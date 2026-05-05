Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah ini calon pengganti Vincent Kompany? Ketua Bayern Munich, Uli Hoeness, menjagokan keponakannya sendiri untuk kembali secara mengejutkan di tengah hasil gemilang di Bundesliga
Acara keluarga di Allianz Arena
Dalam wawancara dengan DAZN, Uli Hoeness memicu spekulasi dengan menyiratkan bahwa keponakannya, Sebastian Hoeness, merupakan kandidat serius untuk menduduki kursi kepelatihan Bayern di masa depan. Pria berusia 43 tahun itu kini semakin diperhitungkan berkat penampilan gemilangnya bersama Stuttgart, di mana ia telah mengubah klub tersebut menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di Bundesliga dan bahkan berhasil meraih gelar juara.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pelatih Stuttgart itu suatu hari nanti mengambil alih kendali di Bavaria, Uli Hoeness sangat jujur mengenai prospek tersebut. "Dia setidaknya merupakan kandidat," kata pria berusia 74 tahun itu.
- Getty Images Sport
Dukungan untuk Kompany tetap tak tergoyahkan
Meskipun membahas calon penggantinya, Uli dengan cepat menegaskan bahwa ia tetap menjadi penggemar berat kinerja yang saat ini ditunjukkan oleh Kompany. Pelatih asal Belgia itu mendapat pujian meriah atas caranya merombak skuad dan menerapkan gaya sepak bola menyerang yang telah membawa Bayern kembali ke puncak klasemen. Ia jelas tidak berencana melakukan perubahan dalam waktu dekat.
"Sejauh yang saya ketahui, ia bisa bertahan di sini selama lima atau sepuluh tahun lagi," tegas Hoeness dalam wawancaranya. Ia memuji Kompany atas perkembangan pesat skuad saat ini, dengan menyatakan: "Perasaan istimewa ini, perkembangan ini, jelas saya kaitkan dengan pelatih kami. Dari sekelompok 15, 16, atau 18 pemain individu yang sangat bagus, telah muncul sebuah tim yang kompak. Ia telah membuat semua pemain menjadi lebih baik."
Pujian tinggi untuk arsitek taktik Stuttgart
Hoeness senior tak bisa menyembunyikan kekagumannya atas kinerja Sebastian di Stuttgart, terutama mengingat tekanan yang begitu besar di Bundesliga. Setelah mengambil alih tim saat tengah berjuang menghindari degradasi pada 2023, Sebastian berhasil membawa klub tersebut dari ambang degradasi ke gelar juara DFB-Pokal pada 2025, membuktikan bahwa ia mampu menanggung beban ekspektasi yang tinggi.
"Saya benar-benar angkat topi untuknya," kata Hoeness saat membahas prestasi keponakannya. "Sebastian mendapat rasa hormat terbesar dari saya, hanya kalah dari pelatih kami sendiri."
Dia secara khusus menyoroti kemampuan sang pelatih dalam membangun kembali skuad setelah kehilangan pemain-pemain kunci, dengan mengatakan: "Dia bangkit kembali, terus maju, dan selalu kembali. Dia telah menstabilkan klub di fase kritis."
- IMAGO / kolbert-press
Apakah kembalinya Bayern Munich sudah di depan mata?
Kepindahan ke Munich akan menjadi kembalinya Sebastian Hoeness ke kampung halamannya, yang sudah sangat memahami seluk-beluk klub tersebut. Sebelumnya, ia pernah berkecimpung di akademi muda Bayern, berhasil melatih tim U-19 dan tim cadangan sebelum menorehkan prestasi di kasta tertinggi bersama Hoffenheim dan kemudian Stuttgart.
Narasi seputar kedua pelatih ini akan mencapai puncaknya akhir bulan ini. Pada 23 Mei, sang pelatih saat ini dan calon penggantinya akan berhadapan di Berlin saat Stuttgart mempertahankan gelar DFB-Pokal mereka melawan Bayern Munich.