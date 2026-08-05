Mikel Arteta jelas memprioritaskan kehadiran fisik dan keamanan teknis dengan menyetujui investasi besar ini, tetapi Carragher tetap penasaran tentang bagaimana kepingan puzzle lini tengah itu akan menyatu. Sang pundit mencatat bahwa Guimaraes memiliki kecenderungan memperlambat permainan, yang berbanding terbalik dengan target-target lain yang mungkin dipertimbangkan Arsenal.

"Saya hampir lebih menjadi orangnya [Sandro] Tonali ketimbang Bruno," tambah Carraghed. "Saya pikir dia punya lebih banyak pace dan bisa menjangkau seluruh area lapangan. Saya akan melihat Bruno dan tidak terlalu yakin, saya pikir dia pemain yang bagus, tetapi saya berpikir, apakah dia bisa berlari? Dia sering dilanggar dan terlalu sering memperlambat permainan.

"Namun, dia memang mencetak gol-gol penting dan dia pemain yang bagus. Akan menarik untuk melihat bagaimana Mikel Arteta menggunakan lini tengah itu sekarang. Apakah Bruno akan bermain lebih sebagai gelandang bertahan, apakah Declan Rice masih memainkan peran box-to-box itu? Saya masih belum 100 persen yakin peran mana yang lebih cocok untuk Rice."



