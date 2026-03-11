Getty Images Sport
Apakah Igor Tudor akan dipecat? Tottenham akan mengambil keputusan mengenai pelatih interim menjelang pertandingan krusial melawan Liverpool
Tekanan semakin meningkat terhadap bos sementara.
Situasi mencapai titik kritis setelah kekalahan memalukan 5-2 pada leg pertama melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Tottenham Hotspur Supporters’ Trust (THST) kini mendesak "tindakan darurat" seiring tekanan yang semakin besar terhadap Tudor. Dengan tidak adanya kemenangan liga sejak akhir Desember, dewan direksi didesak untuk bertindak sebelum klub terjerumus ke Championship. ESPN melaporkan bahwa petinggi Spurs sangat khawatir, namun Tudor diperkirakan akan menghadapi media pada Jumat seperti rencana dan memimpin tim di Anfield saat mereka berusaha mencari percikan untuk membangkitkan upaya bertahan mereka.
Kontroversi Substitusi Kinsky
Manajemen pemain Tudor mendapat kritikan tajam setelah ia mengganti kiper muda Antonin Kinsky hanya 17 menit setelah pertandingan dimulai di Madrid. Kiper asal Ceko berusia 22 tahun itu, yang secara mengejutkan diturunkan sebagai starter menggantikan Guglielmo Vicario, melakukan dua kesalahan fatal yang membuat Spurs tertinggal 3-0 dalam waktu kurang dari 15 menit. Mantan kiper Manchester City, Joe Hart, merasa "terkejut" dengan sikap "dingin" Tudor saat ia menolak mengakui kiper muda yang sedang sedih saat meninggalkan lapangan.
Membela keputusannya yang tegas, Tudor menyatakan: "Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan dalam situasi seperti ini, dengan tekanan pada Vicario, kompetisi lain. Toni adalah kiper yang sangat baik. Bagi saya, itu adalah keputusan yang tepat. Setelah ini, tentu saja, mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Jadi saya juga menjelaskan kepada Toni setelah pertandingan: dia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik. [Penggantian dini] sangat jarang terjadi. Saya sudah melatih selama 15 tahun, saya belum pernah melakukan ini. Itu perlu untuk melindungi pemain, melindungi tim. Situasi yang luar biasa, tidak ada yang bisa dikomentari."
Ruangan ganti yang dalam keputusasaan
Suasana di dalam tim tampaknya telah mencapai titik terendah, dengan para bintang tim utama kesulitan menerima penurunan performa yang drastis. Bek Micky van de Ven memberikan penilaian jujur dan blak-blakan tentang malam di Spanyol, menggambarkan keruntuhan tersebut sebagai "skenario kiamat" bagi klub. Pemain asal Belanda itu juga mengakui bahwa tekanan negatif yang tak henti-hentinya telah memaksanya untuk mundur dari sorotan publik demi melindungi kesehatan mentalnya.
Pemain internasional Belanda itu mengatakan: “Mengenaskan, jujur saja: skenario kiamat. Segala hal yang bisa salah dalam 20 menit pertama terjadi. Semua orang terpeleset, termasuk saya. Itu adalah momen di mana Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berdiri di sini dan mulai menyalahkan lapangan.”
Nasib bertahan di Anfield
Perjalanan ke Merseyside kini menjadi momen krusial bagi masa jabatan Tudor yang singkat. Meskipun klub diperkirakan akan tetap mempercayainya untuk akhir pekan ini, kekalahan telak lainnya bisa memaksa mereka untuk bertindak, mengingat ancaman degradasi kini menjadi kenyataan yang nyata. Kegagalan menampilkan performa kompetitif di Anfield dapat membuat dewan direksi tidak punya pilihan selain mencari manajer baru sebelum leg kedua melawan Atletico dan serangkaian pertandingan domestik krusial yang akan menentukan status klub di kasta tertinggi.
