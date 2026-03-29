Apakah Harry Kane akan hengkang dari FC Bayern München? Uli Hoeneß memperingatkan soal Arab Saudi

"Yang saya dengar dan rasakan," kata Hoeneß, "adalah bahwa dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini." Namun, presiden kehormatan itu langsung menyusul dengan peringatan: "Tapi siapa tahu, kalau ada orang Saudi yang datang dan menawar dengan harga fantastis … Tapi dia merasa sangat nyaman!"

Faktor kenyamanan merupakan syarat penting bagi Kane yang sangat mengutamakan keluarga, itulah sebabnya ia telah berulang kali menekankan di masa lalu bahwa ia bersikap positif terhadap perpanjangan kontrak di Munich. "Saya yakin bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan ada pembicaraan mengenai masa depan dan rencana Bayern," kata Kane pada akhir November. Ia tidak dapat membayangkan "bahwa akan ada perubahan dalam waktu dekat".

Jika mengikuti pendapat Hoeneß, performa Kane juga tidak akan berubah dalam waktu dekat, karena sang superstar bisa "bermain di level ini setidaknya tiga atau empat tahun lagi", karena "dia adalah seorang profesional yang sempurna yang merawat tubuhnya. Dia selalu menjalani rehabilitasi dan perawatan fisioterapi."