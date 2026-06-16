Apakah Inggris benar-benar bisa menjuarai Piala Dunia dengan barisan pertahanan yang rentan cedera dan kurang berpengalaman seperti itu?

Mungkin itulah alasan mengapa Stones, lebih dari pemain lain mana pun, begitu dipercaya. Pemain yang sebentar lagi akan meninggalkan Manchester City ini mungkin akan menjadi pemain bebas transfer, namun ia telah menjadi andalan Inggris dalam ajang turnamen selama hampir satu dekade.

Faktanya, Stones selalu menjadi starter di setiap pertandingan turnamen untuk The Three Lions sejak awal Piala Dunia 2018. Inggris belum pernah bermain di turnamen besar tanpa kehadirannya di lini belakang sejak kekalahan memalukan mereka dari Islandia di Euro 2016. Setiap manajer, mulai dari Guardiola hingga Sir Gareth Southgate dan Tuchel, jelas menghargai kemampuan Stones dalam membaca permainan dan ketenangannya saat menguasai bola.

Namun, apakah Stones cukup fit untuk bertahan hingga akhir musim panas ini? Ia hanya tampil dalam 18 pertandingan untuk City pada musim lalu, dan hanya menjadi starter dalam empat pertandingan di Liga Premier dan Liga Champions sejak November.

Stones belum pernah bebas cedera sejak musim 2022-23, saat ia memainkan peran kunci dalam treble City. Masalah cedera pun bermunculan di berbagai bagian tubuhnya, mulai dari betis, paha, dan otot paha belakang hingga pergelangan kaki, kaki, dan pinggul. Menurut Transfermarkt, Stones telah mengalami sembilan cedera berbeda dalam tiga tahun terakhir, yang membuatnya absen dalam total 72 pertandingan, dan bahkan ia mengakui pernah mempertimbangkan pensiun saat situasinya sangat sulit.

"Itu adalah masa yang sulit ketika saya mengatakan hal itu [tentang pensiun] dan saya berharap tidak mengalami hal itu lagi," kata Stones kepada BBC Sport. "Kita semua bisa membandingkan diri kita dengan orang lain atau pemain berbeda, dari era yang berbeda, dan memikirkan bagaimana perjalanan mereka atau bagaimana hal itu bisa berbeda, dan saya juga pernah berpikir seperti itu—'mengapa hal-hal ini terjadi pada saya? Hal ini tidak terjadi pada orang lain'.

"Dan saya benar-benar harus menggali kekuatan dalam diri, dan saya bangga pada diri sendiri karena tetap kuat secara mental sepanjang masa itu serta berhasil melewati situasi-situasi tersebut. Saya merasa salah satu pencapaian terbesar saya adalah terus bangkit dari kemunduran-kemunduran itu, tak peduli seberapa besar pun, serta tetap dalam performa terbaik dan kembali ke lapangan untuk bermain di level yang sangat tinggi."

Tuchel, seperti banyak orang lainnya, berpendapat bahwa kebugaran saat bertanding adalah kunci bagi Stones untuk berpartisipasi di Piala Dunia, dan beberapa bulan lalu ia berspekulasi bahwa pemain berusia 32 tahun itu tidak perlu berada dalam kondisi terbaiknya untuk menjadi starter.

“Jika Anda datang ke Piala Dunia, Anda harus dalam kondisi fit,” kata Tuchel mengenai Stones pada bulan Maret. “Saat John datang [ke pemusatan latihan ini], dia dalam kondisi fit. Dia memang tidak banyak bermain, tapi dia memiliki pemahaman permainan yang baik. Saya tahu dia siap bermain. Jadi, apakah ini pengecualian dari aturan yang berarti dia jarang menjadi starter? Saya bisa memahaminya karena saya penggemar beratnya. Saya tahu apa yang dia bawa ke tim dalam hal kepribadian, sikap, dan pemahaman permainan yang berkualitas.”