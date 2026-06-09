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Apakah Inggris terlalu bergantung pada Harry Kane? Penyerang yang mencetak rekor 79 gol ini membandingkan dirinya dengan Erling Haaland dan Kylian Mbappé
Beban mencetak gol dan perbandingan dengan pemain elit
Saat Inggris berusaha mengakhiri 60 tahun kekecewaan, sorotan tetap tertuju pada kapten mereka yang memecahkan rekor. Berbicara mengenai tekanan untuk tampil di panggung terbesar, Kane mengakui bahwa memimpin lini depan tim nasional papan atas tentu saja disertai ekspektasi besar untuk mencetak gol.
Membandingkan situasinya dengan bintang-bintang global lainnya, Kane mengatakan kepada ITV Football: "Saya pikir setiap striker top di tim, akan ada ketergantungan pada striker tersebut untuk mencetak gol. Saya pikir, Anda tahu, Erling dengan Norwegia dan Mbappe dengan Prancis, ketika Anda memiliki pencetak gol utama di tim Anda, Anda diharapkan untuk mencetak gol. Itu tidak berarti itu hal yang buruk".
Dia menambahkan: "Saya memang berpikir kami memiliki gol dari area lain dalam tim. Jika Anda melihat skuad yang kami pilih, kami juga memiliki pemain-pemain hebat dalam tim. Hampir semua orang telah menjalani musim yang sukses tahun ini dalam hal trofi di skuad, yang menurut saya merupakan faktor penting."
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Berjuang untuk meraih Ballon d'Or dan kejayaan pribadi
Kepindahan Kane ke Bayern Munich telah membuat nilainya semakin meningkat, dengan sang penyerang berpotensi menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen pada tahun 2001. Setelah mencetak lebih dari 60 gol di semua kompetisi musim ini, namanya kini tak terpisahkan dari perbincangan bersama pemain-pemain seperti Haaland dan Mbappé.
Merefleksikan performa terbaik dalam kariernya, ia menyatakan: "Ya, orang-orang mungkin mengatakan bahwa mereka akan mengandalkan saya, tetapi saya pikir itu adalah tanggung jawab yang telah saya emban sepanjang karier saya. Kami belum pernah menang dengan seragam Inggris selama 60 tahun dan kami selalu sangat dekat. Kami terus berusaha mendekati kesuksesan itu, seperti yang saya alami sepanjang karier saya. Sekarang, Anda tahu, sudah waktunya untuk melampaui batas itu."
Kondisi fisik prima dan peluang karier
Pemain berusia 32 tahun ini merasa dirinya tiba di Amerika Utara dalam kondisi fisik prima, meski ada kekhawatiran soal kelelahan setelah menjalani musim liga domestik yang panjang. Karena turnamen ini kemungkinan besar menjadi kesempatan terakhirnya untuk memimpin Timnas Inggris di Piala Dunia, Kane menyambut tantangan ini dengan rasa percaya diri yang semakin kuat.
Penyerang tersebut sangat optimis mengenai kondisi kebugarannya saat ini, dan mengatakan kepada para wartawan: “Ini adalah kesempatan terbaik yang akan saya dapatkan dalam karier saya untuk memenangkan Piala Dunia,” sambil menambahkan bahwa ia merasa sedang berada dalam kondisi paling bugar yang pernah ia rasakan menjelang kompetisi ini.
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Mengakhiri penantian akan gelar juara besar
Sejarah kegagalan tipis Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate, yang kini dilatih oleh Thomas Tuchel, telah menumbuhkan rasa haus akan kemenangan di dalam skuad yang sangat ingin dipenuhi oleh Kane. Setelah menjadi bagian dari tim yang selalu gagal tipis pada tahun 2018, 2021, dan 2024, sang kapten meyakini bahwa pengalaman kolektif kelompok ini kini menjadi aset terbesar mereka.
Kane bersikukuh bahwa tekanan dalam pertandingan ini harus digunakan sebagai bahan bakar, bukan sebagai gangguan. Ia percaya bahwa jika ia dan rekan-rekan setimnya dapat mengekspresikan diri dengan bebas, kekecewaan selama beberapa dekade itu akhirnya dapat diakhiri. Bagi pemain internasional dengan 79 gol ini, melampaui rekor pribadi seperti jumlah gol Gary Lineker di Piala Dunia adalah hal sekunder dibandingkan tujuan akhir untuk mengangkat trofi di tanah Amerika.