Apakah ia memihak melawan Spanyol demi Palestina?.. Gedung Putih mengumumkan sikap Trump terkait pertandingan final

Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt, menegaskan pada hari Kamis bahwa Presiden AS Donald Trump akan menghadiri pertandingan final Piala Dunia Sepak Bola 2026 antara Spanyol dan Argentina pada hari Minggu.

Menurut pernyataan yang disampaikan Levitt kepada media hari ini, pemerintah AS memandang turnamen ini sebagai “yang paling banyak ditonton, paling aman, dan paling sukses” yang pernah diselenggarakan dalam sejarah negara tersebut.

Sumber-sumber di Washington mengutip surat kabar Argentina La Nación bahwa kehadiran Presiden Trump bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Amerika Serikat dalam menyelenggarakan acara-acara internasional besar serta memperkuat citranya sebagai tuan rumah global.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Presiden belum memastikan apakah ia akan mendukung Spanyol atau Argentina di final. Hal ini terjadi di tengah kritiknya sebelumnya terhadap pemerintah Spanyol terkait sikap penolakan mereka terhadap kebijakannya, terutama terkait perang di Gaza.

Namun, ia mencatat bahwa Trump kemungkinan besar akan memberikan pernyataan publik sebelum pertandingan, yang semakin meningkatkan antisipasi mengenai posisinya dalam acara yang memiliki dampak global yang besar.

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