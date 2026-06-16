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England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Apakah Inggris benar-benar bisa menjuarai Piala Dunia dengan barisan pertahanan yang rentan cedera dan kurang berpengalaman?

Analysis
England
World Cup
J. Stones
N. O'Reilly
R. James
E. Konsa
FEATURES
England vs Croatia
T. Tuchel

Ada banyak alasan kuat yang menunjukkan bahwa Inggris berpotensi menjuarai Piala Dunia 2026. Dengan Harry Kane, mereka memiliki striker yang mungkin merupakan yang terbaik di dunia saat ini. Mereka juga memiliki gelandang terbaik di Liga Premier, Declan Rice, serta seorang pelatih yang sangat cerdik, Thomas Tuchel, yang mampu menyatukan para penyerang paling berbakat di Eropa.

Namun, ada juga masalah di lini pertahanan. Jika ada contoh sempurna tentang tim Inggris yang kurang seimbang—dari lini serang hingga pertahanan—inilah dia. Lini depan tim Inggris ini sangat tajam dan, saat sedang dalam performa terbaiknya, benar-benar menakutkan. Meskipun lini belakang tidak sepenuhnya buruk, situasinya jauh lebih tidak pasti, karena kuartet pilihan Tuchel kurang berpengalaman dalam turnamen dan, dalam beberapa kasus, rentan cedera.

Tentu saja, setiap tim memiliki kelemahan. Namun, kelemahan Inggris lebih jelas daripada beberapa pesaing lainnya, dan hal ini bisa menjadi penyebab kegagalan mereka.

Pertanyaan bagi Tuchel, karenanya, adalah soal keseimbangan. Manajer-manajer Inggris sebelumnya sering didesak untuk melepas rem, dan membiarkan pemain-pemain serang beraksi. Namun, formasi pertahanan yang kemungkinan akan dipilih Tuchel—Reece James, John Stones, Ezri Konsa, dan Nico O'Reilly—tampaknya tidak memiliki kecerdasan turnamen yang cukup untuk membiarkan pemain-pemain andalan beraksi di lini serang.

Memang, kombinasi antara kaki yang sudah terlalu banyak bermain dan otak yang belum cukup berpengalaman dalam turnamen mungkin akan menghalangi Inggris untuk meraih musim panas yang seharusnya ajaib.

  • England 2026Getty Images

    Pilihan yang kemungkinan besar

    Hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang pertahanan Inggris adalah bahwa bek tengah paling berpengalaman mereka, Stones, secara teknis akan menjadi pemain bebas transfer dalam beberapa minggu ke depan, tetapi itu sama sekali bukan masalah terbesar.

    Kuartet yang diperkirakan akan menjadi starter saat melawan Kroasia pada Rabu ini tiba di turnamen dengan total 136 caps. Namun, Stones menyumbang 89 di antaranya. Di antara mereka, James, Konsa, dan O'Reilly hanya memiliki empat penampilan di turnamen sebagai modal, di mana hanya dua di antaranya sebagai starter.

    Pada dasarnya, yang kita lihat di sini adalah satu bek turnamen yang sangat berpengalaman dan trio pemain berbakat yang akan menjalani musim panas pertama mereka sebagai starter untuk negara mereka. James, tentu saja, adalah bek kanan yang luar biasa—pemain serba bisa terbaik di posisi tersebut yang bisa ditawarkan Inggris—sementara Konsa tampil mengesankan bersama Aston Villa musim lalu saat mereka memenangkan trofi Eropa besar, dan O'Reilly adalah penemuan lain dari Pep Guardiola.

    Namun, lihatlah barisan pertahanan yang telah memenangkan turnamen dalam beberapa tahun terakhir, dan yang menonjol adalah usia, bukan keterampilan. Italia, pada Euro 2021, mengandalkan duet bek tengah Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci - keduanya sudah berusia di atas 30 tahun saat itu. Pada 2022, Argentina mengandalkan Nicolas Otamendi, sementara di Euro dua tahun lalu, Spanyol memanggil Dani Carvajal dan Aymeric Laporte untuk mendukung Robin Le Normand dan Marc Cucurella.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Kehadiran para veteran

    Mungkin itulah alasan mengapa Stones, lebih dari pemain lain manapun, begitu dipercaya. Pemain yang sebentar lagi akan meninggalkan Manchester City ini mungkin akan menjadi pemain bebas transfer, namun ia telah menjadi andalan Inggris dalam ajang turnamen selama hampir satu dekade.

