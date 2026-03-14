Bagaimana masa depan Davide Frattesi? Gelandang Inter, yang sebelumnya bermain untuk Sassuolo, menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan bahkan pada bursa transfer musim dingin lalu, meskipun pada akhirnya ia tetap bertahan di Milan, tepatnya di kubu Nerazzurri. Namun, pada musim panas nanti, isu terkait masa depannya mungkin akan kembali mencuat, dan mengenai hal ini, agennya, Giuseppe Riso, juga telah angkat bicara.

Kepada Calcio&Finanza, agen terkenal itu juga mengungkap rahasia di balik layar bursa transfer: "Saya lah yang ingin membawa Frattesi pergi dari Inter: musim ini dia bertaruh kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia dan saya tidak selalu melihatnya bahagia. Davide adalah orang yang penuh gairah, dia yang memiliki semangat hingga detik terakhir. Kamu bisa melihatnya saat dia merayakan gol, begitulah karakternya. Saya ingin melihatnya selalu bahagia, jadi saya lah yang menanamkan ide ini di kepalanya. Namun, baik dia dari Inter maupun Inter darinya, keduanya sulit untuk berpisah. Jelas juga bahwa saya tidak tahu berapa kali dalam hidup Anda bisa bermain di Piala Dunia, itu adalah momen yang akan Anda ingat seumur hidup."