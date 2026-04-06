Apakah Harry Kane akan bermain melawan Real Madrid? Kabar terbaru mengenai cedera yang sangat penting saat Bayern Munich menanti kepastian ketersediaan striker andalannya untuk laga Liga Champions

Namun, Vincent Kompany mendapat kabar menggembirakan pada hari Senin, setelah Sky Germany melaporkan bahwa Kane dapat ikut serta dalam sesi latihan terakhir tim. Direktur olahraga Max Eberl juga memberikan secercah harapan setelah laga domestik akhir pekan lalu, dengan menyatakan: "Para fisioterapis sedang menangani hal ini. Dia terus berada di tempat dan menjalani perawatan. Kami yakin semuanya akan baik-baik saja."

Meskipun ada kabar menggembirakan ini, sifat pasti cedera Kane masih menjadi misteri, sehingga memunculkan dugaan bahwa raksasa Bavaria itu mungkin sedang memainkan permainan poker yang cerdik dengan lawan mereka dari Spanyol. Namun, Bayern kini telah mengonfirmasi bahwa Kane akan masuk dalam skuad yang bertandang ke Bernabeu untuk menghadapi Madrid.