    Faktanya, Stones telah menjadi starter di setiap pertandingan turnamen untuk The Three Lions sejak awal Piala Dunia 2018. Inggris belum pernah bermain di turnamen besar tanpa kehadirannya di lini belakang sejak kekalahan memalukan mereka dari Islandia di Euro 2016. Setiap manajer, mulai dari Guardiola hingga Sir Gareth Southgate dan Tuchel, jelas menghargai kemampuan Stones dalam membaca permainan dan ketenangannya saat menguasai bola.

    Namun, apakah Stones cukup fit untuk bertahan hingga akhir musim panas ini? Dia hanya tampil dalam 18 pertandingan untuk City pada musim lalu, dan hanya menjadi starter dalam empat pertandingan di Liga Premier dan Liga Champions sejak November.

    Stones belum pernah bebas cedera sejak musim 2022-23, saat ia memainkan peran kunci dalam treble City. Masalah cedera juga muncul di berbagai bagian tubuhnya, mulai dari betis, paha, otot paha belakang, hingga pergelangan kaki, kaki, dan pinggul. Menurut Transfermarkt, Stones telah mengalami sembilan cedera berbeda dalam tiga tahun terakhir, absen total 72 pertandingan akibatnya, dan bahkan mengakui bahwa ia pernah mempertimbangkan pensiun saat situasi menjadi sangat sulit.

    "Itu adalah periode yang sulit ketika saya mengatakan itu [tentang pensiun] dan saya harap saya tidak akan mengalami hal itu lagi," kata Stones kepada BBC Sport. "Kita semua bisa membandingkan diri kita dengan orang-orang atau pemain lain, era yang berbeda, dan memikirkan bagaimana perjalanan mereka atau bagaimana hal itu bisa berbeda, dan saya adalah salah satu yang melakukannya - 'mengapa hal-hal ini terjadi pada saya? Hal ini tidak terjadi pada orang lain'.

    "Dan saya benar-benar harus menggali dalam-dalam, dan saya bangga pada diri sendiri karena tetap kuat secara mental sepanjang waktu dan berhasil melewati situasi-situasi tersebut. Saya merasa salah satu pencapaian terbesar saya adalah terus bangkit dari kegagalan-kegagalan itu, tak peduli seberapa besarnya, dan berada dalam kondisi terbaik serta kembali bermain di level yang sangat tinggi."

    Tuchel, seperti banyak orang lainnya, berpendapat bahwa kebugaran fisik adalah kunci bagi Stones untuk berpartisipasi di Piala Dunia, dan beberapa bulan lalu ia berspekulasi bahwa pemain berusia 32 tahun itu tidak perlu berada dalam kondisi terbaiknya untuk menjadi starter.

    “Jika Anda datang ke Piala Dunia, Anda harus dalam kondisi fit,” kata Tuchel tentang Stones pada bulan Maret. “Ketika John datang [ke pemusatan latihan ini], dia dalam kondisi fit. Dia memang tidak banyak bermain, tapi dia memiliki pemahaman permainan yang baik. Saya tahu dia siap bermain. Jadi, apakah pengecualian dari aturan yang berarti dia tidak sering menjadi starter? Saya bisa memahaminya karena saya penggemar beratnya. Saya tahu apa yang dia bawa ke tim dalam hal kepribadian, sikap, dan pemahaman permainan yang berkualitas.”

  • Reece James England 2026Getty Images

    Apakah tubuh James bisa bertahan?

    Meskipun James dan Stones bukanlah pemain sepak bola yang terlalu mirip, mereka sangat serupa dalam hal ketidakmampuan mereka untuk tetap bermain secara konsisten.

    Tidak diragukan lagi bahwa James adalah - dan telah menjadi - bek sayap serba bisa terbaik Inggris selama beberapa waktu terakhir. Dia adalah bek satu lawan satu berkualitas tinggi, pengumpan cerdas, dan penyilang bola yang sangat baik, sementara kemampuannya bermain di lini tengah atau bahkan sebagai bek tengah dalam formasi tiga bek tidak tertandingi di antara para pesaingnya.

