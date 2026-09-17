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Apakah Florian Wirtz bernasib sial? Bintang Liverpool senilai £116 juta itu 'tidak punya alasan' atas kegagalan di musim kedua saat mantan gelandang The Reds memberi peringatan soal 'tanda tanya'
Gol dan assist: Rekor Wirtz di Liverpool
Wirtz baru mencatatkan tujuh gol dan 11 assist dalam 54 penampilan untuk Liverpool di semua kompetisi. Catatan itu lebih dari dua kali lipat saat ia bersinar untuk Bayer Leverkusen dalam tim juara Bundesliga.
Eksploit tersebut diharapkan bisa terulang di Premier League, tetapi konsistensi terbukti sulit ditemukan di Merseyside. Itu bukan karena kurangnya usaha, dengan gelandang kreatif tersebut melakukan yang terbaik untuk menyalakan kembali percikan yang hilang.
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Keberuntungan tidak selalu berpihak kepada Wirtz
Keberuntungan tidak selalu memihak kepadanya, dengan peluang yang ia ciptakan untuk pemain lain tidak dimanfaatkan, sementara rekan-rekannya menyia-nyiakan peluang mereka sendiri. Wirtz juga melihat sejumlah upayanya dianulir karena offside.
Statistiknya seharusnya bisa lebih baik, tetapi tak bisa diabaikan fakta bahwa ia belum memberikan kontribusi seperti yang dituntut darinya setelah direkrut dengan nilai £116 juta ($156 juta). Tekanan tidak akan mereda dan Liverpool hanya bisa menunggu sampai batas tertentu agar aset mahal itu mulai menunjukkan kualitasnya.
Mengapa Wirtz harus memberi lebih banyak untuk kepentingan Anfield
Ketika ditanya apakah Wirtz sedikit kurang beruntung, dan apa yang perlu terjadi agar tidak dicoret, mantan bintang Liverpool Murphy, yang berbicara atas dukungan dari Snabbare, mengatakan kepada GOAL: “Memang terasa seperti itu. Tentu saja, argumen sebaliknya adalah jika Anda cukup sering melakukannya, itu akan terjadi. Dan Anda bisa berargumen bahwa momen-momen itu tidak cukup rutin.
“Namun dia memang mengalami sedikit nasib buruk. Kadang saya memang merasa kasihan kepadanya saat menontonnya dan saya berpikir, gol dianulir karena dia offside hanya sejengkal atau dia mengirim umpan indah kepada seseorang yang tidak menuntaskannya dan tiba-tiba dia tidak mendapatkan pujian.
“Tapi saya memang mendengar [Andoni] Iraola membicarakan hal itu dan dia tampaknya tidak terobsesi dengan angka. Yang penting adalah apa yang bisa dia lakukan untuk tim. Realitasnya sekarang berbalik. Dia sudah memasuki musim keduanya. Tidak ada alasan. Dia harus tampil baik.
“Saya selalu berpikir bahwa ketika Anda bermain dalam empat pemain depan, atau apa pun Anda ingin menyebutnya, di tim yang diharapkan menciptakan dan mencetak gol, angka-angka itu relevan pada akhir musim. Benar-benar relevan. Dan dia harus berkembang. Dia harus memiliki level performa yang lebih tinggi daripada saat ini.
“Dia menjalani pertandingan terburuknya dengan seragam Liverpool musim ini saat melawan Fulham. Saya pikir dia ceroboh. Dan Anda tahu? Terlepas dari bakatnya, dan kita tahu dia berbakat dan brilian secara teknis, akan tiba waktunya untuk pemain mana pun, dan itu bahkan terjadi pada [Mohamed] Salah, saya tahu ada perbedaan di akhir, tim harus diutamakan.
“Saya tidak berpikir dia akan mencadangkannya dalam beberapa pekan ke depan. Tapi jika dia tetap berada di level ini, di mana dia tidak benar-benar cukup memengaruhi pertandingan, ada banyak pemain lain di sana yang mungkin bisa atau seharusnya diberi kesempatan.
“Hanya karena dia dibeli dengan uang sebanyak itu bukan berarti dia otomatis harus selalu bermain. Saya pikir itulah pembicaraan yang sedikit saya dengar saat ini dari para fans.
“Apakah saya pikir dia akan menjadi lebih baik? Ya. Apakah saya pikir dia akan menjalani musim yang lebih baik? Ya, saya pikir begitu. Saya rasa dia akan melakukannya, karena ada begitu banyak kualitas di sekelilingnya. Tetapi levelnya saat ini harus meningkat. Jika dia terus berada di levelnya sekarang, akan ada tanda tanya dalam satu atau dua bulan ke depan.”
- Getty
Kapan Liverpool akan membuat keputusan soal Wirtz?
Kecil kemungkinan Liverpool akan berupaya melepas Wirtz di tengah musim, saat jendela transfer musim dingin dibuka, tetapi mereka mungkin menilai itu sebagai cara terbaik untuk mendapatkan dana yang bisa diinvestasikan kembali ke sektor lain.
Keputusan mengenai rencana jangka panjang bisa ditunda hingga musim panas mendatang, tanpa gangguan turnamen besar, dan sosok yang punya kemampuan untuk membongkar rapatnya pertahanan lawan itu berharap pada saat itu ia sudah membuktikan bahwa dirinya layak dipertahankan dan mampu memenuhi potensi besarnya yang tak diragukan.
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