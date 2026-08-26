Pertanyaan terpenting bagi Hamza Abdelkarim tetaplah: kapan ia berhak tampil bersama Barcelona di Liga Champions Eropa? Jawabannya berkaitan langsung dengan daftar di mana sang pemain akan didaftarkan bersama tim Catalan tersebut, baik di level domestik maupun dalam catatan Persatuan Sepakbola Eropa.

Jika Barcelona memutuskan mendaftarkan Hamza Abdelkarim dalam skuad utama tim pertama, lalu memasukkannya ke dalam daftar Liga Champions Eropa sesuai regulasi Persatuan Sepakbola Eropa, maka pada prinsipnya tidak akan ada masalah baginya untuk tampil bersama tim di turnamen benua tersebut, selama ia memenuhi syarat pendaftaran dan kelayakan lainnya.

Namun jika sang pemain tetap berada dalam daftar cadangan, maka ia tidak akan masuk dalam daftar Eropa, sebab regulasi Persatuan Sepakbola Eropa memperbolehkan penambahan 8 pemain dari tim cadangan ke dalam daftar utama "A" dengan syarat mereka berada bersama tim atau dalam tim lain di dalam persatuan yang sama selama minimal 3 musim, dan hal ini tidak berlaku untuk Hamza Abdelkarim.

Adapun untuk daftar cadangan "B", Hamza juga akan menemui kesulitan untuk masuk ke dalamnya, meskipun jumlah yang diperbolehkan tanpa batas.

Sebab regulasi menyatakan bahwa seorang pemain dapat didaftarkan dalam daftar "B" jika ia telah memenuhi syarat untuk bermain bersama klub secara berkesinambungan selama dua tahun sejak berusia 15 tahun, atau selama total tiga tahun, dengan hanya diperbolehkan satu masa peminjaman yang tidak melebihi satu tahun ke klub dari persatuan yang sama.

Syarat ini tidak berlaku untuk Hamza Abdelkarim saat ini, setelah ia bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu, sehingga ia belum menyelesaikan durasi yang disyaratkan agar bisa memanfaatkan pengecualian daftar "B".

Dengan demikian, posisi Hamza di level Eropa akan sangat bergantung pada keputusan Barcelona terkait skuad utamanya. Jika ia didaftarkan dengan cara yang memungkinkannya masuk dalam daftar Liga Champions Eropa, ia akan bisa tampil bersama tim di turnamen tersebut. Namun jika ia tetap berada dalam daftar cadangan tanpa memenuhi syarat daftar "B", maka ia tidak akan layak untuk tampil di level Eropa pada musim ini.

Hari-hari mendatang menjadi semakin penting bagi penyerang Mesir tersebut, karena gambarannya akan menjadi jelas setelah bursa transfer ditutup dan skuad final Barcelona ditentukan, kemudian tibanya waktu pengiriman daftar Eropa ke UEFA, di mana sang pemain harus terdaftar dalam salah satu daftar agar layak untuk tampil di Liga Champions Eropa.

Perlu dicatat bahwa bursa transfer di Spanyol akan ditutup pada 1 September mendatang, sementara batas akhir penyerahan daftar Eropa adalah 2 September.