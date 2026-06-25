Apakah Frenkie de Jong yang sering memicu perdebatan sebagus Declan Rice dan Vitinha? Mantan bintang timnas Belanda menjelaskan aspek apa saja yang perlu ditingkatkan oleh gelandang Barcelona tersebut setelah melihatnya membalas kritik

Banyak yang dengan senang hati memasukkan pemain berkelas berusia 29 tahun ini ke dalam kategori tersebut, karena banyak penampilan terbaiknya yang bisa terlewatkan. Ia bukanlah tipe pemain yang selalu aktif bergerak, seperti bintang Arsenal, Rice, atau yang gemar mengeksplorasi ruang saat menguasai bola seperti playmaker Paris Saint-Germain dan Portugal, Vitinha.

Namun, ia memang berkontribusi untuk kepentingan tim dan pernah berkomentar tentang mereka yang terus meremehkannya—terutama di tanah airnya: “Saya merasa banyak orang tidak memahami apa-apa tentang sepak bola. Mereka menontonnya, tapi tidak memahaminya, begitu saja. Itu bukan hal yang buruk, karena hal itu memungkinkan semua orang membicarakannya, tapi itulah kenyataannya.

“Saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa saya tidak memberikan umpan terobosan, tapi itu tidak benar. Mereka hanya tidak memperhatikan jalannya pertandingan. Itu tergantung pada pertandingan itu sendiri, tapi juga pada momennya. Anda bisa memberikan umpan terobosan, tapi dalam beberapa situasi, bola akan selalu berakhir di tangan kiper. Ya, saya pikir beberapa orang memang sulit memahaminya. Mungkin saya harus duduk bersama mereka suatu saat nanti. Itu juga tergantung pada momen itu sendiri. Apakah ada yang berlari atau tidak, dan bagaimana caranya berlari.

“Menurut saya, secara umum, di Belanda kita bisa lebih menghargai para pemain. Tentu saja, Anda boleh mengkritik jika menurut Anda seseorang tidak bermain dengan baik. Itu wajar dan kami juga tidak mempermasalahkannya. Namun, hal itu sering kali dilebih-lebihkan oleh orang-orang di sini.”