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Apakah Harry Kane melakukan diving? Inggris tidak mendapat penalti setelah sang striker terjatuh di kotak penalti, sementara Alan Shearer dan Wayne Rooney berselisih pendapat mengenai keputusan wasit
Kontroversi penalti meletus menjelang akhir babak pertama
Kontroversi itu terjadi tepat sebelum babak pertama berakhir, saat Inggris tertinggal 1-0 dari Republik Demokratik Kongo. Setelah lolos dari ancaman besar ketika tendangan Yoane Wissa membentur tiang gawang, Inggris langsung melancarkan serangan ke gawang lawan.
Kane terjatuh di dalam kotak penalti setelah bersenggolan dengan kiper Lionel Mpasi. Meskipun para pemain Inggris mengajukan protes keras dan para pendukung yang datang dari jauh bersorak-sorai, wasit menolak memberikan tendangan penalti, dengan alasan bahwa Kane melakukan diving.
VAR meninjau insiden tersebut tetapi memilih untuk tidak membatalkan keputusan di lapangan, meskipun tidak ada kartu kuning yang dikeluarkan atas tindakan simulasi tersebut. Hal ini membuat tim dan para pendukungnya merasa sangat frustrasi saat memasuki jeda babak pertama.
- Getty Images Sport
Para pakar mengecam keputusan penalti tersebut
Para mantan pemain timnas Inggris langsung mengecam keputusan wasit tersebut. Dalam wawancara di BBC One, Alan Shearer menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran.
"Ada kontak, tidak diragukan lagi. Bagi saya, itu adalah penalti. Kane mungkin telah memanfaatkannya sebaik mungkin, tetapi kiper sudah keluar dan tangannya ada di sana. Jika dia akan keluar dengan tergesa-gesa seperti itu dengan tangannya terulur, sebagai penyerang Anda berhak untuk melakukan kontak dan terjatuh," kata Shearer.
Paul Robinson menggemakan pendapat tersebut di BBC Radio 5 Live, dengan menyatakan: "Wow. Mereka salah menilai itu. Mereka benar-benar salah. Ini bukan sekadar saya bersikap patriotik, itu memang penalti. Kontak fisiknya jelas ada."
Namun, mantan bintang Inggris dan Manchester United, Rooney, memiliki pandangan berbeda, dengan mengatakan: "Saya memang selalu mendukung para penyerang, tapi menurut saya Harry Kane sedikit tersandung sendiri dan melompat ke arah kiper... Menurut saya, sepertinya dia yang menabrak kiper itu, jadi mungkin itu bukan penalti."
Para penggemar terpecah pendapat mengenai tuduhan bahwa Kane melakukan diving
Media sosial langsung ramai dengan berbagai pendapat yang bertolak belakang mengenai insiden tersebut. Banyak penggemar merasa Inggris dirugikan, dengan seorang pengguna di X menyatakan: "Itu jelas penalti, kapan pun juga. Mereka merugikan Kane dan tim Inggris. Kenapa itu tidak diberikan?"
Seorang pendukung lain yang frustrasi menambahkan: "Para komentator. Mantan wasit di studio. Penonton. Pada dasarnya, setiap orang yang punya akal sehat di dunia ini tahu bahwa ini adalah penalti untuk Kane. Ini benar-benar lelucon, tapi saya tidak bisa benar-benar terkejut pada titik ini dengan adanya VAR."
Namun, ada pula yang memuji wasit. Seorang penggemar menulis: "Keputusan yang benar-benar tepat dari wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Harry Kane yang melakukan diving di ujung kotak penalti saat Inggris melawan DR Kongo."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Inggris masih harus bekerja keras untuk membalikkan ketertinggalan 1-0 di babak kedua. Mereka harus menyalurkan rasa frustrasi mereka dan mempertahankan intensitas serangan yang ditunjukkan sesaat sebelum jeda. Dengan pemain-pemain seperti Jude Bellingham dan Noni Madueke yang tampak berbahaya, Thomas Tuchel berharap timnya bisa mencetak gol penentu untuk meraih hasil positif melawan tim Republik Demokratik Kongo yang tangguh.