Apakah ini calon pengganti Vincent Kompany? Ketua Bayern Munich, Uli Hoeness, menjagokan keponakannya sendiri untuk kembali secara mengejutkan di tengah hasil gemilang di Bundesliga

Meskipun membahas calon penggantinya, Uli dengan cepat menegaskan bahwa ia tetap menjadi penggemar berat kinerja yang saat ini ditunjukkan oleh Kompany. Pelatih asal Belgia itu mendapat pujian meriah atas caranya merombak skuad dan menerapkan gaya sepak bola menyerang yang telah membawa Bayern kembali ke puncak klasemen. Ia jelas tidak berencana melakukan perubahan dalam waktu dekat.

"Sejauh yang saya ketahui, ia bisa bertahan di sini selama lima atau sepuluh tahun lagi," tegas Hoeness dalam wawancaranya. Ia memuji Kompany atas perkembangan pesat skuad saat ini, dengan menyatakan: "Perasaan istimewa ini, perkembangan ini, jelas saya kaitkan dengan pelatih kami. Dari sekelompok 15, 16, atau 18 pemain individu yang sangat bagus, telah muncul sebuah tim yang kompak. Ia telah membuat semua pemain menjadi lebih baik."



