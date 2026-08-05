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Apakah ini ‘akhir’ bagi gelandang Arsenal? Jamie Carragher melontarkan penilaian KEJAM di tengah kesepakatan £75 juta Bruno Guimaraes
Carragher memprediksi Zubimendi akan hengkang dari Emirates
Juara Premier League itu dikabarkan siap merekrut Guimaraes seharga £75 juta setelah saga transfer yang berlarut-larut. Meski kepindahan ini menandakan niat Arsenal untuk mempertahankan mahkota mereka, Carragher menyuarakan kekhawatiran soal apa arti situasi ini bagi Martin Zubimendi. Pemain internasional Spanyol itu datang dengan ekspektasi tinggi, tetapi kesulitan mempertahankan performanya pada fase penentuan musim lalu.
Berbicara di podcast Football Ramble, mantan bek Liverpool itu melontarkan penilaian tajam terhadap situasi yang dihadapi mantan pemain Real Sociedad tersebut. "Apakah menurutmu ini akhir bagi Zubimendi di sana?" kata Carragher. "Dalam hal menjadi sosok yang seharusnya dia tunjukkan saat didatangkan. Dia seharusnya datang dan menjadi pengatur permainan ini. Saya tidak melihat dia bisa merebut kembali tempat itu sekarang."
- Getty Images Sport
Pertanyaan taktis untuk Arteta
Mikel Arteta jelas memprioritaskan kehadiran fisik dan keamanan teknis dengan menyetujui investasi besar ini, tetapi Carragher tetap penasaran tentang bagaimana kepingan puzzle lini tengah itu akan menyatu. Sang pundit mencatat bahwa Guimaraes memiliki kecenderungan memperlambat permainan, yang berbanding terbalik dengan target-target lain yang mungkin dipertimbangkan Arsenal.
"Saya hampir lebih menjadi orangnya [Sandro] Tonali ketimbang Bruno," tambah Carraghed. "Saya pikir dia punya lebih banyak pace dan bisa menjangkau seluruh area lapangan. Saya akan melihat Bruno dan tidak terlalu yakin, saya pikir dia pemain yang bagus, tetapi saya berpikir, apakah dia bisa berlari? Dia sering dilanggar dan terlalu sering memperlambat permainan.
"Namun, dia memang mencetak gol-gol penting dan dia pemain yang bagus. Akan menarik untuk melihat bagaimana Mikel Arteta menggunakan lini tengah itu sekarang. Apakah Bruno akan bermain lebih sebagai gelandang bertahan, apakah Declan Rice masih memainkan peran box-to-box itu? Saya masih belum 100 persen yakin peran mana yang lebih cocok untuk Rice."
Harga dominasi di Premier League
Detail finansial dari kesepakatan ini mencerminkan status Arsenal sebagai kekuatan baru sepakbola Inggris. Newcastle akan menerima jaminan £75 juta, dengan Express menyebut biaya itu akan dibayarkan sepenuhnya di muka tanpa perlu bonus tambahan terkait performa.
Carragher meyakini strategi rekrutmen agresif ini adalah sinyal yang jelas bagi seluruh Eropa bahwa Arsenal sedang membangun sebuah dinasti. Ia menambahkan: "Saya pikir ini menarik karena ketika saya melihat apa yang coba dilakukan Arsenal pada musim panas ini, saya pikir ini seperti, 'kami akan menjuarai liga lagi dan kami akan membidik Liga Champions'. Sangat terlihat bahwa mereka sedang mencoba mendominasi."
- AFP
Ulasan beragam untuk kedatangan pemain Brasil itu
Meski Carragher menyimpan keraguan terhadap profil atletis sang gelandang, legenda-legenda sepakbola lainnya lebih optimistis soal transfer tersebut. Mantan penghancur lini tengah Chelsea, Claude Makelele, mendukung pemain Brasil itu untuk bersinar di bawah arahan Arteta, dengan menyebut gayanya sebagai kecocokan alami untuk sistem Arsenal.
"Arsenal memenuhi semua kriteria. Mereka menjuarai Premier League, melaju jauh di Liga Champions, dan dibangun untuk melakukannya lagi," kata Makelele kepada ComeOn. "Selalu tepat bagi pemain bagus untuk bergabung dengan tim hebat, dan Arsenal telah melakukan bisnis yang hebat. Bruno Guimaraes adalah pemain yang sangat bagus, luar biasa, seperti yang kita lihat bersama Brasil. Ini adalah kariernya dan keputusannya, tetapi permainannya sangat cocok dengan Arsenal."
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