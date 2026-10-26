Ada beberapa nama yang beredar di bursa transfer, di antaranya Alessandro Bastoni yang nilainya ditaksir sekitar 70 juta euro, dan Castello Lukeba dengan nilai mendekati 60 juta euro. Nama Luka Vuskovic yang ditaksir bernilai sekitar 54 juta euro juga mencuat, begitu pula Nico Schlotterbeck dengan nilai sekitar 50 juta, Goncalo Inacio sekitar 45 juta, serta Cristian Romero yang perkiraan nilainya berkisar antara 30 hingga 40 juta euro.

Meskipun opsi-opsi ini berbeda dari segi biaya dan karakteristik teknis, mendatangkan seorang bek tambahan tentu akan memberi Hansi Flick ruang gerak yang lebih besar, terutama dengan tuntutan taktis yang sulit yang diterapkan oleh gayanya.

Pelatih asal Jerman itu mengandalkan lini pertahanan yang tinggi, sebuah gaya yang menuntut para bek memiliki kecepatan, fokus, dan kesadaran posisi, di samping kemampuan menangani ruang.

Pendekatan ini membuat setiap kekurangan opsi pertahanan menjadi lebih berbahaya, terutama ketika cedera, hukuman larangan bermain, dan penurunan performa terjadi bersamaan dengan tekanan persaingan di lebih dari satu ajang.

Pau Cubarsi, meski usianya masih muda, memikul tanggung jawab besar di jantung pertahanan, sementara Gerard Martin menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Flick.

Namun, bergantung pada sekelompok pemain yang terbatas bisa berubah menjadi masalah nyata ketika kesiapan menurun atau absennya para pemain menumpuk.