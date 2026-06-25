Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah Frenkie de Jong yang sering memicu perdebatan sebagus Declan Rice dan Vitinha? Mantan bintang timnas Belanda menjelaskan aspek apa saja yang perlu ditingkatkan oleh gelandang Barcelona tersebut setelah melihatnya membalas kritik
Apa yang dikatakan De Jong sebagai tanggapan atas kritik yang ditujukan kepadanya
Banyak yang dengan senang hati memasukkan pemain berkelas berusia 29 tahun ini ke dalam kategori tersebut, karena banyak penampilan terbaiknya yang bisa terlewatkan. Ia bukanlah tipe pemain yang selalu aktif bergerak, seperti bintang Arsenal, Rice, atau yang gemar mengeksplorasi ruang saat menguasai bola seperti playmaker Paris Saint-Germain dan Portugal, Vitinha.
Namun, ia memang berkontribusi untuk kepentingan tim dan pernah berkomentar tentang mereka yang terus meremehkannya—terutama di tanah airnya: “Saya merasa banyak orang tidak memahami apa-apa tentang sepak bola. Mereka menontonnya, tapi tidak memahaminya, begitu saja. Itu bukan hal yang buruk, karena hal itu memungkinkan semua orang membicarakannya, tapi itulah kenyataannya.
“Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tidak memberikan umpan terobosan, tapi itu tidak benar. Mereka hanya tidak memperhatikan jalannya pertandingan. Itu tergantung pada pertandingan itu sendiri, tapi juga pada momennya. Anda bisa memberikan umpan terobosan, tapi dalam beberapa situasi, bola akan selalu berakhir di tangan kiper. Ya, saya pikir beberapa orang memang sulit memahaminya. Mungkin saya harus duduk bersama mereka suatu saat nanti. Itu juga tergantung pada momen itu sendiri. Apakah ada yang berlari atau tidak, dan bagaimana caranya berlari.
“Menurut saya, secara umum, di Belanda kita bisa lebih menghargai para pemain. Tentu saja, Anda boleh mengkritik jika menurut Anda seseorang tidak bermain dengan baik. Itu wajar dan kami juga tidak mempermasalahkannya. Namun, hal itu sering kali dilebih-lebihkan oleh orang-orang di sini.”
- Getty
Setingkat Rice: Apa yang perlu ditingkatkan oleh De Jong?
Ketika ditanya apakah De Jong kurang dihargai, mengingat ia menjalani kariernya dengan tenang, mantan striker Belanda Hasselbaink—yang berbicara atas nama 10bet, penyedia taruhan sepak bola online—mengatakan kepada GOAL: “Dia adalah pemain yang sangat bagus. Dia salah satu pemain andalan Belanda dan sangat penting bagi tim nasional Belanda. Secara pribadi, saya memang merasa dia sedikit tertinggal dari Declan Rice, tapi mungkin itu hanya karena saya melihat Declan Rice setiap pekan di Inggris, sedangkan saya tidak melihat De Jong setiap pekan.
“Dari apa yang telah dia tunjukkan kepada saya di lini tengah selama Piala Dunia sejauh ini, terkadang dia perlu mengoper bola sedikit lebih cepat. Dia menahan bola sedikit terlalu lama menurut saya. Namun, dia adalah pemain berkualitas sangat tinggi yang memahami permainan dengan sangat, sangat baik.”
Mengapa De Jong menolak tawaran transfer dari Man Utd
De Jong memang cukup hebat sehingga bisa menghabiskan tujuh tahun terakhir di Barcelona, tampil dalam 297 pertandingan, dan meraih tiga gelar La Liga selama masa baktinya di Camp Nou. Ia telah menolak beberapa kesempatan untuk hengkang dari Catalunya.
Manchester United telah beberapa kali mencoba merekrut gelandang serang asal Belanda ini selama bertahun-tahun, namun selalu pulang dengan tangan kosong. Apakah keputusan karier terbaik telah diambil di sana? Menanggapi pertanyaan tersebut, Hasselbaink — yang pernah meramaikan Premier League dan La Liga selama masa aktifnya sebagai pemain — menambahkan: “Menurutku, di lubuk hatinya ia adalah pemain Ajax, dan Ajax selalu memiliki tempat khusus di hati Barcelona—kedua klub itu memiliki ikatan karena sejarah Johan Cruyff.
“Jadi, dia sudah menjadi pemain andalan di Ajax sejak usia yang sangat muda, dan dia pasti akan memilih Barcelona. Jika Anda bisa sukses di Barcelona, Anda pasti ingin tetap di sana selama mungkin. Klub mana pun yang datang menjemput Anda setelah itu, sangat sulit untuk menemukan langkah maju berikutnya atau klub yang lebih besar. Jadi, menurut saya, baginya, pilihan itu selalu akan jatuh pada Barcelona.”
- Getty
Jadwal Piala Dunia 2026: Tunisia akan menjadi lawan berikutnya bagi Belanda
De Jong saat ini sedang bertugas di Piala Dunia 2026, di mana Belanda mulai menunjukkan performa gemilang pada pertandingan kedua mereka di turnamen tersebut. Setelah membuka turnamen dengan hasil imbang dramatis 2-2 melawan Jepang, Brian Brobbey mencetak dua gol saat Swedia dihancurkan 5-1 pada pertandingan terakhir.
Lolos ke babak 32 besar hampir pasti, namun posisi teratas di Grup F akan dipastikan jika Tunisia dapat dikalahkan di Kansas City pada hari Kamis. Masih harus dilihat seberapa besar peran De Jong dalam pertandingan tersebut, karena ia sedang mengalami cedera ringan dan tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu terkait kebugarannya.