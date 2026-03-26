Neymar World Cup dream
Apakah impian Neymar di Piala Dunia sudah berakhir? Carlo Ancelotti tidak bisa mengambil risiko besar dengan mengandalkan bintang Santos yang tidak konsisten itu

Neymar kembali menjadi sorotan media di seluruh Eropa pekan lalu setelah namanya menjadi bahan perbincangan dalam acara The Overlap. Gary Neville memperkenalkan segmen baru bertajuk 'Unpopular Opinions' dan memulainya dengan pernyataan berikut: "Tak ada pemain Liga Premier mana pun dalam sejarah yang lebih baik daripada Neymar di masa jayanya."

Roy Keane dan Ian Wright kemudian membalas dengan menempatkan Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney, dan Eden Hazard di atas Neymar, sebelum Jill Scott secara tak terduga menambahkan Sadio Mane ke dalam daftar tersebut. Namun, justru Rooney sendiri yang melontarkan komentar paling menghina.

"Saya suka Neymar, tapi saya tidak pernah melihatnya sebagai pemain top, top," kata ikon Manchester United itu dalam podcast Stick to Football, yang dipersembahkan oleh Sky Bet. "Seperti, [Lionel] Messi, Ronaldo, kategori seperti itu. Dia bagus di Barcelona, tapi dia tetap tertutupi oleh Messi." Rooney kemudian bersikeras bahwa Neymar juga berada di bawah versi terbaik Mohamed Salah, yang setidaknya memicu reaksi balik dari Wright, yang menjawab: "Salah tidak lebih baik dari Neymar. Saya harus berdebat dengan Wayne soal itu."

Saran bahwa Neymar tidak pernah menjadi "pemain top, top" benar-benar konyol. Selama hampir tujuh tahun, sepanjang masa baktinya di Barcelona dan tahap awal di Paris Saint-Germain, penyerang Brasil itu adalah satu-satunya pemain yang bisa menyaingi Messi dan Ronaldo. Rooney mungkin seharusnya melihat beberapa statistik sebelum berbicara begitu berani, karena ia hanya mencatatkan 17 kontribusi gol lebih banyak dalam kariernya di United daripada yang dicapai Neymar selama masa baktinya di Barca dan PSG (379 banding 396), meskipun bermain dalam 200 pertandingan lebih banyak.

Seandainya tidak ada cedera, bahkan tidak akan ada perdebatan. Sayangnya, cedera selalu mempersulit warisan Neymar, dan terus melakukannya hingga kini. Pahlawan Santos itu mungkin tidak akan pernah bisa mengubah narasi yang tidak adil ini, karena mimpinya untuk mengakhiri karier di Piala Dunia hampir sirna seiring Carlo Ancelotti mulai mengukuhkan rencananya untuk turnamen 2026 di Amerika Utara.

  Neymar

    Kembalinya Santos belum membawa perubahan

    Neymar tak punya pilihan lain selain kembali ke klub masa kecilnya, Santos, pada Februari tahun lalu, setelah kontraknya di Al-Hilal diputus. Waktunya di Timur Tengah benar-benar berantakan karena dia tidak pernah pulih sepenuhnya dari cedera ACL yang dideritanya saat bermain untuk Brasil melawan Uruguay pada Oktober 2023 (terakhir kalinya dia membela negaranya), dan Santos adalah satu-satunya klub yang bersedia memberinya kesempatan, lebih karena nostalgia daripada alasan lain.

    Dalam beberapa hal, pengeluaran besar untuk gaji Neymar membuahkan hasil bagi Santos. Ia mencetak 11 gol dan memberikan lima assist pada musim 2025, memainkan peran kunci dalam penyelamatan dramatis klub dari zona degradasi. Masalahnya, masalah kebugarannya tidak mereda.

    Ia absen dalam 18 pertandingan di semua kompetisi karena masalah otot paha yang berkepanjangan, sementara bentrokan yang tidak menyenangkan dengan para pendukung sempat mengancam untuk merusak kembalinya ke klub. Ketegangan tersebut akhirnya mereda, tetapi Neymar terpaksa bermain sambil menahan rasa sakit akibat cedera lutut di akhir musim, sebelum menjalani operasi lagi.

