Apakah Harry Kane akan bermain melawan Real Madrid? Kabar terbaru mengenai cedera yang sangat penting saat Bayern Munich menanti kepastian ketersediaan striker andalannya untuk laga Liga Champions
Perjuangan melawan waktu bagi pencetak gol terbanyak Bayern
Penyerang andalan berusia 32 tahun ini telah menjadi kejutan bagi klub raksasa Jerman tersebut dengan mencetak 48 gol dan lima assist dalam hanya 40 penampilan di semua kompetisi musim ini, namun keikutsertaannya dalam lawatan ke Madrid masih diragukan setelah ia absen dalam kemenangan Bayern 3-2 atas Freiburg pada akhir pekan lalu. Kane mengalami cedera pergelangan kaki saat jeda internasional bersama timnas Inggris.
Kembalinya pemain yang telah menjalani pemulihan membangkitkan harapan
Namun, Vincent Kompany mendapat kabar menggembirakan pada hari Senin, setelah Sky Germany melaporkan bahwa Kane dapat ikut serta dalam sesi latihan terakhir tim. Direktur olahraga Max Eberl juga memberikan secercah harapan setelah laga domestik akhir pekan lalu, dengan menyatakan: "Para fisioterapis sedang menangani hal ini. Dia terus berada di tempat dan menjalani perawatan. Kami yakin semuanya akan baik-baik saja."
Meskipun ada kabar menggembirakan ini, sifat pasti cedera Kane masih menjadi misteri, sehingga memunculkan dugaan bahwa raksasa Bavaria itu mungkin sedang memainkan permainan poker yang cerdik dengan lawan mereka dari Spanyol. Namun, Bayern kini telah mengonfirmasi bahwa Kane akan masuk dalam skuad yang bertandang ke Bernabeu untuk menghadapi Madrid.
Keyakinan yang tak tergoyahkan pada jimat
Di ruang ganti, keyakinan akan ketangguhan Kane begitu kuat, dengan rekan setimnya Joshua Kimmich menepis segala kekhawatiran akan absennya Kane saat melawan Madrid dengan menegaskan, "dia bahkan akan bermain di sana meski harus menggunakan kursi roda. Saya yakin dia akan fit dan turun ke lapangan pada hari Selasa." Keyakinan yang teguh ini juga dirasakan oleh manajer Kompany, yang menyatakan bahwa "insting saya mengatakan dia akan bisa bermain."
Kompany telah mengelola skuadnya dengan cermat untuk memastikan kebugaran maksimal menjelang perjalanan ke ibu kota Spanyol. Untuk meminimalkan risiko cedera lebih lanjut sebelum menghadapi juara Eropa terbanyak sepanjang sejarah, pelatih asal Belgia ini mengistirahatkan beberapa pemain kunci selama akhir pekan, dengan hati-hati membatasi penampilan bintang-bintang seperti Jamal Musiala dan Alphonso Davies hanya sebagai pemain pengganti dalam waktu singkat.
Pertarungan psikologis menjelang laga di Bernabeu
Bayern bertolak ke Madrid dengan momentum kemenangan dramatis di menit-menit akhir di Bundesliga, sementara Real Madrid mengalami kekalahan mengecewakan di La Liga saat menghadapi Mallorca. Kehadiran Kane di lapangan akan menjadi dorongan moral yang sangat besar bagi tim tamu, dan hal itu akan mempertemukannya dengan rekan setimnya di Madrid, Kylian Mbappe. Keputusan akhir mengenai apakah Kane akan diturunkan sebagai starter atau duduk di bangku cadangan kemungkinan besar akan diambil beberapa jam sebelum kick-off. Dengan kapten Inggris itu berlatih secara individu sepanjang periode Paskah untuk memulihkan kebugarannya sepenuhnya, tim medis Bayern bekerja tanpa henti untuk memastikan ia dapat memimpin lini depan dalam pertandingan yang bisa dibilang sebagai pertandingan terpenting klub musim ini sejauh ini.