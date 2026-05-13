Pemicunya adalah wawancara dengan DAZN yang dilakukan Hoeneß sehari sebelum laga seru Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Dengan gaya blak-blakan yang khas, pria berusia 74 tahun itu melontarkan pernyataan yang sangat merendahkan Laimer dan berpotensi membuat negosiasi kontrak saat ini menemui jalan buntu.
Apakah ini akan berujung pada perpecahan? Konrad Laimer dikabarkan merasa kesal setelah wawancara dengan salah satu petinggi FC Bayern
Hal ini tampaknya kini menimbulkan kekecewaan yang sangat besar di pihak pemain tim nasional Austria tersebut.
Di depan kamera, Hoeneß tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai batas toleransi finansialnya terkait perpanjangan kontrak yang diusulkan (kontrak saat ini berlaku hingga 2027). Meskipun sang bos memuji pemain Austria yang tak kenal lelah itu, ia langsung menambahkan penilaian: "Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia bukanlah Maradona."
Hoeneß tentang Laimer: "Bukan Harry Kane"
Namun, bukan hanya itu saja: Hoeneß juga menarik paralel dengan bintang top Harry Kane untuk memperkuat hierarki dalam struktur gaji. Menurut Hoeneß, nilai Laimer baik dari segi olahraga maupun ekonomi memang tinggi, namun ia "bukanlah Harry Kane".
Penurunan status publik ini kemungkinan besar disengaja. Para petinggi Bayern ingin memberikan contoh setelah kesepakatan mahal dengan Joshua Kimmich, Jamal Musiala, dan Alphonso Davies. Pesannya: FC Bayern tidak lagi akan menuruti setiap permintaan hanya untuk mempertahankan pemain kunci.
FC Bayern: 20 juta euro sebagai ambang batas baru?
Di balik layar, kesenjangan tersebut tampaknya lebih dalam daripada yang diperkirakan sebelumnya. Sementara Sky baru-baru ini melaporkan bahwa Laimer menuntut gaji tahunan sekitar 15 juta euro (daripada sekitar 10 juta euro sebelumnya, termasuk bonus), kini angka-angka yang jauh lebih ekstrem mulai bocor.
Menurut laporan tersebut, secara internal disebutkan bahwa angka 15 juta euro dari pihak Laimer sudah tidak cukup lagi. Termasuk bonus dan biaya penandatanganan yang harus dibayarkan, paket total yang diminta diperkirakan mencapai hingga 20 juta euro - tingkat gaji yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi pemain-pemain bintang.
Hoeneß menjelaskan: "Hanya sedikit klub di Eropa yang mampu menawarkan apa yang dia dapatkan saat ini. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan Max dan Christoph kepadanya, tetapi itu pasti bukan apa yang diminta oleh penasihatnya di awal."
Laimer: Dari Pemain Cadangan Menjadi Pemain Kunci
Dari segi performa, Laimer tak perlu diragukan lagi di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany. Datang dari Leipzig pada musim panas 2023 tanpa biaya transfer sebagai pemain cadangan di lini tengah, ia kini telah berkembang menjadi pemain bertahan serba bisa yang tak tergantikan. Baik di posisi bek kanan maupun kiri, daya tahan dan intensitas permainan Laimer selalu mengesankan.
Namun, nilai olahraga dan status finansialnya saat ini sangat jauh berbeda di Säbener Straße. Pembicaraan terhenti, dan kesepakatan tampak semakin jauh.
Musim 2025/26 Konrad Laimer dalam angka
Permainan 45 Menit bermain 3162 Gol 3 Assist 13