    Terlepas dari gejolak tersebut, Santos kemudian memutuskan untuk memperpanjang kontrak Neymar hingga Desember 2026, memberinya harapan baru untuk dipanggil kembali ke timnas Brasil. Namun, tak mengherankan, hal itu tidak berlangsung lama.

  Neymar

    Berita mengejutkan seputar pensiun

    Meskipun Santos harus bermain tanpa Neymar pada awal musim 2026, ia kembali ke lapangan pada pertengahan Februari, masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan telak 6-0 atas Velo Clube di Campeonato Paulista. Ia memberikan umpan untuk salah satu dari dua gol Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, dan tak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kepercayaan diri, dengan memanfaatkan berbagai trik andalannya untuk mengelabui lawan di setiap kesempatan.

    Namun, ia juga melakukan kesalahan fatal dengan meleset dari jarak kurang dari delapan yard, dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 15 kali. Itu bukanlah penampilan yang terlalu menggembirakan, dengan mempertimbangkan juga standar lawan yang di bawah rata-rata.

    Pemain berusia 34 tahun itu juga ditanya tentang kondisi fisiknya setelah pertandingan, dan ia menanggapi dengan nada tegas. CazeTV: "Santos telah menyusun rencana yang sangat baik. Tentu saja, saya ingin kembali untuk membantu tim saya, tetapi pada akhirnya, saya lebih memilih untuk beristirahat agar bisa kembali dalam kondisi 100%, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa takut, dan dalam performa terbaik. Saya senang dan lega bisa kembali dengan kondisi yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, saya perlu kembali ke ritme permainan saya, tapi dengan ketekunan, saya akan mencapai 100%. Saya melakukannya selangkah demi selangkah."

    Neymar kemudian menutup pernyataannya dengan pengakuan mengejutkan. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin pada Desember nanti saya ingin pensiun. Saya menjalani hidup ini hari demi hari," tambahnya. "Tahun ini sangat krusial, tidak hanya bagi Santos, tetapi juga bagi tim nasional Brasil dan bagi saya."

    Mengungkapkan pemikiran tentang pensiun secara terbuka langsung menimbulkan keraguan apakah dia benar-benar yakin bisa kembali ke performa 100%. Mungkin dia bermaksud menekankan bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, tetapi kemungkinan besar pengakuan tersebut hanya menjadi peringatan lain bagi Ancelotti, yang sudah mengatakan pada Desember bahwa dia tidak "berutang" apa pun kepada Neymar.

  Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026

    Kekecewaan semakin mendalam setelah penampilan gemilang Vasco

    Neymar diturunkan sebagai starter dalam laga Santos berikutnya di Campeonato Paulista: pertandingan perempat final melawan klub divisi dua Brasil, Novorizontino. Pertandingan yang di atas kertas terlihat menguntungkan itu ternyata sama sekali tidak demikian bagi Santos, yang justru menelan kekalahan memalukan 2-1, dan Neymar gagal meninggalkan dampak yang berarti dalam pertandingan tersebut, dengan hanya mencatat satu umpan silang yang berhasil dan tingkat keberhasilan umpan yang buruk sebesar 73%, sementara ESPN menyorotinya atas "kesalahan konyol" dalam proses terciptanya gol pertama tuan rumah.

    Ada juga momen mengkhawatirkan saat Neymar mengejar bola liar dengan kecepatan yang sangat lambat, hingga akhirnya tak mampu mencegah bola itu keluar lapangan. Rekaman tersebut viral, dengan seorang penggemar menyatakan "dia tak bisa masuk Piala Dunia dalam kondisi ini" dan yang lain mengklaim "[Viktor] Gyokeres lebih cepat" sebagai sindiran atas penurunan kecepatan Neymar.

    Bintang akademi Santos itu membungkam sebagian kritikus empat hari kemudian, membawa timnya meraih kemenangan 2-1 di Serie A melawan Vasco Da Gama, mencetak kedua gol tersebut. Gol pertamanya adalah penyelesaian indah dengan sentuhan pertama ke sudut jauh, dan dia mengakhiri pertandingan dengan tendangan chip yang luar biasa di atas kiper untuk memastikan tiga poin krusial bagi Santos. Tidak ada pemain sepak bola di planet ini yang lebih cocok dengan pepatah "performa sementara, kelas abadi" daripada Neymar.

