Menurut laporan Sky, bek tengah tersebut telah menunda negosiasi terkait kontrak baru. Dikabarkan bahwa Hendriks tidak puas dengan tawaran gaji yang diajukan VfB.
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Apakah ia akan pindah ke klub papan atas dengan nilai transfer 50 juta euro? Pemain andalan tersebut tampaknya mengejutkan VfB Stuttgart
Bagaimana kelanjutannya? Menurut Sky, pihak Stuttgart harus meningkatkan tawaran mereka secara signifikan agar Hendriks bersedia melanjutkan pembicaraan. Saat ini, pemain berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028 dengan tim yang menempati peringkat keempat pada musim Bundesliga lalu. Namun, VfB sudah berupaya selama berbulan-bulan untuk memperpanjang kontrak Hendriks.
Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan penjualan pemain asal Belanda ini pada musim panas ini setidaknya tidak dapat dikesampingkan. Menurut Sky, Stuttgart akan mempertimbangkannya jika ada klub yang menawarkan biaya transfer setidaknya 50 juta euro. Beberapa klub papan atas dilaporkan mengincar Hendriks, termasuk Borussia Dortmund yang dikabarkan tertarik padanya.
- getty
Ramon Hendriks adalah pemain andalan utama di VfB Stuttgart
Hendriks pindah dari Feyenoord Rotterdam ke Stuttgart pada tahun 2024 dengan biaya transfer hanya satu juta euro. Dalam musim lalu yang sangat gemilang, ia berkembang menjadi pemain kunci yang tak tergantikan; oleh karena itu, dari sudut pandang olahraga, keberlanjutan Hendriks di tim asuhan Sebastian Hoeneß akan sangat penting.
Di semua kompetisi, mantan pemain tim nasional junior Belanda yang juga bisa diturunkan sebagai bek kiri ini telah tampil dalam 50 pertandingan. Dalam penampilannya tersebut, Hendriks berhasil mencetak empat assist.
Ramon Hendriks: Perjalanan karier profesionalnya hingga saat ini
Periode
Klub
Penampilan
Januari hingga Juni 2021
NAC Breda (pinjaman)
22
2021/22
Feyenoord Rotterdam
11
2022/23
FC Utrecht (pinjaman)
4
2023/24
Vitesse Arnhem (pinjaman)
35
sejak 2024
VfB Stuttgart
80
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