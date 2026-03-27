Apakah hubungan Trent Alexander-Arnold dengan pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel sudah retak?! Kebenarannya terungkap setelah bintang Real Madrid itu mengunggah postingan Instagram yang penuh teka-teki pasca tidak dipanggil ke skuad

Saat berbicara kepada media menjelang laga persahabatan Inggris melawan Uruguay, Tuchel berusaha meredam spekulasi mengenai keretakan hubungan dengan pemain berusia 27 tahun itu setelah ia tidak dipanggil dalam skuad baru-baru ini. Meskipun mengakui adanya kekecewaan seputar unggahan sang bek di media sosial dengan ucapan "Ya, wajar saja", Tuchel menegaskan bahwa keduanya telah berbicara secara langsung. "Saya tahu hal ini menimbulkan kegaduhan ketika Anda tidak memanggil pemain seperti Trent," aku pelatih timnas Inggris itu. "Kami sudah melakukan panggilan telepon. Saya mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia harus menerimanya. Ini adalah keputusan yang sangat sulit yang kami ambil. Tidak ada keraguan mengenai bakatnya, tetapi ini adalah pilihan berdasarkan pertimbangan olahraga. Mungkin sampai batas tertentu tidak adil, tetapi pilihan-pilihan seperti ini harus diambil."