    Namun, rasa frustrasi hampir selalu menyusul, dan kali ini pun tidak berbeda. Neymar secara mengejutkan absen pada menit-menit terakhir dalam pertandingan liga Santos berikutnya di kandang Mirassol, yang kabarnya dihadiri Ancelotti semata-mata untuk memantau perkembangannya. Dengan alasan manajemen beban kerja, Neymar bahkan tidak muncul di stadion - sebuah keputusan yang, bisa dimengerti, "sangat tidak disukai" oleh federasi sepak bola Brasil (CBF), menurut CNN.

  Ancelotti-Neymar

    Ancelotti melontarkan tantangan

    Meskipun Neymar kembali tampil dalam laga berikutnya melawan Corinthians dan mencetak satu assist saat Santos bermain imbang 1-1, hal itu sama sekali tidak cukup untuk meyakinkan Ancelotti. Ia tak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran, meski bermain penuh selama 90 menit, dan hanya memenangkan tiga dari 11 duel darat yang dilakukannya, dengan dua asisten Ancelotti menyaksikan langsung.

    Benar saja, mantan bos Real Madrid itu tidak memasukkan Neymar ke dalam skuad Brasil yang terdiri dari 26 pemain untuk jeda internasional bulan Maret. "Neymar belum 100% dan oleh karena itu dia tidak masuk daftar," kata Ancelotti saat ditekan untuk menjelaskan alasan pencoretan kapten Santos tersebut. "Neymar belum 100% dari kemampuannya. Jika dia bisa 100% secara fisik, dia bisa masuk. Neymar bisa saja tampil di Piala Dunia. Neymar harus terus bekerja, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan menjaga kondisi fisik yang baik."

    Secara keseluruhan, itu adalah pesan yang lebih dari adil. Ancelotti tidak perlu sama sekali membuka pintu bagi Neymar, dan dia seharusnya bersyukur atas hal itu. Namun, cukup dikatakan, dia tidak melakukannya.

    "Saya akan berbicara di sini, karena saya tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja," katanya kepada media dalam sebuah acara di Sao Paulo. "Tentu saja, saya kecewa dan sedih karena tidak terpilih. Namun fokusnya tetap sama, hari demi hari, sesi latihan demi sesi latihan, pertandingan demi pertandingan. Kita akan mencapai tujuan kita. Masih ada satu pengumuman skuad terakhir yang akan datang dan mimpi ini tetap hidup. Itu saja, kita berada dalam ini bersama-sama."

    Neymar sedang mengkhayal jika dia benar-benar yakin layak masuk skuad di atas delapan penyerang yang dipilih Ancelotti, termasuk Luiz Henrique dari Zenit Saint Petersburg, yang hanya mencetak tiga gol dalam 20 pertandingan Liga Premier Rusia musim ini. Henrique memang kalah dalam hal kemampuan, tapi dia jauh lebih dapat diandalkan.

    Rasa berhak yang luar biasa itu tidak membantu perjuangan Neymar. Memang, CNN mengklaim bahwa CBF melihat ledakannya sebagai upaya untuk menciptakan dinamika "kami versus mereka" antara para penggemarnya, organisasi, dan Ancelotti. Tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti apakah itu niat Neymar, tetapi yang pasti dia tidak mengutamakan keharmonisan tim nasional di atas dirinya sendiri.

  Santos v Internacional - Brasileirao 2026

    Brasil tidak membutuhkannya lagi

    Neymar mengabaikan kekecewaannya dan mencetak gol ketiganya musim ini dalam laga Serie A melawan Internacional pekan lalu, namun Santos tetap harus menelan kekalahan 2-1. Hasil akhir tersebut membuat Juan Pablo Vojvoda kehilangan jabatannya sebagai manajer, dan membuat Santos hanya unggul satu poin dari zona degradasi.

