Apakah ia akan pindah ke klub papan atas dengan nilai transfer 50 juta euro? Pemain andalan tersebut tampaknya mengejutkan VfB Stuttgart

Bagaimana kelanjutannya? Menurut Sky, pihak Stuttgart harus meningkatkan tawaran mereka secara signifikan agar Hendriks bersedia melanjutkan pembicaraan. Saat ini, pemain berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2028 dengan tim yang menempati peringkat keempat pada musim Bundesliga lalu. Namun, VfB sudah berupaya selama berbulan-bulan untuk memperpanjang kontrak Hendriks.

Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, kemungkinan penjualan pemain asal Belanda ini pada musim panas ini setidaknya tidak dapat dikesampingkan. Menurut Sky, Stuttgart akan mempertimbangkannya jika ada klub yang menawarkan biaya transfer setidaknya 50 juta euro. Beberapa klub papan atas dilaporkan mengincar Hendriks, termasuk Borussia Dortmund yang dikabarkan tertarik padanya.