    Di bawah asuhan Tuchel di Chelsea pada musim 2021-22, James mencetak sembilan assist dari posisi bek kanan - sebuah rekor yang hanya dikalahkan oleh Trent Alexander-Arnold di antara pemain di posisinya - dan jelas bahwa ia dan sang manajer memiliki hubungan yang baik.

    "Saya memiliki waktu yang luar biasa bersama manajer di Chelsea dan saya senang dia menjadi bos. Saya senang bisa bekerja dengannya," kata James tentang Tuchel awal pekan ini.

    Yang cukup luar biasa, ini akan menjadi Piala Dunia pertama bagi pemain berusia 26 tahun tersebut, dengan penampilan turnamen James sebelumnya hanya terjadi pada pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol melawan Skotlandia selama babak penyisihan grup Euro 2021. Cedera, tentu saja, memainkan peran besar, karena masalah lutut dan otot paha yang berulang telah menghalangi partisipasinya di turnamen besar. Sebelum Tuchel memimpin pertandingan pertamanya pada Maret 2025, James hanya bermain lima menit untuk negaranya sejak September 2022, begitu parahnya masalah kebugarannya memengaruhi karier internasionalnya.

    James memang berhasil mencatatkan 29 penampilan di Liga Premier untuk Chelsea musim lalu - jumlah terbanyak sejak 2022 - namun pasti ada kekhawatiran mengenai kemampuannya untuk tetap berada di lapangan, terutama karena ia absen selama enam minggu pada musim semi akibat masalah otot paha belakang.

    Dengan Alexander-Arnold yang tidak dipanggil sementara Kyle Walker dan Kieran Trippier telah pensiun dari timnas Inggris, penurunan kualitas dari James ke Tino Livramento atau Djed Spence di belakangnya sangat mencolok. Oleh karena itu, sangat penting agar tubuh kapten Chelsea ini tidak mengkhianatinya selama sebulan ke depan.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Bintang muda

    Sebuah babak baru sedang dimulai di sisi kiri pertahanan Inggris. Salah satu masalah terbesar mereka di Euro 2024 adalah kurangnya bek kiri berkaki kiri yang bisa memberikan sedikit keleluasaan saat Luke Shaw masih dalam masa pemulihan. Trippier adalah orang yang dipilih untuk mengisi posisi itu, tetapi kebiasaannya yang terus-menerus masuk ke dalam ke kaki kanannya menghambat upaya Inggris untuk bergerak maju dengan cepat, sementara ketika Shaw kembali, ia kurang memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk memberikan dampak penuh.

    Maka, munculnya O'Reilly merupakan kabar baik. Bek Man City ini adalah proyek khas Guardiola — dan tentu saja merupakan kemenangan posisi terakhir sang pelatih asal Catalan itu sebelum ia meninggalkan Etihad Stadium.

    Sebagai gelandang serang di masa akademi, Guardiola menempatkan O'Reilly sebagai bek kiri terbalik dengan hasil yang sangat baik musim lalu. Awalnya, Guardiola memanggilnya karena fleksibilitas posisinya, tetapi setelah tampil dalam 40 pertandingan sebagai bek kiri pada musim 2025-26 dibandingkan hanya enam kali di posisi gelandang tengah, konversi O'Reilly menjadi bek tradisional sudah berjalan dengan baik.

    Namun, Tuchel terbuka untuk memainkan pemain berusia 21 tahun ini dalam berbagai peran.

    "Tidak diragukan lagi bahwa Nico O'Reilly akan menjadi pemain top," katanya kepada BBC. "Kenaikannya luar biasa, bisa begitu berpengaruh dalam waktu singkat dan menciptakan peran bek kiri yang hampir sepenuhnya baru... Dia memiliki fisik, keterampilan, bakat, dan mentalitas. Dia akan memiliki karier yang gemilang. Saya tidak yakin apakah itu akan sebagai bek kiri karena dia bisa bermain sebagai gelandang kiri, kanan, dan tengah. Seorang pemain top."

