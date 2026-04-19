Pemain asal Portugal itu ditarik keluar oleh pelatih Luis Enrique pada menit ke-39 saat skor masih 0-2, dan digantikan oleh Warren Zaire-Emery. Sebelumnya, Vitinha mendarat dengan kaki kanannya secara tidak sengaja setelah berebut bola di udara, dan kemudian memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.
Apakah ia bisa bermain di semifinal Liga Champions melawan FC Bayern? PSG cemas setelah bintang utamanya ditarik keluar
Awalnya, pemain berusia 26 tahun itu menghilang ke ruang bawah tanah stadion; tak lama kemudian, ia terlihat berjalan pincang menuju bangku cadangan tanpa sepatu, dan masih tampak kesulitan untuk melangkah. Namun, tingkat keparahan cedera tersebut belum dapat dinilai secara pasti untuk saat ini.
Akibatnya, belum dapat dipastikan apakah Vitinha akan absen dalam pertandingan semifinal Liga Champions mendatang melawan FC Bayern München. Pertandingan leg pertama akan digelar di Paris sekitar satu setengah minggu lagi, tepatnya pada 28 April, sedangkan leg kedua akan berlangsung di Allianz Arena, München, seminggu kemudian.
Serge Gnabry absen dalam laga Bayern melawan PSG
Di kubu Bayern, Serge Gnabry dipastikan absen dalam laga tersebut. Pemain serang ini mengalami robekan otot adduktor saat latihan menjelang pertandingan melawan VfB Stuttgart (4-2). Ia pasti akan absen hingga akhir musim, bahkan partisipasinya di Piala Dunia pun terancam.
Selain cedera Vitinha, PSG juga mendapat kabar kurang menggembirakan secara olahraga pada Minggu malam. Setelah 90 menit pertandingan, mereka menelan kekalahan 1-2 dari Lyon - sehingga klub ibu kota Prancis yang berada di puncak klasemen ini kini hanya unggul satu poin dari RC Lens.