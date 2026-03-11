Apakah Igor Tudor akan dipecat? Tottenham akan mengambil keputusan mengenai pelatih interim menjelang pertandingan krusial melawan Liverpool

Manajemen pemain Tudor mendapat kritikan tajam setelah ia mengganti kiper muda Antonin Kinsky hanya 17 menit setelah pertandingan dimulai di Madrid. Kiper asal Ceko berusia 22 tahun itu, yang secara mengejutkan diturunkan sebagai starter menggantikan Guglielmo Vicario, melakukan dua kesalahan fatal yang membuat Spurs tertinggal 3-0 dalam waktu kurang dari 15 menit. Mantan kiper Manchester City, Joe Hart, merasa "terkejut" dengan sikap "dingin" Tudor saat ia menolak mengakui kiper muda yang sedang sedih saat meninggalkan lapangan.

Membela keputusannya yang tegas, Tudor menyatakan: "Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan dalam situasi seperti ini, dengan tekanan pada Vicario, kompetisi lain. Toni adalah kiper yang sangat baik. Bagi saya, itu adalah keputusan yang tepat. Setelah ini, tentu saja, mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Jadi saya juga menjelaskan kepada Toni setelah pertandingan: dia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik. [Penggantian dini] sangat jarang terjadi. Saya sudah melatih selama 15 tahun, saya belum pernah melakukan ini. Itu perlu untuk melindungi pemain, melindungi tim. Situasi yang luar biasa, tidak ada yang bisa dikomentari."