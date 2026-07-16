Apakah ia memihak melawan Spanyol demi Palestina?.. Gedung Putih mengumumkan sikap Trump terkait pertandingan final

Sebelum final, Trump akan menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh FIFA di Trump Tower, New York, dalam acara yang dipimpin oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino.
Beberapa minggu sebelumnya, Infantino telah memperkirakan bahwa Presiden AS akan menghadiri pertandingan tersebut dan bertugas menyerahkan trofi kepada tim juara, sebuah tradisi yang telah dilakukannya pada edisi perdana Piala Dunia Antarklub 2025 yang diselenggarakan di Amerika Serikat.
Pada kesempatan tersebut, Trump tetap berada di atas panggung setelah Chelsea dinobatkan sebagai juara, yang membuat para pemain yang dipimpin oleh Reece James terkejut.
Selain itu, sosok Trump juga memicu reaksi yang beragam di kalangan penonton dalam acara-acara olahraga terbaru. Misalnya, selama final Liga Basket Profesional Amerika Serikat (NBA) 2026, kemunculannya di layar raksasa disambut dengan sorakan cemoohan yang dominan dari para penggemar.
Insiden serupa terjadi pada final Piala Dunia Antarklub 2025, di mana penonton bersiul saat ia masuk dan selama upacara penobatan, namun reaksi kali ini lebih terbelah dengan tepuk tangan yang sporadis.
Peran Trump dalam dunia olahraga juga memicu reaksi setelah kunjungan Inter Miami ke Gedung Putih pasca-kemenangan mereka di Liga Sepak Bola Amerika (MLS), sebuah acara yang dipimpin oleh Presiden AS dan dihadiri oleh Lionel Messi, yang memicu perdebatan politik dan media yang sengit, meskipun sang kapten asal Argentina biasanya bersikap tenang dalam hal ini.
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