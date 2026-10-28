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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Apakah ini mengguncang kredibilitas Ballon d'Or? Seorang jurnalis mengakui kesalahannya dalam pemungutan suara: Saya minta maaf kepada Kane

H. Kane
L. Yamal
Bayern Munich
Inggris
Spanyol
Jerman

Diabaikan Total oleh Yamal: Penilaian Mengejutkan untuk Pemenang Ballon d'Or

Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, namun suara salah satu anggota dewan juri menuai kontroversi setelah ia menempatkan kapten Bayern Munich itu di posisi keenam, di belakang Ferran Torres dan Kylian Mbappe, meski ia meraih penghargaan tersebut.

Kini, jurnalis asal Kroasia Dravko Rietj mengakui bahwa ia keliru dalam menilai musim yang dijalani penyerang Inggris itu.

Rietj merupakan anggota dewan juri majalah "France Football" yang menganugerahkan Ballon d'Or sejak tahun 1992. Dalam daftar sepuluh pemain terbaiknya untuk tahun 2026, ia menempatkan Rodri di posisi pertama, disusul Erling Haaland lalu Lionel Messi, sementara Kane ditempatkan di urutan keenam.

Daftar jurnalis Kroasia itu tidak mencantumkan nama Lamine Yamal, yang menempati posisi ketiga dalam peringkat akhir penghargaan tersebut.

Pilihan jurnalis Kroasia yang bekerja di surat kabar "Sportske Novosti" itu memunculkan pertanyaan mengenai penilaiannya terhadap penampilan Kane, sebelum akhirnya ia tampil mengakui kesalahannya, menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar Bild Jerman pada hari Rabu ini.

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  • "Saya mengakui kesalahan saya"

    Rijetch menulis dalam pernyataan yang dipublikasikan surat kabar "Sportske Novosti" melalui akun Instagram-nya: "Sejak awal, saya mengakui kesalahan saya dan memikul tanggung jawabnya, sebagai anggota panel juri France Football untuk Ballon d'Or 2026, dalam menilai penampilan Harry Kane, setelah saya menempatkannya hanya di peringkat keenam dalam daftar sepuluh pemain yang saya pilih".

    Ia juga mengatakan kepada surat kabar "Vecernji List" bahwa ia harus mengakui penempatan Kane di posisi sejauh itu merupakan sebuah kesalahan.

    Jurnalis Kroasia itu menjelaskan bahwa fokusnya pada Piala Dunia menjadi alasan di balik penilaiannya, karena ia memberikan bobot lebih besar pada penampilan para pemain bersama timnas mereka ketimbang level mereka bersama klub.

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    Rijetch mendasarkan pilihannya pada gelar juara Piala Dunia yang diraih Rodri bersama Spanyol, di samping ketajaman Haaland, Messi, dan Mbappe bersama timnas mereka.

    Ia juga merujuk pada gol kemenangan yang dicetak Ferran Torres untuk Spanyol di laga final melawan Argentina.

    Sebaliknya, Kane mencetak enam gol dan memberikan satu assist sepanjang Piala Dunia, serta membawa timnas Inggris melaju ke babak semifinal. Meski demikian, Rijetch menilai Lamine Yamal menjalankan "peran yang benar-benar marjinal" dalam keberhasilan Spanyol meraih gelar.

    Adapun penempatan Haaland di peringkat kedua, jurnalis itu membenarkannya dengan alasan pentingnya penyerang Norwegia tersebut bagi timnas negaranya, yang ia gambarkan sebagai "kejutan kelas satu".

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