Apakah ini berarti ia akan kembali ke HSV? Klub Liga Premier tampaknya telah mengajukan tawaran untuk Luka Vuskovic kepada Tottenham Hotspur

Penawaran tersebut dilaporkan bernilai hampir 35 juta euro (30 juta pound), dan jika kesepakatan tercapai, Vuskovic akan bergabung dengan The Seagulls setelah turnamen Piala Dunia yang sedang berlangsung ini. Namun, tampaknya diragukan apakah Spurs akan menerima tawaran yang begitu rendah, mengingat batas harga yang ditetapkan sebelumnya adalah 60 juta euro. Sementara itu, menurut The Athletic, Vuskovic sendiri dapat membayangkan pindah ke Brighton, dan menurut laporan Sky, bahkan sudah ada kesepakatan lisan.

Menurut The Athletic, kemungkinan juga ada kesepakatan pertukaran, di mana Jan Paul van Hecke yang diincar Tottenham akan bergabung dengan Spurs, dan sebagai gantinya, Spurs akan membiarkan Vuskovic pindah ke Brighton.

Pindah permanen pemain berusia 19 tahun ini ke dalam lingkup Premier League akan menjadi pukulan berat terutama bagi Hamburger SV. Klub ini telah meminjam pemain Kroasia tersebut pada musim lalu dan belakangan ini diam-diam berharap perpanjangan kesepakatan peminjaman tersebut.

Vuskovic sendiri berulang kali menekankan bahwa ia sama sekali tidak keberatan untuk bermain satu tahun lagi bersama Rothosen. Dengan demikian, ia akhirnya bisa bermain bersama saudaranya, Mario, yang terikat kontrak permanen dengan HSV, namun dalam beberapa tahun terakhir harus menjalani skorsing doping yang kontroversial. Mulai 15 November 2026, Mario Vuskovic akan kembali berhak bermain.