Apakah ia bisa bermain di semifinal Liga Champions melawan FC Bayern? PSG cemas setelah bintang utamanya ditarik keluar

Awalnya, pemain berusia 26 tahun itu menghilang ke ruang bawah tanah stadion; tak lama kemudian, ia terlihat berjalan pincang menuju bangku cadangan tanpa sepatu, dan masih tampak kesulitan untuk melangkah. Namun, tingkat keparahan cedera tersebut belum dapat dinilai secara pasti untuk saat ini.

Akibatnya, belum dapat dipastikan apakah Vitinha akan absen dalam pertandingan semifinal Liga Champions mendatang melawan FC Bayern München. Pertandingan leg pertama akan digelar di Paris sekitar satu setengah minggu lagi, tepatnya pada 28 April, sedangkan leg kedua akan berlangsung di Allianz Arena, München, seminggu kemudian.