    Klub segera mengumumkan mantan pelatih Cuca sebagai pengganti Vojvoda, dan ia dengan cepat diberi pengarahan tentang cara menangani Neymar. Cuca mencoret pemain internasional Brasil itu dari skuadnya pada laga pertamanya kembali di Cruzeiro, yang berakhir imbang 0-0, sambil menjelaskan kepada wartawan: "Saya berbicara dengannya secara terpisah. Dia tidak akan bermain pada Minggu karena dia telah bermain dua pertandingan berturut-turut. Kami tidak bisa mengambil risiko itu."

    Jika Santos tidak bisa mengambil risiko itu, bagaimana mungkin Brasil bisa? Peixe hanya memiliki delapan pertandingan tersisa sebelum Ancelotti mengumumkan skuad finalnya untuk Piala Dunia, dan menurut logika Cuca, Neymar hanya akan tampil di setengah dari pertandingan tersebut.

    Bahkan jika dia mencetak empat hat-trick berturut-turut, Ancelotti tidak bisa mempercayai Neymar yang belum pulih sepenuhnya. Dia juga tidak perlu melakukannya. Brasil memiliki kedalaman skuad yang tak tertandingi di lini depan, dipimpin oleh Vinicius Junior, yang bermain di posisi sayap kiri favorit Neymar.

    Gabriel Martinelli juga merupakan pilihan yang lebih baik di sisi itu, dan Neymar berada jauh di belakang Raphinha, Matheus Cunha, dan Joao Pedro dalam persaingan untuk posisi No. 10. Ancelotti bisa saja membawanya sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak, tetapi tekanan untuk lebih sering memainkannya dapat dengan mudah menciptakan keributan yang mengganggu, yang harus dihindari Brasil dalam upayanya meraih bintang keenam yang akan memperpanjang rekor mereka.

  Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World Cup

    Jadilah seorang penyemangat

    Ancelotti sebaiknya tetap bersikap tegas terhadap Neymar seiring meningkatnya desakan tiga bulan menjelang Piala Dunia. Legenda Brasil Romario turut menyuarakan hal itu pada akhir pekan lalu, saat berbicara kepada Esporte Espetacula: "Brasil memiliki peluang lebih besar jika Neymar ikut. Jika Neymar tidak ikut, peluang Brasil jauh lebih kecil. Jika kondisinya 50%, saya akan memilih Neymar."

    Neymar juga mendapat dukungan dari mantan rekan setimnya di timnas Brasil, Thiago Silva, yang mengatakan kepada TNT Sports: "Jika Neymar fit, dia harus bermain di Piala Dunia. Mengingat level permainannya saat ini, dia harus ikut. Itu tak terbantahkan. Neymar ada di lapangan, dan bagi tim lawan, dia sudah menjadi masalah besar."

    Kalimat terakhir itu benar antara tahun 2010, saat Neymar meraih caps pertamanya dari total 128 caps, dan tahun 2022, ketika dia mencetak gol solo yang luar biasa melawan Kroasia di perempat final Piala Dunia Qatar. Di era yang sulit bagi skuad Brasil yang kekurangan bakat seperti edisi-edisi sebelumnya, Neymar adalah talisman yang tak terbantahkan; dia hampir sendirian menjaga mereka tetap kompetitif dan mencatatkan namanya dalam sejarah dengan memecahkan rekor gol tim nasional Pele.

    Namun, Neymar belum bermain melawan lawan kelas dunia dalam waktu yang sangat lama, dan bahkan jika ia dalam kondisi prima, periode penyesuaian yang dibutuhkan di panggung terbesar akan terlalu lama. Posisi Neymar dalam dunia sepak bola akan lebih baik jika ia mundur dari persaingan sekarang dan menjadi pendukung setia negaranya daripada menjadi orang yang terlalu bergantung.

    Penghargaan yang pantas ia terima dari para pakar yang menjengkelkan seperti Rooney akan datang pada waktunya, karena kelangkaan pemain yang benar-benar unik di sepak bola modern. Neymar adalah salah satu pemain terbaik di generasinya dan tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun. Tidak adanya medali juara Piala Dunia tidak mengubah hal itu.

