cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

Apakah Frattesi akan hengkang dari Inter? Riso: "Justru saya yang menginginkan kepergiannya. Musim panas nanti saya akan mempertimbangkannya lagi"

Manajer Davide Frattesi mengungkap rahasia di balik layar bursa transfer dan membuat Inter cemas: berikut pernyataannya

Bagaimana masa depan Davide Frattesi? Gelandang Inter, yang sebelumnya bermain untuk Sassuolo, menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan bahkan pada bursa transfer musim dingin lalu, meskipun pada akhirnya ia tetap bertahan di Milan, tepatnya di kubu Nerazzurri. Namun, pada musim panas nanti, isu terkait masa depannya mungkin akan kembali mencuat, dan mengenai hal ini, agennya, Giuseppe Riso, juga telah angkat bicara.

Kepada Calcio&Finanza, agen terkenal itu juga mengungkap rahasia di balik layar bursa transfer: "Saya lah yang ingin membawa Frattesi pergi dari Inter: musim ini dia bertaruh kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia dan saya tidak selalu melihatnya bahagia. Davide adalah orang yang penuh gairah, dia yang memiliki semangat hingga detik terakhir. Kamu bisa melihatnya saat dia merayakan gol, begitulah karakternya. Saya ingin melihatnya selalu bahagia, jadi saya lah yang menanamkan ide ini di kepalanya. Namun, baik dia dari Inter maupun Inter darinya, keduanya sulit untuk berpisah. Jelas juga bahwa saya tidak tahu berapa kali dalam hidup Anda bisa bermain di Piala Dunia, itu adalah momen yang akan Anda ingat seumur hidup."

  • AKAN ADA UPAYA BARU DI MUSIM PANAS?

    Meskipun Riso sendiri mengakui bahwa Frattesi kesulitan melepaskan diri dari Inter dan sebaliknya, sang agen tidak menyembunyikan fakta bahwa pada musim panas nanti ia mungkin akan kembali mencoba mencari klub baru untuk sang pemain: "Saya selalu memikirkannya, karena saya senang melihatnya bermain di lapangan. Saya senang melihat semua pemain bermain, namun khususnya untuk dia, saya ingin melihatnya menjalani musim dengan performa yang konsisten."

    • Iklan

  • BERAS SU LOTITO

    Riso juga membagikan beberapa cerita menarik tentang Presiden Lazio, Lotito: "Bernegosiasi dengan Lotito memang seru, tapi tidak pernah mudah. Dalam beberapa hal, dia jenius dalam negosiasi. Namun, saya sedih melihat stadion Lazio tidak selalu penuh, terutama karena menurut cerita Rovella, Maldini, dan Cataldi, seragam biru-putih itu benar-benar menyentuh hati. Aku ceritakan sebuah anekdot: tahun lalu Cataldi memilih pindah ke Fiorentina dan ketika kami menutup negosiasi melalui panggilan video, dia tampak hancur. Dia menderita demi Lazio, darah yang mengalir di nadinya adalah biru-putih."

  • PESAN UNTUK LEMBAGA-LEMBAGA

    Kemudian pesan Riso kepada lembaga-lembaga sepak bola: "Kategori kami kurang terlindungi, dalam arti bahwa suara kami jarang didengarkan di forum-forum pengambilan keputusan. Kami adalah bagian dari sistem ini, jadi kami tidak bisa hanya terlibat sesekali. Pihak atas perlu lebih melibatkan kami; kurangnya perlindungan seringkali memaksa, terutama agen-agen 'kecil', untuk tidak selalu memprioritaskan kepentingan para pemain, melainkan berfokus pada mencari keuntungan demi bertahan hidup."

