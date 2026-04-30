Getty Images Sport
Apakah impian transfer Elliot Anderson ke Man Utd sudah berakhir? Terungkap alasan utama mengapa Setan Merah akan mundur dari perburuan gelandang Inggris senilai £120 juta itu
Setan Merah keberatan dengan nilai taksiran
Manchester United telah mengidentifikasi pemain berusia 23 tahun itu sebagai target utama dalam upaya perombakan lini tengah mereka, namun perbedaan nilai transfer yang signifikan telah menghambat proses tersebut. Menurut laporan ESPN, Nottingham Forest mematok harga sebesar £120 juta untuk pemain timnas Inggris tersebut, angka yang menurut Manchester United terlalu tinggi. Meskipun klub memiliki dana yang tersedia, petinggi klub enggan terlibat dalam persaingan finansial dengan rival mereka, Manchester City, yang kemungkinan besar akan membuat harga semakin melambung dan menguras anggaran keseluruhan mereka.
Pendanaan strategis melalui penjualan
Di bawah kepemimpinan baru di bidang olahraga, United bertekad untuk mempertahankan kerangka kerja transfer yang disiplin, yang sangat bergantung pada pelepasan pemain-pemain yang sudah ada dalam skuad. ESPN juga melaporkan bahwa klub berharap dapat menutupi biaya perekrutan gelandang utama mereka dengan menggunakan dana sebesar £80 juta hingga £90 juta yang diperoleh dari penjualan pemain. Dengan membiayai target utama mereka melalui cara ini, jajaran manajemen berencana untuk mempertahankan sebagian besar anggaran yang tersisa guna merekrut gelandang kedua, sayap kiri baru, dan kemungkinan tambahan pemain di posisi bek tengah atau bek sayap.
Perusahaan kehutanan yang menjadi acuan pasar
Forest membenarkan penilaian tinggi mereka dengan mengacu pada £115 juta yang dibayarkan Chelsea untuk Moises Caicedo sebagai patokan pasar bagi gelandang muda elit. Klub memandang Anderson sebagai aset yang tak tergantikan yang terikat kontrak hingga 2029 dan diprediksi akan memainkan peran penting dalam kampanye Piala Dunia Inggris mendatang. Sikap ini telah membuat United mengurangi minat mereka terhadap target lain yang telah melakukan pembicaraan dengan City, karena klub Old Trafford memprioritaskan pemain yang sesuai dengan proyek keuangan dan taktis mereka yang telah direvisi.
Ujian di babak semifinal Liga Europa
Anderson tetap fokus pada kesuksesan di level Eropa saat Forest menjamu Aston Villa dalam leg pertama semifinal Liga Europa. Penampilannya dalam laga bergengsi ini berpotensi semakin memperkuat minat City, sementara United mulai menjajaki alternatif yang lebih terjangkau seperti Carlos Baleba, Aurelien Tchouameni, dan Sandro Tonali.