Harry Kane dan FC Bayern München — keduanya tampaknya sangat cocok. Pemain asal Inggris berusia 32 tahun itu sedang berada dalam performa terbaiknya, sementara sang juara berulang kali itu ingin memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027. Namun, kini bos Bayern, Uli Hoeneß, melontarkan peringatan.
Apakah Harry Kane akan hengkang dari FC Bayern München? Uli Hoeneß memperingatkan soal Arab Saudi
Pembicaraan mengenai masa depan sang penyerang setelah tahun 2027 masih belum dilakukan, namun pihak Bayern tetap bersikap tenang. Bagaimanapun juga, Kane "belum menggunakan klausul pelepasannya, yang berarti dia pasti terikat kontrak di sini hingga musim panas 2027," kata Hoeneß dengan gembira dalam wawancara dengan majalah kicker.
Kontrak Kane memang mencantumkan klausul pelepasan, yang memungkinkan sang bintang penyerang meninggalkan FCB pada musim panas 2026 dengan biaya transfer sekitar 60 hingga 70 juta euro - namun ia harus mengaktifkannya paling lambat pada bulan Februari, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Kane.
Kane terbuka untuk perpanjangan kontrak di Bayern
"Yang saya dengar dan rasakan," kata Hoeneß, "adalah bahwa dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini." Namun, presiden kehormatan itu langsung menyusul dengan peringatan: "Tapi siapa tahu, kalau ada orang Saudi yang datang dan menawar dengan harga fantastis … Tapi dia merasa sangat nyaman!"
Faktor kenyamanan merupakan syarat penting bagi Kane yang sangat mengutamakan keluarga, itulah sebabnya ia telah berulang kali menekankan di masa lalu bahwa ia bersikap positif terhadap perpanjangan kontrak di Munich. "Saya yakin bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan ada pembicaraan mengenai masa depan dan rencana Bayern," kata Kane pada akhir November. Ia tidak dapat membayangkan "bahwa akan ada perubahan dalam waktu dekat".
Jika mengikuti pendapat Hoeneß, performa Kane juga tidak akan berubah dalam waktu dekat, karena sang superstar bisa "bermain di level ini setidaknya tiga atau empat tahun lagi", karena "dia adalah seorang profesional yang sempurna yang merawat tubuhnya. Dia selalu menjalani rehabilitasi dan perawatan fisioterapi."
Harry Kane: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Bundesliga
26
31
5
Liga Champions
9
10
-
Piala DFB
4
6
-
Super Cup
1
1
-