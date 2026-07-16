Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
President Trump Addresses Pennsylvania Defense And Innovation SummitGetty Images News

Diterjemahkan oleh

Apakah ia memihak melawan Spanyol demi Palestina?.. Gedung Putih mengumumkan sikap Trump terkait pertandingan final

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Spanyol
Argentina
AS

Menanti reaksi publik terhadap Presiden AS

Gedung Putih secara resmi mengumumkan sikap Presiden Donald Trump terkait kehadirannya di final Piala Dunia 2026, yang akan mempertemukan Spanyol dan Argentina.

Pertandingan final Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan digelar pada Minggu malam mendatang, di Stadion "MetLife" di New York.

Setelah Spanyol memastikan tempatnya di final dengan mengalahkan Prancis di semifinal, Argentina merebut tiket kedua pada Rabu kemarin melalui skenario dramatis, di mana mereka membalikkan ketertinggalan satu gol untuk menang 2-1 berkat sundulan Lautaro Martínez pada menit ke-90+2.

  • Kehadiran Trump... Apakah ini menguntungkan Spanyol atau Argentina?

    Juru bicara Gedung Putih, Caroline Levitt, menegaskan pada hari Kamis bahwa Presiden AS Donald Trump akan menghadiri pertandingan final Piala Dunia Sepak Bola 2026 antara Spanyol dan Argentina pada hari Minggu.

    Menurut pernyataan yang disampaikan Levitt kepada media hari ini, pemerintah AS memandang turnamen ini sebagai “yang paling banyak ditonton, paling aman, dan paling sukses” yang pernah diselenggarakan dalam sejarah negara tersebut.

    Sumber-sumber di Washington mengutip surat kabar Argentina La Nación bahwa kehadiran Presiden Trump bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Amerika Serikat dalam menyelenggarakan acara-acara internasional besar serta memperkuat citranya sebagai tuan rumah global.

    Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Presiden belum memastikan apakah ia akan mendukung Spanyol atau Argentina di final. Hal ini terjadi di tengah kritiknya sebelumnya terhadap pemerintah Spanyol terkait sikap penolakan mereka terhadap kebijakannya, terutama terkait perang di Gaza.

    Namun, ia mencatat bahwa Trump kemungkinan besar akan memberikan pernyataan publik sebelum pertandingan, yang semakin meningkatkan antisipasi mengenai posisinya dalam acara yang memiliki dampak global yang besar.

    Baca juga: Messi di Final... 8 Menit yang Mengubah Segalanya

    • Iklan

  • Skenario cemoohan menanti Trump

    Sebelum final, Trump akan menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh FIFA di Trump Tower, New York, dalam acara yang dipimpin oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino.

    Beberapa minggu sebelumnya, Infantino telah memperkirakan bahwa Presiden AS akan menghadiri pertandingan tersebut dan bertugas menyerahkan trofi kepada tim juara, sebuah tradisi yang telah dilakukannya pada edisi perdana Piala Dunia Antarklub 2025 yang diselenggarakan di Amerika Serikat.

    Pada kesempatan tersebut, Trump tetap berada di atas panggung setelah Chelsea dinobatkan sebagai juara, yang membuat para pemain yang dipimpin oleh Reece James terkejut.

    Selain itu, sosok Trump juga memicu reaksi yang beragam di kalangan penonton dalam acara-acara olahraga terbaru. Misalnya, selama final Liga Basket Profesional Amerika Serikat (NBA) 2026, kemunculannya di layar raksasa disambut dengan sorakan cemoohan yang dominan dari para penggemar.

    Insiden serupa terjadi pada final Piala Dunia Antarklub 2025, di mana penonton bersiul saat ia masuk dan selama upacara penobatan, namun reaksi kali ini lebih terbelah dengan tepuk tangan yang sporadis.

    Peran Trump dalam dunia olahraga juga memicu reaksi setelah kunjungan Inter Miami ke Gedung Putih pasca-kemenangan mereka di Liga Sepak Bola Amerika (MLS), sebuah acara yang dipimpin oleh Presiden AS dan dihadiri oleh Lionel Messi, yang memicu perdebatan politik dan media yang sengit, meskipun sang kapten asal Argentina biasanya bersikap tenang dalam hal ini.

    Baca juga: Pilihan favorit Inzaghi... 7 juta euro antara Al-Hilal dan bintang Milan

    Baca juga: Krisis besar yang akan meledak: Presiden Argentina membela para pemain... dan memperkirakan sanksi dari FIFA

  • Acara pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Final Piala Dunia 2026 juga akan menampilkan pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, pertandingan ini akan menampilkan pertunjukan paruh waktu ala “Super Bowl”, yang akan dibintangi oleh artis-artis internasional seperti Shakira, Justin Bieber, Coldplay, dan lainnya. Acara penutupan akan dimulai 90 menit sebelum pertandingan dimulai dan juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh dari dunia hiburan internasional.

    Di tingkat institusional, Raja Felipe VI diperkirakan akan hadir, yang akan melakukan perjalanan bersama Ratu Letizia dan kedua putri mereka untuk mendukung tim nasional Spanyol.

    Di sisi lain, kehadiran Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez belum dipastikan, sementara sumber resmi Argentina mengesampingkan kemungkinan kehadiran Presiden Javier Milei.

    Baca juga: Spanyol Meningkatkan Tingkat Kewaspadaan Terhadap Yamal.. dan Menentukan Posisi Boro di Final


    Baca juga: “Ini momen terburuk”.. Nico Williams kembali mengejutkan Barcelona

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG