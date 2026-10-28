Harry Kane dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, namun suara salah satu anggota dewan juri menuai kontroversi setelah ia menempatkan kapten Bayern Munich itu di posisi keenam, di belakang Ferran Torres dan Kylian Mbappe, meski ia meraih penghargaan tersebut.

Kini, jurnalis asal Kroasia Dravko Rietj mengakui bahwa ia keliru dalam menilai musim yang dijalani penyerang Inggris itu.

Rietj merupakan anggota dewan juri majalah "France Football" yang menganugerahkan Ballon d'Or sejak tahun 1992. Dalam daftar sepuluh pemain terbaiknya untuk tahun 2026, ia menempatkan Rodri di posisi pertama, disusul Erling Haaland lalu Lionel Messi, sementara Kane ditempatkan di urutan keenam.

Daftar jurnalis Kroasia itu tidak mencantumkan nama Lamine Yamal, yang menempati posisi ketiga dalam peringkat akhir penghargaan tersebut.

Pilihan jurnalis Kroasia yang bekerja di surat kabar "Sportske Novosti" itu memunculkan pertanyaan mengenai penilaiannya terhadap penampilan Kane, sebelum akhirnya ia tampil mengakui kesalahannya, menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar Bild Jerman pada hari Rabu ini.