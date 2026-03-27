Apakah hubungan Trent Alexander-Arnold dengan pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel sudah retak?! Kebenarannya terungkap setelah bintang Real Madrid itu mengunggah postingan Instagram yang penuh teka-teki pasca tidak dipanggil ke skuad
Rumor tentang Rift dibantah
Setelah tidak dipanggil ke skuad Inggris terbaru, Alexander-Arnold membagikan sebuah postingan di Instagram dengan keterangan "Madrid, dan tidak ada yang lain," yang memicu spekulasi tentang adanya ketegangan. Namun, Rob Dorsett dari Sky Sports mengklarifikasi di X bahwa tidak ada masalah antara sang pemain dan Tuchel. Ia menjelaskan bahwa keterangan tersebut hanyalah referensi terhadap lagu terkenal Real Madrid dan tidak dimaksudkan sebagai reaksi atas ketidakpilihannya, sambil menekankan bahwa mantan pemain Liverpool itu tetap bertekad untuk merebut tempatnya di Piala Dunia.
Tuchel menanggapi aktivitas Trent di media sosial
Saat berbicara kepada media menjelang laga persahabatan Inggris melawan Uruguay, Tuchel berusaha meredam spekulasi mengenai keretakan hubungan dengan pemain berusia 27 tahun itu setelah ia tidak dipanggil dalam skuad baru-baru ini. Meskipun mengakui adanya kekecewaan seputar unggahan sang bek di media sosial dengan ucapan "Ya, wajar saja", Tuchel menegaskan bahwa keduanya telah berbicara secara langsung. "Saya tahu hal ini menimbulkan kegaduhan ketika Anda tidak memanggil pemain seperti Trent," aku pelatih timnas Inggris itu. "Kami sudah melakukan panggilan telepon. Saya mencoba menjelaskan situasinya, tetapi dia harus menerimanya. Ini adalah keputusan yang sangat sulit yang kami ambil. Tidak ada keraguan mengenai bakatnya, tetapi ini adalah pilihan berdasarkan pertimbangan olahraga. Mungkin sampai batas tertentu tidak adil, tetapi pilihan-pilihan seperti ini harus diambil."
Tuchel lebih memilih White daripada Alexander-Arnold
Dalam daftar 35 pemain terbarunya, Tuchel lebih memilih Tino Livramento, Djed Spence, dan Ben White untuk memperkuat posisi bek kanan Inggris, meskipun tanpa kehadiran Reece James serta pensiunnya Kyle Walker dan Kieran Trippier dari tim nasional. Menjelaskan keputusannya untuk memanggil White - bahkan setelah Jarell Quansah mundur - daripada bintang Real Madrid tersebut, Tuchel mengatakan: "Pilihan jatuh pada Ben White karena saya melihatnya bermain di sini pada final piala melawan Man City... Dia langsung kembali ke performa terbaiknya. Itu adalah kesempatan bagi saya untuk bertemu dengannya secara langsung, melihat bagaimana dia berinteraksi dengan tim."
Pintu masih terbuka untuk mewujudkan impian Piala Dunia
Meskipun saat ini tidak dipanggil, Tuchel menegaskan bahwa Alexander-Arnold masih berpeluang masuk skuad Piala Dunia, dan mengungkapkan rencananya untuk secara langsung mengamati penampilannya dalam pertandingan-pertandingan penting bersama Real Madrid. "Saya akan memastikan untuk menonton beberapa pertandingan... mungkin di Liga Champions, untuk mendapatkan kesan terakhir," tutup sang manajer, sambil menambahkan bahwa meskipun saat ini ada pemain lain yang lebih diutamakan, pintu tetap terbuka. Dengan 34 penampilan dan riwayat sering absen di turnamen besar, sang bek menghadapi perjuangan yang sudah tak asing lagi untuk merebut kembali posisinya di tim nasional.