Apakah gol penyama kedudukan Inggris itu ilegal? Keributan besar seputar gol Jude Bellingham di perempat final Piala Dunia melawan Norwegia

Karena bola sempat menyentuh tali pengikat kamera Sky-Cam sebelum masuk ke gawang, terjadi kebingungan sesaat dalam pertandingan perempat final Piala Dunia antara Norwegia dan Inggris. Namun, gol Bellingham di masa tambahan waktu babak pertama tetap sah.

Setelah tendangan gawang, bola menyentuh tali tersebut, dan tak lama kemudian gol penyama kedudukan tercipta. Menurut mantan wasit FIFA Mark Clattenburg, VAR seharusnya turun tangan dan memeriksa insiden tersebut.

"Jika bola menyentuh benda yang bukan bagian dari lapangan, pertandingan harus dihentikan," kata pria Inggris berusia 51 tahun itu kepada FOX. Namun, wasit Turpin tampaknya sama sekali tidak menyadari kejadian tersebut.