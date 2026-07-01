Apakah Harry Kane melakukan diving? Inggris tidak mendapat penalti setelah sang striker terjatuh di kotak penalti, sementara Alan Shearer dan Wayne Rooney berselisih pendapat mengenai keputusan wasit

Kontroversi itu terjadi tepat sebelum babak pertama berakhir, saat Inggris tertinggal 1-0 dari Republik Demokratik Kongo. Setelah lolos dari ancaman besar ketika tendangan Yoane Wissa membentur tiang gawang, Inggris langsung melancarkan serangan ke gawang lawan.

Kane terjatuh di dalam kotak penalti setelah bersenggolan dengan kiper Lionel Mpasi. Meskipun para pemain Inggris mengajukan protes keras dan para pendukung yang datang dari jauh bersorak-sorai, wasit menolak memberikan tendangan penalti, dengan alasan bahwa Kane melakukan diving.

VAR meninjau insiden tersebut tetapi memilih untuk tidak membatalkan keputusan di lapangan, meskipun tidak ada kartu kuning yang dikeluarkan atas tindakan simulasi tersebut. Hal ini membuat tim dan para pendukungnya merasa sangat frustrasi saat memasuki jeda babak pertama.