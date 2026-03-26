Apakah impian Neymar di Piala Dunia sudah berakhir? Carlo Ancelotti tidak bisa mengambil risiko besar dengan mengandalkan bintang Santos yang tidak konsisten itu

Roy Keane dan Ian Wright kemudian membalas dengan menempatkan Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney, dan Eden Hazard di atas Neymar, sebelum Jill Scott secara tak terduga menambahkan Sadio Mane ke dalam daftar tersebut. Namun, justru Rooney sendiri yang melontarkan komentar paling menghina.
"Saya suka Neymar, tapi saya tidak pernah melihatnya sebagai pemain top, top," kata ikon Manchester United itu dalam podcast Stick to Football, yang dipersembahkan oleh Sky Bet. "Seperti, [Lionel] Messi, Ronaldo, kategori seperti itu. Dia bagus di Barcelona, tapi dia tetap tertutupi oleh Messi." Rooney kemudian bersikeras bahwa Neymar juga berada di bawah versi terbaik Mohamed Salah, yang setidaknya memicu reaksi balik dari Wright, yang menjawab: "Salah tidak lebih baik dari Neymar. Saya harus berdebat dengan Wayne soal itu."
Saran bahwa Neymar tidak pernah menjadi "pemain top, top" benar-benar konyol. Selama hampir tujuh tahun, sepanjang masa baktinya di Barcelona dan tahap awal di Paris Saint-Germain, penyerang Brasil itu adalah satu-satunya pemain yang bisa menyaingi Messi dan Ronaldo. Rooney mungkin seharusnya melihat beberapa statistik sebelum berbicara begitu berani, karena ia hanya mencatatkan 17 kontribusi gol lebih banyak dalam kariernya di United daripada yang dicapai Neymar selama masa baktinya di Barca dan PSG (379 banding 396), meskipun bermain dalam 200 pertandingan lebih banyak.
Seandainya tidak ada cedera, bahkan tidak akan ada perdebatan. Sayangnya, cedera selalu mempersulit warisan Neymar, dan terus melakukannya hingga kini. Pahlawan Santos itu mungkin tidak akan pernah bisa mengubah narasi yang tidak adil ini, karena mimpinya untuk mengakhiri karier di Piala Dunia hampir sirna seiring Carlo Ancelotti mulai mengukuhkan rencananya untuk turnamen 2026 di Amerika Utara.