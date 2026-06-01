Apakah Florian Wirtz akan kembali bersatu dengan Xabi Alonso di Chelsea? Rumor transfer mengejutkan ini mencuat seiring spekulasi bahwa gelandang serang senilai £116 juta itu akan hengkang secara mengejutkan dari Liverpool

Meskipun ada laporan yang menyebutkan Liverpool mungkin bersedia melepasnya jika mereka bisa mendapatkan biaya transfer yang mendekati £116 juta ($156 juta) yang mereka keluarkan untuk Wirtz, Romano menyatakan bahwa The Reds tetap berkomitmen pada pemain bernomor punggung 7 mereka. "Tidak, Florian Wirtz tidak akan hengkang dari Liverpool musim panas ini. Hubungan antara Xabi Alonso dan Florian Wirtz sangat baik, tentu saja. Mereka pernah meraih kemenangan bersama dan menjalani masa-masa indah bersama di Bayer Leverkusen, tapi hanya itu saja. Tidak ada yang resmi, tidak ada pembicaraan," kata Romano.

Insider asal Italia itu lebih lanjut menambahkan bahwa strategi perekrutan Chelsea saat ini mungkin tidak sejalan dengan langkah semacam itu. "Chelsea tidak mencari pemain seperti itu, dan penting untuk disebutkan bahwa Florian Wirtz tetap menjadi bagian penting dari skuad Liverpool. Mereka percaya bahwa musim depan bisa menjadi musimnya bersama The Reds, jadi sama sekali tidak ada pergerakan seputar Florian Wirtz. Lupakan saja," jelasnya.