pemain sayap yang terpinggirkan dan mengisyaratkan kemungkinan kembalinya sang pemain setelah masa peminjaman di Aston Villa
“Di dunia sepak bola, kita tidak pernah bisa terkejut dengan apa pun. Menurutku, ini salah satu contohnya. Terkadang Anda bergabung dengan sebuah klub, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak begitu berhasil. Itu wajar, hal itu terjadi di setiap klub. Jadon Sancho memiliki bakat, itulah mengapa dia bergabung dengan klub ini sejak awal, dan dia telah mencatatkan beberapa momen yang sangat bagus. Entah mengapa, saya tidak tahu, saya sudah tidak berada di sini selama beberapa waktu," jelas Carrick dalam konferensi pers.
- Getty Images Sport
Membangun momentum di luar Manchester
Carrick menyoroti pentingnya sang pemain sayap mendapatkan menit bermain yang cukup di bawah asuhan Unai Emery, sambil menyiratkan bahwa "apa yang akan terjadi selanjutnya" masih menjadi topik yang terbuka bagi jajaran petinggi United.
“Dia akhirnya berlabuh di Aston Villa, jadi jelas dia juga menjalani masa yang bagus di Borussia Dortmund. Final Liga Champions, jadi dia jelas memiliki bakat dan dia banyak bermain musim ini, jadi patut diapresiasi untuk itu, dan dia memberikan dampak, Anda tahu, serta bermain dalam banyak pertandingan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana kita melangkah ke depan, kita hanya perlu menunggu dan melihat,” tambah Carrick.
Sancho absen dalam laga di Old Trafford
Sancho tidak akan bisa bermain dalam laga tandang Aston Villa ke Old Trafford pada Minggu ini. Berdasarkan peraturan peminjaman Liga Premier, para pemain dilarang keras untuk bertanding melawan klub induk mereka, sehingga sang pemain sayap tidak memenuhi syarat untuk menghadapi United.
- Getty Images Sport
Kenaikan pesat Rogers
Meskipun masa depan Sancho masih menjadi bahan perbincangan, Carrick juga menyempatkan diri untuk memuji bintang Aston Villa lain yang ia kenal baik: Morgan Rogers. Pemain Muda Terbaik PFA ini telah mengalami transformasi yang menakjubkan sejak meninggalkan Middlesbrough asuhan Carrick pada Januari 2024. “Anda selalu bisa melihat apa yang mungkin bisa dia lakukan dan potensinya dalam hal atributnya, cara dia membawa bola, dia bisa bermain dengan kaki kiri, bermain dengan kaki kanan, menciptakan dan mencetak gol, serta memiliki kemampuan atletik yang sangat baik, jadi ada banyak hal yang kami lihat saat pertama kali merekrutnya,” lanjutnya.
“Tapi melihat dia terus berkembang dan memberikan dampak sebesar ini mungkin melebihi apa yang saya harapkan, atau mungkin melebihi apa yang Morgan sendiri harapkan. Namun, ini sangat menyenangkan untuk dilihat. Saya senang melihat dia tampil begitu baik. Bertemu dengannya di lapangan adalah cerita lain. Bagaimanapun, dia orang yang baik, menyenangkan untuk bekerja sama dengannya, jadi saya sangat senang dia telah tampil begitu baik.”
Iklan