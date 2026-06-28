Apakah Inggris kembali kehilangan seorang bek sayap? Thomas Tuchel memberikan kabar terbaru mengenai Jarrell Quansah menyusul cedera yang dialami Tino Livramento dan Reece James

Barisan pertahanan The Three Lions mulai terlihat sangat tipis menjelang babak 32 besar. Mantan bek Liverpool, Quansah, yang dimasukkan ke dalam starting XI untuk mengisi posisi bek kanan saat melawan Panama, terpaksa keluar lapangan sambil tertatih-tatih pada babak kedua pertandingan terakhir Inggris di Grup L di MetLife Stadium. Pemain muda tersebut tampak sangat kesakitan saat meninggalkan lapangan, sehingga memicu kekhawatiran bahwa opsi Tuchel di sayap kanan telah benar-benar habis.

Quansah kini menjadi bek kanan spesialis atau bek sayap kanan darurat ketiga yang mengalami cedera sejak skuad tiba di Amerika Serikat. Ia menyusul Tino Livramento dari Newcastle dan kapten Chelsea, Reece James, yang juga masuk ruang perawatan, sehingga Tuchel harus memecahkan teka-teki taktis menjelang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo. Meskipun terlihat pincang, sang bek terlihat berjalan dengan lancar pada malam harinya saat naik ke bus tim.