Apakah impian Neymar di Piala Dunia sudah berakhir? Carlo Ancelotti tidak bisa mengambil risiko besar dengan mengandalkan bintang Santos yang tidak konsisten itu

Meskipun Neymar kembali tampil dalam laga berikutnya melawan Corinthians dan mencetak satu assist saat Santos bermain imbang 1-1, hal itu sama sekali tidak cukup untuk meyakinkan Ancelotti. Ia tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran, meski bermain penuh selama 90 menit, dan hanya memenangkan tiga dari 11 duel darat yang dilakukannya, dengan dua asisten Ancelotti menyaksikan langsung.

Benar saja, mantan bos Real Madrid itu tidak memasukkan Neymar ke dalam skuad Brasil yang terdiri dari 26 pemain untuk jeda internasional bulan Maret. "Neymar belum 100% dan oleh karena itu dia tidak masuk daftar," kata Ancelotti saat ditekan untuk menjelaskan alasan pencoretan kapten Santos tersebut. "Neymar belum 100% dari kemampuannya. Jika dia bisa 100% secara fisik, dia bisa masuk. Neymar bisa saja tampil di Piala Dunia. Neymar harus terus bekerja, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan menjaga kondisi fisik yang baik."

Secara keseluruhan, itu adalah pesan yang lebih dari adil. Ancelotti tidak perlu sama sekali membuka pintu bagi Neymar, dan dia seharusnya bersyukur atas hal itu. Namun, cukup dikatakan, dia tidak melakukannya.

"Saya akan berbicara di sini, karena saya tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja," katanya kepada media dalam sebuah acara di Sao Paulo. "Tentu saja, saya kecewa dan sedih karena tidak terpilih. Namun fokusnya tetap sama, hari demi hari, sesi latihan demi sesi latihan, pertandingan demi pertandingan. Kita akan mencapai tujuan kita. Masih ada satu pengumuman skuad terakhir yang akan datang dan mimpi ini tetap hidup. Itu saja, kita berada dalam ini bersama-sama."

Neymar sedang mengkhayal jika dia benar-benar yakin layak masuk skuad di atas delapan penyerang yang dipilih Ancelotti, termasuk Luiz Henrique dari Zenit Saint Petersburg, yang hanya mencetak tiga gol dalam 20 pertandingan Liga Premier Rusia musim ini. Henrique memang kalah dalam hal kemampuan, tapi dia jauh lebih dapat diandalkan.

Rasa berhak yang luar biasa itu tidak membantu perjuangan Neymar. Memang, CNN mengklaim bahwa CBF melihat ledakannya sebagai upaya untuk menciptakan dinamika "kami versus mereka" antara para penggemarnya, organisasi, dan Ancelotti. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apakah itu niat Neymar, tetapi yang pasti dia tidak mengutamakan keharmonisan tim nasional di atas dirinya sendiri.