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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Apakah Ia Masuk Daftar Liga Champions? Fakta Pendaftaran Hamza Abdelkarim di Tim Utama Barcelona

H. Abdelkarim
Barcelona
LaLiga
Champions League
Spanyol
Mesir

Kapan bintang Mesir itu berhak tampil di Eropa?

Sejumlah laporan media memicu kontroversi dalam beberapa jam terakhir, setelah menyebutkan bahwa pemain asal Mesir, Hamza Abdelkarim, telah didaftarkan dalam skuad tim utama klub Barcelona, langkah yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai persiapan bagi kemunculannya secara reguler bersama pasukan pelatih Jerman, Hansi Flick.

Nama Hamza Abdelkarim memang telah muncul melalui situs resmi liga sepak bola Spanyol "La Liga", hal yang memperkuat kabar yang menyebutkan perpindahannya dari skuad tim cadangan ke tim utama klub Katalunya tersebut, yang memudahkan proses keberadaannya dalam skuad Eropa.

Namun, penelusuran terhadap rincian pendaftaran mengungkapkan bahwa persoalannya tidak seperti itu, sebab kemunculan sang pemain di situs "La Liga" tidak serta-merta berarti bahwa ia telah masuk ke dalam skuad utama tim senior.

Keputusan penentu: Barcelona menghadiahi Hamza Abdelkarim


  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-AL AHLYAFP

    Nomor punggung 29 mengungkap kebenaran

    Hal yang menarik dalam kemunculan Hamza Abdelkarim di situs "La Liga" adalah pendaftarannya dengan nomor punggung 29, yang menunjukkan bahwa ia berada dalam daftar cadangan yang terkait dengan tim utama, dan bukan dalam daftar inti yang mencakup para pemain yang terdaftar secara resmi dengan nomor 1 hingga 25.

    Regulasi Liga Spanyol menyatakan bahwa nomor punggung dalam daftar inti tim utama adalah dari 1 hingga 25, sementara para pemain dari tim cadangan bisa tampil dengan nomor antara 26-50 ketika mereka didaftarkan dalam daftar cadangan.

    Dengan demikian, keberadaan Hamza Abdelkarim di situs "La Liga" merupakan langkah penting, tetapi hingga saat ini hal itu tidak berarti bahwa ia telah menjadi pemain yang terdaftar secara definitif dalam daftar inti tim utama Barcelona.

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  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    September Menentukan Nasib Hamza

    Situasi ini masih bisa berubah dalam beberapa hari ke depan, karena Barcelona dapat mendaftarkan Hamza Abdelkarim secara resmi ke dalam skuad utama tim senior setelah berakhirnya periode transfer musim panas, terutama jika klub tidak berhasil mendatangkan penyerang baru pada sisa waktu bursa transfer.

    Di sisi lain, bukan suatu keharusan bagi sang pemain untuk naik ke skuad utama, karena situasinya bisa saja tetap seperti sekarang, dengan Hamza tetap berada dalam skuad cadangan disertai kemungkinan untuk memanfaatkannya bersama tim senior sesuai dengan regulasi kompetisi.

    Dengan demikian, gambaran akhirnya baru akan sepenuhnya jelas ketika bursa transfer musim panas ditutup pada 1 September, di mana pada saat itu akan ditentukan apakah Barcelona akan memberikan Hamza Abdelkarim tempat dalam skuad utamanya atau akan terus mengandalkannya di dalam skuad cadangan.

    Jika ia dipromosikan secara resmi ke tim senior, maka nomor punggungnya akan berubah menjadi antara 1-25.

  • Bukti lain dari Barcelona

    Ada bukti lain yang menegaskan bahwa pendaftaran Hamza Abdel Karim dalam skuad utama belum terjadi hingga saat ini, karena daftar resmi tim utama yang tercantum di situs resmi klub Barcelona masih belum memuat nama penyerang asal Mesir tersebut.

    Dengan demikian, yang lebih akurat adalah menyatakan bahwa Hamza Abdel Karim muncul terdaftar di La Liga dalam daftar yang terkait dengan tim utama, tetapi ia belum terdaftar hingga saat ini dalam skuad utama Barcelona.

    Hari-hari terakhir bursa transfer akan menjadi penentu dalam menetapkan masa depan pemain tersebut, baik dengan berpindah ke skuad utama setelah berakhirnya mercato maupun bertahan dalam kondisinya saat ini di dalam skuad cadangan.

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  • Bagaimana dengan partisipasi Eropa?

    Pertanyaan terpenting bagi Hamza Abdelkarim tetaplah: kapan ia berhak tampil bersama Barcelona di Liga Champions Eropa? Jawabannya berkaitan langsung dengan daftar di mana sang pemain akan didaftarkan bersama tim Catalan tersebut, baik di level domestik maupun dalam catatan Persatuan Sepakbola Eropa.

    Jika Barcelona memutuskan mendaftarkan Hamza Abdelkarim dalam skuad utama tim pertama, lalu memasukkannya ke dalam daftar Liga Champions Eropa sesuai regulasi Persatuan Sepakbola Eropa, maka pada prinsipnya tidak akan ada masalah baginya untuk tampil bersama tim di turnamen benua tersebut, selama ia memenuhi syarat pendaftaran dan kelayakan lainnya.

    Namun jika sang pemain tetap berada dalam daftar cadangan, maka ia tidak akan masuk dalam daftar Eropa, sebab regulasi Persatuan Sepakbola Eropa memperbolehkan penambahan 8 pemain dari tim cadangan ke dalam daftar utama "A" dengan syarat mereka berada bersama tim atau dalam tim lain di dalam persatuan yang sama selama minimal 3 musim, dan hal ini tidak berlaku untuk Hamza Abdelkarim.

    Adapun untuk daftar cadangan "B", Hamza juga akan menemui kesulitan untuk masuk ke dalamnya, meskipun jumlah yang diperbolehkan tanpa batas.

    Sebab regulasi menyatakan bahwa seorang pemain dapat didaftarkan dalam daftar "B" jika ia telah memenuhi syarat untuk bermain bersama klub secara berkesinambungan selama dua tahun sejak berusia 15 tahun, atau selama total tiga tahun, dengan hanya diperbolehkan satu masa peminjaman yang tidak melebihi satu tahun ke klub dari persatuan yang sama.

    Syarat ini tidak berlaku untuk Hamza Abdelkarim saat ini, setelah ia bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu, sehingga ia belum menyelesaikan durasi yang disyaratkan agar bisa memanfaatkan pengecualian daftar "B".

    Dengan demikian, posisi Hamza di level Eropa akan sangat bergantung pada keputusan Barcelona terkait skuad utamanya. Jika ia didaftarkan dengan cara yang memungkinkannya masuk dalam daftar Liga Champions Eropa, ia akan bisa tampil bersama tim di turnamen tersebut. Namun jika ia tetap berada dalam daftar cadangan tanpa memenuhi syarat daftar "B", maka ia tidak akan layak untuk tampil di level Eropa pada musim ini.

    Hari-hari mendatang menjadi semakin penting bagi penyerang Mesir tersebut, karena gambarannya akan menjadi jelas setelah bursa transfer ditutup dan skuad final Barcelona ditentukan, kemudian tibanya waktu pengiriman daftar Eropa ke UEFA, di mana sang pemain harus terdaftar dalam salah satu daftar agar layak untuk tampil di Liga Champions Eropa.

    Perlu dicatat bahwa bursa transfer di Spanyol akan ditutup pada 1 September mendatang, sementara batas akhir penyerahan daftar Eropa adalah 2 September.

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