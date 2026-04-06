Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh sejumlah media Brasil, BVB telah mengincar penyerang berbakat Lucca dari klub Divisi Utama Brasil, FC Sao Paulo. Surat kabar Bild juga mengklaim telah mengetahui bahwa para pemandu bakat BVB sudah sangat mengenal pemain berusia 18 tahun tersebut.
Apakah ini langkah transfer pertama yang cemerlang dari Ole Book? BVB berpotensi mengalahkan FC Arsenal dalam perburuan seorang penyerang
Namun, merekrutnya bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, sejumlah klub papan atas dikabarkan tertarik pada Lucca, terutama pemuncak klasemen Liga Premier, FC Arsenal, yang menjadi pesaing berat. The Gunners saat ini berada di posisi terdepan dalam upaya merekrut penyerang sayap serba bisa tersebut.
Selain itu, transfer ini tampaknya tidak akan murah. Di satu sisi, Lucca masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028, dan di sisi lain, banyaknya peminat diperkirakan akan semakin menaikkan harganya.
Berebut Lucca: BVB Memiliki Keunggulan
Namun, BVB memiliki satu keunggulan. Reputasi klub pembina yang telah membantu talenta-talenta seperti Jadon Sancho, Ousmane Dembele, atau Jude Bellingham melangkah ke level internasional telah mendahului Borussia. Selain itu, Lucca akan bertemu sesama warga negaranya, Kaua Prates, di Dortmund, yang akan mempermudah proses adaptasinya di sana.
Transfer Prates, bek kiri Brasil berusia 17 tahun, sudah pasti sejak beberapa waktu lalu. Sekitar dua belas juta euro mengalir dari Ruhr ke Cruzeiro Belo Horizonte untuk remaja tersebut. Borussia juga merekrut pemain Amerika Selatan lainnya, Justin Lerma: Bintang muda penyerang berusia 17 tahun asal Ekuador ini didatangkan dari Independiente del Valle dengan biaya empat juta euro.
Bukan pemain inti: Lucca akan menjadi investasi untuk masa depan
Kedua kesepakatan tersebut diselesaikan saat Sebastian Kehl masih menjabat sebagai direktur olahraga. Sementara itu, penggantinya, Nils-Ole Book, telah mengumumkan niatnya untuk merekrut lebih banyak "bakat-bakat unggulan". Di klub sebelumnya (SV Elversberg), ia memang pantas mendapat julukan "Perlentaucher" (pencari bakat). Masih harus dilihat apakah Lucca termasuk dalam kriteria tersebut.
Pemain yang dua kali membela timnas Brasil U-20 ini, berdasarkan situasi saat ini, lebih merupakan investasi untuk masa depan. Di Sao Paulo, Lucca masih jauh dari posisi starter. Di Serie A Brasil, ia belum pernah diturunkan setelah sepuluh pertandingan musim ini, namun ia secara rutin tampil di Campeonato Paulista. Satu-satunya golnya untuk tim senior dicetaknya di Copa Libertadores.
