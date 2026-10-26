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Apakah Flick Membayar Harganya? Kejutan El Clasico Kembali Membuka Berkas Pelik di Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
H. Flick
Deco
Spanyol
Jerman
Portugal

Celah bursa transfer kembali mencuat

Kekalahan Barcelona dari Real Madrid dengan skor 2-1 kembali membuka berkas perencanaan lini pertahanan tim, setelah muncul berbagai pertanyaan terkait keputusan klub selama bursa transfer musim panas, di tengah kepergian dua bek dan tidak adanya rekrutan pengganti bagi salah satunya.

Ronald Araujo dan Alvaro Cortes meninggalkan skuad tim pada musim panas, namun Barcelona tidak merekrut bek baru untuk menggantikan keduanya, sebuah keputusan yang kini menjadi sasaran kritik seiring meningkatnya tekanan pada lini belakang.



  • Gaya Flick melipatgandakan pentingnya kedalaman lini pertahanan

    Ada beberapa nama yang beredar di bursa transfer, di antaranya Alessandro Bastoni yang nilainya ditaksir sekitar 70 juta euro, dan Castello Lukeba dengan nilai mendekati 60 juta euro. Nama Luka Vuskovic yang ditaksir bernilai sekitar 54 juta euro juga mencuat, begitu pula Nico Schlotterbeck dengan nilai sekitar 50 juta, Goncalo Inacio sekitar 45 juta, serta Cristian Romero yang perkiraan nilainya berkisar antara 30 hingga 40 juta euro.

    Meskipun opsi-opsi ini berbeda dari segi biaya dan karakteristik teknis, mendatangkan seorang bek tambahan tentu akan memberi Hansi Flick ruang gerak yang lebih besar, terutama dengan tuntutan taktis yang sulit yang diterapkan oleh gayanya.

    Pelatih asal Jerman itu mengandalkan lini pertahanan yang tinggi, sebuah gaya yang menuntut para bek memiliki kecepatan, fokus, dan kesadaran posisi, di samping kemampuan menangani ruang.

    Pendekatan ini membuat setiap kekurangan opsi pertahanan menjadi lebih berbahaya, terutama ketika cedera, hukuman larangan bermain, dan penurunan performa terjadi bersamaan dengan tekanan persaingan di lebih dari satu ajang.

    Pau Cubarsi, meski usianya masih muda, memikul tanggung jawab besar di jantung pertahanan, sementara Gerard Martin menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Flick.

    Namun, bergantung pada sekelompok pemain yang terbatas bisa berubah menjadi masalah nyata ketika kesiapan menurun atau absennya para pemain menumpuk.

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  • Deco di Hadapan Peluang untuk Memperbaiki Keadaan

    Menurut laporan dari situs Barcauniversal, direktur olahraga Deco seharusnya bisa mengantisipasi kebutuhan untuk memperkuat lini belakang sebelum musim dimulai, alih-alih membiarkan tim dengan pilihan terbatas di posisi yang sangat penting bagi gagasan Flick.

    Pengembangan bakat muda di akademi klub tetap menjadi elemen utama dalam proyek Barcelona, tetapi hal itu tidak serta-merta menggantikan kebutuhan untuk mendatangkan pemain siap pakai dari bursa transfer, terutama ketika tuntutan kompetisi sedang tinggi.

    Dengan semakin dekatnya jendela transfer musim dingin, terbuka peluang bagi Barcelona untuk mengatasi masalah ini dan menambah opsi pertahanan yang memberi Flick fleksibilitas lebih besar dalam mengelola tim selama paruh kedua musim.

    Pertanyaannya kini adalah apakah klub akan bergerak pada Januari untuk memperbaiki apa yang dianggap laporan tersebut sebagai kesalahan perhitungan di musim panas, ataukah akan terus mengandalkan skuad yang ada sekarang meski dengan risiko yang telah diungkap oleh pertandingan-pertandingan terakhir?

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