Apakah Inggris terlalu bergantung pada Harry Kane? Penyerang yang mencetak rekor 79 gol ini membandingkan dirinya dengan Erling Haaland dan Kylian Mbappé

Saat Inggris berusaha mengakhiri 60 tahun kekecewaan, sorotan tetap tertuju pada kapten mereka yang memecahkan rekor. Berbicara mengenai tekanan untuk tampil di panggung terbesar, Kane mengakui bahwa memimpin lini depan tim nasional papan atas tentu saja disertai ekspektasi besar untuk mencetak gol.

Membandingkan situasinya dengan bintang-bintang global lainnya, Kane mengatakan kepada ITV Football: "Saya pikir setiap striker top di tim, akan ada ketergantungan pada striker tersebut untuk mencetak gol. Saya pikir, Anda tahu, Erling dengan Norwegia dan Mbappe dengan Prancis, ketika Anda memiliki pencetak gol utama di tim Anda, Anda diharapkan untuk mencetak gol. Itu tidak berarti itu hal yang buruk".

Dia menambahkan: "Saya memang berpikir kami memiliki gol dari area lain dalam tim. Jika Anda melihat skuad yang kami pilih, kami juga memiliki pemain-pemain hebat dalam tim. Hampir semua orang telah menjalani musim yang sukses tahun ini dalam hal trofi di skuad, yang menurut saya merupakan faktor penting."



