Seperti dilaporkan oleh The Athletic, klub Liga Premier Brighton & Hove Albion telah mengajukan tawaran transfer resmi kepada klub induk sang bek berusia 19 tahun, Tottenham Hotspur.
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Apakah ini berarti ia akan kembali ke HSV? Klub Liga Premier tampaknya telah mengajukan tawaran untuk Luka Vuskovic kepada Tottenham Hotspur
Penawaran tersebut dilaporkan bernilai hampir 35 juta euro (30 juta pound), dan jika kesepakatan tercapai, Vuskovic akan bergabung dengan The Seagulls setelah turnamen Piala Dunia yang sedang berlangsung ini. Namun, tampaknya diragukan apakah Spurs akan menerima tawaran yang begitu rendah, mengingat batas harga yang ditetapkan sebelumnya adalah 60 juta euro. Sementara itu, menurut The Athletic, Vuskovic sendiri dapat membayangkan pindah ke Brighton, dan menurut laporan Sky, bahkan sudah ada kesepakatan lisan.
Menurut The Athletic, kemungkinan juga ada kesepakatan pertukaran, di mana Jan Paul van Hecke yang diincar Tottenham akan bergabung dengan Spurs, dan sebagai gantinya, Spurs akan membiarkan Vuskovic pindah ke Brighton.
Pindah permanen pemain berusia 19 tahun ini ke dalam lingkup Premier League akan menjadi pukulan berat terutama bagi Hamburger SV. Klub ini telah meminjam pemain Kroasia tersebut pada musim lalu dan belakangan ini diam-diam berharap perpanjangan kesepakatan peminjaman tersebut.
Vuskovic sendiri berulang kali menekankan bahwa ia sama sekali tidak keberatan untuk bermain satu tahun lagi bersama Rothosen. Dengan demikian, ia akhirnya bisa bermain bersama saudaranya, Mario, yang terikat kontrak permanen dengan HSV, namun dalam beberapa tahun terakhir harus menjalani skorsing doping yang kontroversial. Mulai 15 November 2026, Mario Vuskovic akan kembali berhak bermain.
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Banyak klub papan atas tertarik untuk merekrut Luka Vuskovic
Pada musim lalu, adik laki-lakinya, Luka, menjadi salah satu kejutan terbesar di kasta tertinggi sepak bola Jerman dan langsung membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik di Bundesliga. Bersama Hamburg, ia menjadi pemain inti tak tergantikan di bawah asuhan pelatih Merlin Polzin dan tampil dalam 30 pertandingan resmi di semua kompetisi (enam gol, satu assist).
Akibatnya, bek tengah ini masuk dalam daftar incaran banyak klub papan atas. Di antaranya, FC Bayern München dikabarkan termasuk di antara klub-klub yang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun ini.
Selain itu, FC Barcelona juga dilaporkan tertarik pada Vuskovic. Kabarnya, pembicaraan awal antara klub dan pemain telah berlangsung.
Kontrak pemain asal Kroasia ini bersama Tottenham Hotspur masih berlaku hingga 30 Juni 2030.