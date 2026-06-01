Apakah Florian Wirtz akan kembali bersatu dengan Xabi Alonso di Chelsea? Rumor transfer mengejutkan ini mencuat seiring spekulasi bahwa gelandang serang senilai £116 juta itu akan hengkang secara mengejutkan dari Liverpool
Romano mengklarifikasi kabar yang mengaitkan Wirtz dengan Chelsea
Pakar transfer Fabrizio Romano angkat bicara untuk mengklarifikasi situasi seputar Wirtz dan kemungkinan kepindahan sensasionalnya ke Chelsea pada musim panas ini. Berbagai rumor menyebutkan bahwa manajer baru The Blues, Xabi Alonso, sangat ingin merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut, yang pernah membantunya meraih banyak trofi selama mereka bekerja sama di Bayer Leverkusen.
Menanggapi spekulasi tersebut di saluran YouTube-nya, Romano membantah bahwa kepindahan ke Stamford Bridge sedang dalam proses. Jurnalis tersebut menegaskan bahwa meskipun ikatan antara manajer dan pemain tetap kuat, belum ada negosiasi resmi yang berlangsung antara kedua rival di Liga Premier tersebut terkait transfer musim panas.
Mantan bintang Leverkusen tak akan hengkang pada musim panas ini
Meskipun ada laporan yang menyebutkan Liverpool mungkin bersedia melepasnya jika mereka bisa mendapatkan biaya transfer yang mendekati £116 juta ($156 juta) yang mereka keluarkan untuk Wirtz, Romano menyatakan bahwa The Reds tetap berkomitmen pada pemain bernomor punggung 7 mereka. "Tidak, Florian Wirtz tidak akan hengkang dari Liverpool musim panas ini. Hubungan antara Xabi Alonso dan Florian Wirtz sangat baik, tentu saja. Mereka pernah meraih kemenangan bersama dan menjalani masa-masa indah bersama di Bayer Leverkusen, tapi hanya itu saja. Tidak ada yang resmi, tidak ada pembicaraan," kata Romano.
Insider asal Italia itu lebih lanjut menambahkan bahwa strategi perekrutan Chelsea saat ini mungkin tidak sejalan dengan langkah semacam itu. "Chelsea tidak mencari pemain seperti itu, dan penting untuk disebutkan bahwa Florian Wirtz tetap menjadi bagian penting dari skuad Liverpool. Mereka percaya bahwa musim depan bisa menjadi musimnya bersama The Reds, jadi sama sekali tidak ada pergerakan seputar Florian Wirtz. Lupakan saja," jelasnya.
Musim perdana yang berat di Anfield
Wirtz bergabung dengan klub di Merseyside tahun lalu sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah klub, namun tahun pertamanya di Inggris ternyata menjadi masa adaptasi. Ia mencetak tujuh gol dan 10 assist dalam 49 penampilan, namun terkadang kesulitan menghadapi tuntutan fisik Liga Premier dan mendapat kritikan setelah pertandingan-pertandingan besar, termasuk penampilannya yang kurang menonjol di Old Trafford. Namun, petinggi di Anfield tetap yakin bahwa pramusim penuh dan satu tahun adaptasi akan membuat sang playmaker kembali ke performa kelas dunia yang ia tunjukkan di Jerman.
Era taktis baru di bawah kepemimpinan Iraola
Saat Liverpool bersiap menyambut kedatangan pelatih kepala baru yang dikabarkan akan bergabung, Andoni Iraola, masih ada pertanyaan mengenai bagaimana Wirtz akan beradaptasi dalam sistem permainan yang lebih langsung dan berintensitas tinggi. Berbeda dengan pendekatan yang mengutamakan penguasaan bola di bawah kepemimpinan manajer sebelumnya, gaya permainan Iraola di Bournemouth dikenal karena tempo yang sangat cepat dan skema penjagaan satu lawan satu, sehingga memicu perdebatan mengenai apakah pemain asal Jerman itu memiliki peran yang sesuai dalam formasi tersebut.