    Namun, ada kekhawatiran mengenai kesesuaian O'Reilly untuk tanggung jawab tersebut. Ia menghabiskan sebagian besar kariernya di tim yang mendominasi penguasaan bola dan tidak banyak bertahan, artinya babak-babak awal seharusnya tidak menghadirkan situasi yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, bagaimana ia akan menghadapi tugas menandai pemain seperti Lamine Yamal, Michael Olise, atau Raphinha di babak-babak akhir? Melihat bagaimana dia dikalahkan oleh Fede Valverde saat City dikalahkan oleh Real Madrid di Liga Champions pada bulan Maret lalu, Tuchel sebaiknya berharap O'Reilly adalah seorang yang cepat belajar.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Panggilan untuk bek tengah

    Lalu ada posisi bek tengah lainnya. Tidak dimasukkannya Harry Maguire ke dalam skuad tidak hanya sedikit mengejutkan, tetapi juga terasa agak kekanak-kanakan. Maguire mengumumkan ke publik bahwa Tuchel telah mencoret namanya sebelum skuad diumumkan, dan keluarganya pun ikut-ikutan melontarkan kritik terbuka terhadap Tuchel.

    Dalam arti tertentu, pengecualiannya memang membingungkan. Maguire telah menjadi pemain tetap Inggris di turnamen-turnamen besar sejak 2018 dan menikmati peningkatan performa di bawah asuhan Michael Carrick pada akhir tahun.

    Namun, Tuchel merasa memiliki opsi lain. Pilihan paling jelas adalah Marc Guehi, yang, setelah awal yang sedikit canggung, beradaptasi dengan baik di Man City setelah pindah dari Crystal Palace pada jendela transfer musim dingin. Konsa pun pantas mendapat tempatnya, mengingat kesuksesan Villa di Liga Europa dan finis di peringkat keempat di Premier League.

    Harapannya adalah Guehi, yang menjadi starter dalam enam dari tujuh pertandingan Inggris di Euro 2024 dan menjadi kapten tim dalam laga persahabatan melawan Jepang pada Maret, akan menjadi pasangan Stones, namun penonton yang jeli mungkin telah memperhatikan bahwa Tuchel cenderung memilih Konsa. Ketika ditanya tentang harapannya mengenai siapa yang mungkin masuk dalam lini pertahanan tengah pada bulan Maret, manajer tersebut menyebut nama Konsa di atas Guehi dan Maguire, padahal pemain Villa itu menjadi starter dalam enam dari delapan pertandingan kualifikasi Three Lions.

    Meskipun berusia 28 tahun, Konsa juga tidak memiliki banyak pengalaman. Ia baru mencatatkan 20 penampilan untuk timnas, dengan satu-satunya penampilan starternya di turnamen terjadi saat ia menggantikan Guehi yang diskors melawan Swiss di perempat final Euro 2024.

    Sebagai pemain yang sangat jeli dalam membaca permainan dan memiliki kecepatan pemulihan yang baik sehingga dapat menjadi jaminan di samping Stones, masih ada risiko yang melekat pada pilihan Tuchel terhadap Konsa.

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Cukup bagus?

    Argumen balasannya di sini adalah bahwa Inggris membutuhkan penyegaran. Dalam arti tertentu, itulah tugas Tuchel. Dan itulah pula cara dia menyusun skuadnya.

    Namun, ada garis tipis yang harus dilalui antara risiko dan kegagalan. Tidak ada bek Inggris yang buruk, tetapi masing-masing memiliki beberapa kekhawatiran tersendiri. Dan sebagai sebuah unit, ada beberapa kelemahan yang jelas. Baik itu kebugaran, performa, atau pengalaman, ada banyak alasan mengapa hal ini bisa berantakan.

    Inggris masih termasuk elit di lini tengah dan serangan, serta memiliki kiper yang solid dan berpengalaman di belakang pertahanan yang dipertanyakan. Kemungkinan besar, mereka akan mengendalikan banyak pertandingan dan mencetak banyak gol, yang pada awalnya seharusnya dapat menutupi beberapa kelemahan pertahanan.

    Namun, apakah mereka akan cukup baik saat momen krusial tiba? Tuchel, setelah mengambil beberapa keputusan besar, harus berharap demikian.

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